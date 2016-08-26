В краткосрочной перспективе доллар может протестировать уровень 65,3 рубля

С начала текущей недели курс доллара к рублю вырос на 0,87%, а цены на нефть марки BRENT снизились на 1,63%. Сохранение рублем устойчивости связано с продажами российскими экспортерами валютной выручки. На следующей неделе этот фактор сойдет на нет, что создаст предпосылки к росту стоимости мировой резервной валюты.

Сегодня вечером глава ФРС Джанет Йеллен, вероятно, сообщит о возможности повышения в 2016 году в США базовой процентной ставки на 25 б.п., которое, как мы считаем, произойдет в декабре. Участников рынка больше интересуют перспективы повышения ставок в США в 2017 году. В следующем году фактор низких цен на нефть, который сдерживал рост инфляционного давления в США, исчезнет, что выльется в его повышение с текущего уровня в 0,8% до 2% годовых. Базовым сценарием остается скорое тестирование долларом уровня сопротивления в 65,3 рубля.



26.08.2016