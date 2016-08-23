Сегодня доллар может протестировать уровень 65,1 рубля

Инвесторы продолжат сомневаться в сентябрьском ужесточении монетарной политики в США, что находит отражение в продажах доллара на международном валютном рынке. Сейчас евро торгуется несколько ниже максимума прошлой недели в 1,1365 долл., а доллар сползает к отметке в 100 йен. Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по продажам новых домов и индекса деловой активности в производственном секторе США от Markit.

Российская валюта сегодня может ослабнуть до 65,1 рубля за доллар на фоне продолжающегося снижения цен на нефть (несмотря на падающий доллар). Ожидаемый рост запасов и производства нефти в США (по итогам прошлой недели) может реализоваться в снижение цен на нефть марки BRENT до 48 долл. за баррель в ближайшие торговые сессии.

В августе Банк России лишь один раз (9 августа) провел аукцион по изъятию рублей из банковской системы. Видимо, кардинальный переход от дефицита к профициту ликвидности в банковском секторе наступит в 4 кв. 2016 года. В этот период российское правительство будет вынужденно активно тратить средства Резервного фонда на фоне фактически отложенной на 2017 год приватизации российских компаний - Роснефти и Башнефти.

23.08.2016