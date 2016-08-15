На этой неделе доллар может снизиться ниже 64 рублей

Сегодня пара USD/RUB протестировала уровень 64,1 на фоне повышения цен на нефть марки BRENT до 47,5 долл. за баррель и ослабления доллара на международном валютном рынке. Поддержку ценам на нефть оказывают ожидания заморозки в сентябре странами ОПЕК добычи нефти. Давление на доллар оказывает слабая макроэкономическая статистика по США, которая была опубликована 12 августа. В июле розничные продажи в США выросли на 0%(м/м) при прогнозе 0,4%(м/м), а ядро показателя снизилось на 0,3%(м/м). В июле индекс цен производителей США снизился на 0,4%(м/м) при прогнозе роста на 0,1%(м/м). Статистика, просигнализировавшая о низкой потребительской активности американских домохозяйств и инфляционном давлении, поставила под сомнение сентябрьское ужесточение монетарной политики в США.



На этой неделе доллар может опуститься ниже 64 рублей, если рост цен на нефть продолжится, а спрос на рублевую ликвидность в РФ возрастет. Повышенному спросу на рубли будут способствовать действия ЦБ РФ по регулированию рублевой ликвидности и августовский налоговый период в РФ.