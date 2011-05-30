Управление собственным капиталом

Уважаемые коллеги!
С августа 2010 года мы вели на сайте banki.ru Горячую линию по паевым инвестиционным фондам и подробно отвечали на все ваши вопросы. Горячая линия уже давно стремилась выйти за пределы вопросов-ответов по ПИФам и перейти в разряд более широкого обсуждения темы инвестирования. В связи с этим я решила открыть персональный блог, чтобы иметь возможность подробно обсуждать с вами все аспекты управления собственным капиталом, задавать темы для обсуждения и дискуссий. Не имеет значения, каков размер Вашего состояния. Важно то, что с его появлением возникает вопрос: как его сохранить и приумножить? Как и во что инвестировать? Как распределить активы? Как минимизировать риски? Блог позволит нам вести более широкий диалог на эти, интересующие меня и вас темы, вместе находить пути решения насущных проблем, обсуждать актуальные вопросы развития рынков коллективных инвестиций и управления активами, а также наши перспективы на этих рынках.
Комментарии 23
Кто-то боится "совать нос в неизведанную среду", а кто-то просто не знает с чего начать инвестирование. Что нужно для того, чтобы получать хорошую доходность по ПИФам, и вообще, какие отрасли сегодня актуальны и перспективны.
Очень актуальное направление!
Желаю вам отличного старта!
Тема действительно интересная и важная. В наших школах, в отличие от зарубежных, нас и наших детей не учат как планировать свои личные финансы
С депозитами разобраться не сложно, а на изучение инвестиционных продуктов нужно времени больше, поэтому и я и Вы, если не возражаете, будем делиться своими знаниями. Возможно для кого- то из читателей, они окажутся полезными.
С уважением,
Касьянова Елена
Те же, кто не в теме, наверняка не угадают, ибо ни один продавец пая не отсоветует входить бедолаге на хаях, отговорит продавать в начале мая, аргументируя что в июне уж наверняка вырастут ещё , обязательно уболтает взять какой-нибудь неликвид (опять же на хаях ).
И тут возникает вопрос - если инвестор имеет такие знания и опыт, то зачем ему брать на себя риски ПИФа, платить ему маржу, если он преспокойненько может затариться на своём брокерском счёте, оперативно вводить - выводить средства, при желании пользоваться плечом или даже, не побоюсь этого страшного слова - шортить?
Я с Вами абсолютно согласна. Если у человека есть все необходимые знания по рынку, он знает в какой момент совершать те или иные операции с цб, то, конечно, быгоднее работать через брокерский счет!
В данном блоге я предлагаю обсудить все возможные варианты инвестирования: через брокерский счет или доверительное управление ( индивидуальное ДУ и коллективная форма ДУ - ПИФы) в различные активы: цб, валюты, драгоценные металлы, недвижимость ...
С уважением,
Касьянова Елена
Кто не рискует тот не пьёт шампанского.Стоит опробывать
Рад приветствовать на наших страничках!
Спасибо Вам за приветствие Но я пока не опытный блогер это мой первый блог, хотя раньше, года три назад, мне предлагали завести блог в ЖЖ, год назад Елена Ищеева предложила вести блог на banki.ru. Но я отказывалась, т.к. не понимала, как общение через интернет может заменить личное общение, кто будет читать мои сообщения, интересны ли они?
Елена уговорила вести Горячую линию как Генерального директора УК Банка Москвы. С августа прошлого года на горячую линию линию поступило 356 вопросов и более 35600 просмотров значит тема по инвестициям важная и надо о ней поговорить поподробнее, выходя за рамки ПИФов.
Хочу поблагодарить Елену и Филиппа за создание сайта banki.ru Сегодня их сайт самый популярный в банковском сообществе: он нужен как клиентам для получения информации о банках, их продуктах, так и банкам для общения со своими клиентами
С уважением,
Касьянова Елена
С уважением,
...
Благодарю Вас за добрые слова! Вчера был мой последний день работы в Банке Москвы и его УК.
В конце 2002 года я пришла в Банк Москвы на создание бизнеса по доверительному управлению для клиентов. За эти годы мне удалось собрать отличную команду профессионалов в своих областях
Вместе мы создали ПИФы (16) , ориентированные не только на фондовый рынок, управляли портфелями по индивидуальному ДУ, управляли средствами пенсионных накоплений граждан России ( более 160 тыс. Человек нам доверили свои накопления!).
