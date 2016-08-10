Доллар поднимется до 72 рублей, нефть упадет до 35 долларов

В ближайшие торговые сессии возможно ослабление российской валюты до 66-67 рублей за доллар на фоне вероятного снижения цен на нефть и продолжающегося поступления рублевой ликвидности в банковский сектор по бюджетному каналу.



Страны ОПЕК смогут договориться лишь в 2017 году о сокращении квот на добычу, когда с рынка будут вытеснены значительные объемы американской и канадской сланцевой нефти. Для нахождения нового равновесия на рынке нефти может потребоваться снижение цен на "черное золото" до 35 долларов за баррель. Действия Саудовской Аравии, которая с сентября снизила на 1,3 доллара цены на свою нефть для азиатских потребителей, будут давить на нефтяные котировки. Это может поднять курс доллара до 72 рублей (официальный курс доллара на 10 августа 64,78 рубля).



Для изъятия избыточной рублевой ликвидности из банковской системы ЦБ РФ 9 августа провел депозитный аукцион, в ходе которого ему удалось привлечь на неделю 100 млрд рублей под средневзвешенную процентную ставку в 10,22%. Одолжить ЦБ РФ хотели 62 банка на общую сумму в 186,9 млрд рублей.



аким образом, операции регулятора по абсорбированию ликвидности можно считать успешными, однако для поддержки российской валюты ему следует увеличить лимит по привлечению рублей на последующих аукционах.



Дополнительные риски для российской валюты создают укрепление американского доллара и ослабление китайского юаня на международном валютном рынке.



Доллар с успехом дисконтирует июльскую статистику по рынку труда в США. Юань вынужден подстраиваться под слабые июльские данные по внешней торговле Китая и снижение золотовалютных резервов страны. 10 августа стоит обратить внимание на публикацию данных по запасам нефти в США от минэнерго, а 12 августа - по розничным продажам в США и разнообразной макроэкономической статистики по Китаю.



10.08.2016