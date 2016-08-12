Сегодня доллар может вырасти до 65,1 рубля

Сегодня пара USD/RUB может протестировать уровень 65,1 на фоне вероятного укрепления мировой резервной валюты и возможной коррекции цен на нефть после вчерашнего роста. Вчера глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что ФРС США следует продолжить курс на повышение базовой процентной ставки в текущем году, поскольку рынок труда восстанавливается и увеличивается вероятность роста инфляции. Мы разделяем его точку зрения. В июле занятость вне сельскохозяйственного сектора США выросла на 255 тыс. при прогнозе 180 тыс. За прошлую неделю число первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось с 266 тыс. до 265 тыс., создавая предпосылки к снижению в августе уровня безработицы в стране.

Сегодня будут опубликованы июльские данные по розничным продажам и еженедельная статистика по числу буровых установок в США. Рост показателей окажет поддержку мировой резервной валюте и надавит на нефтяные котировки. Спекуляции на тему возможной заморозки добычи нефти странами ОПЕК и РФ не дают оснований надеяться на устойчивый рост цен на нефть.

12.08.2016