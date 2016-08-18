Курс доллара сильно не отклонится от 65 рублей в среднесрочной перспективе

Высокодоходные валюты продолжают пользоваться спросом на фоне снижения доллара на международном валютном рынке и роста цен на сырьевые товары. Сегодня доллар торгуется около уровня в 100 йен, а цены на нефть марки BRENT – около 50 долл. за баррель. Дополнительную поддержку рублю оказывает рост однодневной ставки межбанковского кредитования в РФ (с 10,54% до 10,56%).



Американская валюта остается под давлением после публикации июльских протоколов ФРС США. Несмотря на снижение краткосрочных рисков замедления экономического роста в США, американский регулятор по- прежнему обеспокоен внешними событиями – замедлением деловой активности в Китае, Brexit, проблемами в банковском секторе еврозоны. Вчера глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что в случае рецессии ФРС, вероятно, вновь прибегнет к покупкам облигаций. Если ФРС запустит программу количественного смягчения, то это приведет к резкому росту спроса на рискованные активы, в том числе на нефтяные фьючерсы, цены на которые могут быстро подскочить до уровней в 60-70 долл.



Для нивелирования эффекта от повышения цен на нефть российскому правительству следует ввести новое бюджетное правило с ценой отсечки по нефти марки Urals в 50 долл. за баррель. Резкое улучшение с начала августа внешней конъюнктуры может заставить инвесторов повременить с закрытие длинных позиций по рублевым активам. По нашим оценкам, при цене нефти в 50 долл. за баррель и сохраняющихся проблемах с балансировкой российского бюджета доллар будет стремиться к уровню в 65 рублей в среднесрочной перспективе.