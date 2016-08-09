Сегодня госбанки попробуют получить безрисковую прибыль

За первую неделю августа через различные бюджетные каналы на банковские счета попало около 700 млрд руб. Для изъятия избыточной рублевой ликвидности из банковской системы сегодня ЦБ РФ проводит депозитный аукцион. Регулятор планирует привлечь на неделю не более 100 млрд рублей под ставку не выше 10,5% годовых. И сегодня Федеральное Казначейство РФ разместит 50 млрд рублей на банковских депозитах под минимальную ставку 10,1%, но на срок в 35 дней. Если ЦБ РФ привлечет ресурсы по ставке выше 10,1%, то это даст возможность госбанкам получить безрисковую прибыль (они возьмут дешевый кредит у Федерального Казначейства и прокредитуют ЦБ РФ или своих коллег – под ставку RUONIA, которая составляла на конец прошлой недели 10,36%).

09.08.2016