Всего под управлением на конец 2010 года было более 17 млрд рублей.
Я надеюсь, что впереди нас ждет более интересный и масштабный проект!
Спасибо!
С уважением,
Касьянова Елена
Спасибо Вам за поддержку!
Пожалуйста пишите, что не так у управляющих компаний с управлением, возможно, если замечания по работе будут поступать, компании будут лучше работать
Мне лично помогло общение с пайщиками УК Банка Москвы по Горячей линии. Мы узнавали мнение наших клиентов какие продукты и сервисы создавать, в чем у нас проблемы: с управлением, обслуживанием. Вся информация из первых уст.. Поэтому мы и были одной из ведущих УК в России, потому что внимательно слушали наших клиентов и реагировали на их пожелания ( не все, конечно, удавалось выполнить, но мы старались!)
С уважением,
Касьянова Елена
Зная, возможно, как будут развиваться ситуация в УК Банка Москвы, не могли бы Вы подсказать как лучше поступить. В вашей) УК у меня были под управлением, скажем так ... большие средства. Большая часть их выведена, оставшаяся лежит на Рублевке. Согласно правилам фонда, скидка при погашении через 61 день после приобретения паев 0% в рублевке, до 61 дня 1,5%.
Вопрос: 61 день истекает в конце июня. Не хочется дарить УК с нынешним руководством 1,5 %. Но и удивиться, что оно начнет менять что-то в правилах фондов тоже нет. Для этого, конечно, нужно время, для регистрации изменений в правилах фондов, но ... С вашей точки зрения - стоит ли дождаться конца июня, и вывести со скидкой 0%, или вывести сейчас.
Не стал бы Вас спрашивать, если бы не уезжал бы в отпуск в середине июня, и не терял бы контроль над нынешней ситуацией.
Заранее спасибо за ответ. Надеюсь, что еще вместе поработаем.
Спасибо Вам за добрые слова, спасибо, что Вы доверяли свои деньги команде УК Банка Москвы! Конечно, мы еще поработаем вместе.
Гарантировать, как Вы понимаете, не могу, но, думаю, что в течение ближайших месяцев изменений в Правилах фондов УК Банка Москвы не будет, поэтому Ваша стратегия дождаться конца июня для выхода из ПИФа без скидки, с моей точки зрения, верная.
Обращаю Ваше внимание на то, что мы всегда рекомендовали клиентам для простоты планирования вывода денежных средств из фонда «Рублевка» без уплаты комиссии (скидки) проводить операцию погашения паев в срок: 61 календарный день с даты оплаты паев + 5 рабочих дней. Эта рекомендация связана с тем, что срок (61 день) Регистратором рассчитывается не от даты подачи Заявки на покупку/обмен, а от даты внесения приходной записи о начислении паев.
Удачных инвестиций!
С уважением,
Касьянова Елена
С уважением,
Хотелось бы узнать Ваше мнение о судьбе депозитов размещенных в подобных банках. С ПИФами там все ясно. Ниже привожу текст недавней публикации на РБК.
ВНИМАНИЕ ЮР ЛИЦ и ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВАШИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА Р/С И ДЕПОЗИТАХ НАХОДЯТСЯ В ОПАСНОСТИ (В апреле число убыточных банков возросло до 153)
Банки стали копить наличность и активно занимать в ЦБ
По итогам апреля число убыточных банков выросло почти в два раза, что, однако, не представляет серьезной системной угрозы. Как отмечают эксперты, банки просто стараются показывать «чуть лучшие результаты» на ключевые квартальные даты.
Объемы кредитования с начала года плавно растут, говорится в экспресс-выпуске банковского сектора ЦБ. Так, совокупный портфель кредитов банков по итогам апреля составил 23 трлн руб., превысив показатель за предыдущий месяц на 469 млрд руб. Несмотря на увеличение объемов кредитования, банки незначительно сократили резервы на возможные потери: по итогам апреля этот показатель составил 2 трлн руб., что на 25 млрд меньше показателя за март.
Также в апреле российские банки увеличили наличные денежные средства в активах на 41 млрд руб., до 749 млрд руб. Этот показатель весьма консервативен во времени, отмечает директор ЦЭИ МФПА Сергей Моисеев. «Наличные деньги и корсчета занимают 3% в активах, и то, что наличность увеличилась, отражает снижение по корсчетам», — поясняет г-н Моисеев.
