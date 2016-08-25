Сегодня доллар может протестировать уровень 65,5 рубля

Сегодня цены на нефть марки BRENT могут упасть ниже уровня поддержки 48,9 долл., а доллар вырасти до 65,5 рубля. Цены на нефть находятся под давлением на фоне неопределенности относительно действий Ирана, связанных с возможным ограничением в сентябре добычи нефти странами ОПЕК+, и публикации отчета по запасам нефти от Минэнерго США. Вчера стало известно о росте за прошлую неделю запасов нефти в США на 2,5 млн баррелей.

На российскую валюту начинает давить снижение ставок межбанковского кредитования на фоне скорого прохождения пика выплаты налоговых платежей в РФ (который приходится на сегодня). Вчера однодневная ставка межбанковского кредитования в РФ снизилась с 10,5% до 10,43%. Между тем, по прогнозам ЦБ РФ, сохранение структурного дефицита ликвидности в банковском секторе РФ ожидается до конца 2016 года. По нашим оценкам, до конца текущего года российский регулятор может снизить ключевую ставку до 9,5% на фоне ожидаемого замедления до 6% годовой инфляции в РФ. Для подъема реального сектора российской экономики такого смягчения монетарной политики будет недостаточно, так как реальная процентная ставка в РФ сохранится на высоком уровне (в диапазоне 3-3,5%). Выходу ВВП РФ на более высокие темпы роста могло бы помочь проведение структурных реформ в РФ или резкое улучшение внешней конъюнктуры.

В настоящее время наблюдается близость фундаментального и рыночного курса рубля. В перспективе нескольких недель нельзя исключать ослабления российской валюты до 67,2 рубля за доллар на фоне возможного усиления оттока капитала с развивающихся рынков в США.

25.08.2016