Сегодня доллар может закрепиться выше уровня 64,3 рубля

Протоколы июльского заседания ФРС США отразили неготовность большинства членов этой организации голосовать за скорое повышение базовой процентной ставки, что вызвало ослабление доллара. По итогам прошлой недели пара EURUSD выросла на 1,42%, GBPUSD - на 1,28%, пара USDJPY снизилась на 1,06%. На этой неделе инвесторы будут анализировать высказывания главы ФРС Джаннет Йеллен в городе Джексон-Хоул, которая может дать намек на сроки ужесточения процентной политики в США. ФРС, вероятно, повысит ставку в декабре 2016 года.

Опасность для рубля создает снижение цен на нефть, которые корректируются к уровню в 50 долл. за баррель на фоне увеличения числа нефтяных установок в США (на 10 штук за прошлую неделю). Вероятность сентябрьского соглашения о заморозке добычи нефти странами ОПЕК +РФ остается небольшой, учитывая наращивание этими странами добычи нефти в июле. Сегодня доллар может закрепиться выше уровня 64,3 рубля.

22.08.2016