Кроме того, в апреле почти в три раза сократилась задолженность на межбанке до 4,5 млрд руб. и приблизилась к показателям начала года (01.01.11 — 4,6 млрд руб.). По мнению Сергея Моисеева, судя по активным операциям в марте, кредитором был Газпромбанк. «Его объем просрочки по МБК вырос на 8,4 млрд руб. Думаю, что это могла быть санкционированная просрочка внутри банковской группы Газпромбанка или просрочка контрагента банка среди банков-нерезидентов», — пояснил г-н Моисеев.
В апреле банки нарастили объем средств, заимствованных у ЦБ, до 320 млрд руб., в то время как с начала года наблюдался тренд на плавное снижение: на 1 марта — 316 млрд руб., на 1 апреля — 312 млрд руб.
В апреле число убыточных банков возросло до 153, в то время как в марте, на который приходится отчетный период, резко сократилось до 93. Общий убыток, который показали кредитные организации в апреле, составил 4 млрд руб. против убытка в марте 2,8 млрд руб., (до отчетного периода, в феврале, он составлял 5,4 млрд руб.). «Квартальные колебания понятны: банки стараются на ключевые отчетные даты показывать чуть лучшие результаты, а потом все возвращается на круги своя», — отмечает г-н Моисеев.
RBCDaily
Марина Максимова
Я думаю , что надо держать какую - то сумму средств во вкладах, какую именно долю от всего своего капитала, я Вам не посоветую - каждый должен определить для себя сам в зависимости от отношения к риску и суммы свободных средств. Лучше выбирать надежные банки, там ставки ниже, но вероятность, что Вам вернут Ваши деньги больше.
Поинтересуйтесь, выбранный Вами банк/банки участники системы страхования вкладов физических лиц в РФ?
14 октября 2008 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», в соответствии с которыми максимальная сумма страхового возмещения по вкладам увеличена с 400 до 700 тысяч рублей.
Указанные требования отменяют ранее существовавшую ступенчатую шкалу выплат и устанавливают стопроцентное покрытие суммы вклада, не превышающей 700 тысяч рублей.
Новые параметры системы страхования вкладов применяются к банкам, страховой случай в отношении которых наступил после 1 октября 2008 года.
Если страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет вклады, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно, но не более 700 тысяч рублей в каждом из банков.
Выплата возмещения производится в рублях РФ. Валютные вклады пересчитываются по курсу ЦБ РФ на дату наступления страхового случая.
С уважением,
Касьянова Елена
Значит надо более внимательнее выбирать банки ! Жадность может дорого обойтись..
Мое личное мнение, что банки с их депозитами надо выбирать крупные и надежные и использовать исключительно для хранения средств необходимых для использования в краткосрочной перспективе, т.к. ставки по депозитам обычно ниже уровня инфляции!
А зарабатывать лучше на инвестиционных продуктах!
С уважением,
Касьянова Елена
Во-вторых, в этот кризис была опробована схема, когда средние и крупные банки, попавшие в сложное положение санируются силами экономически здоровых банков и АСВ.
Чем интересен этот подход? Он не требует таких больших выплат, так как у вкладчиков не возникает ни каких причин для изъятия денег.
С удовольствием буду следить за обсуждением анонсированных Вами тем.
А пока простые вопросы
Если у инвестора в ПИФы нет желания дожидаться неизвестных последствий реформ в УК,- разумно-ли и дальше держать паи этой УК
И, если всё-таки гасить,- то сейчас или после восстановления стоимости?
Благодарю Вас за внимание ко мне и блогу "Управление собственным капиталом"
Вопросы Вы задаете непростые.
Фиксировать убыточные позиции, возможно, не следует. На каком еще рынке Вы сможете восстановить первоначально вложенные средства и получить прибыль?
Фондовый рынок на который ориентированы большинство ПИФов в России с 2005 по 2010 годы вырос на 205, 7% (по индексу ММВБ) в отличие от депозита + 58,6% при инфляции более 80% Стоимость паев может как снижаться, так и расти в зависимости от ситуации на фондовом рынке. По статистике май - обычно не самый удачный месяц - рынок падает. Летом объемы снижаются и рост незначительный, осенью-зимой, как правило, рынок растет!
В тоже время, чтоб не брать на себя риски новой УК, я свои паи продала в конце мая, но и стоимость моих первоначальных инвестиций выросла за несколько лет более чем в 3 раза!
Возможно, новая УК будет работать еще лучше
Сложные вопросы, Вам решать..
Заранее спасибо.