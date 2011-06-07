Ваш управляющий активами

Друзья, чтобы результаты инвестирования Вас порадовали, очень важно правильно выбрать своего управляющего!
Предлагаю поговорить об управляющих активами - управляющих компаниях, инвестиционных компаниях, банках. Как Вы их выбираете: из-за известного бренда компании, знания портфельных управляющих и их предыдущих результатов управления, по рекомендации Ваших коллег и друзей?
Ваш опыт сотрудничества: положительный и/или отрицательный?
Какой, в Вашем представлении, должен быть управляющий активами?
Возможно руководители УК, банков прочитают пожелания и организуют работу по другому..
Если Вам будет интересно, отвечая на вопросы я поделюсь и своим опытом.
С уважением,
Касьянова Елена
Комментарии 54
Рынок частных инвестиций развевался в эпоху "сытых нулевых", когда фактически все сферы российской экономики были недооценены и показывали огромные темпы роста, на фоне роста цен на нефть и более-менее устойчивой политической системы. Собственно из-за этого в сферу частных инвестиций пришли толпы полностью случайных людей, разбирающиеся в стратегиях инвестирования зачастую ХУЖЕ, чем "баба Маня с первого этажа". Получил экономическое образование в NoName вузе, прослушал 2-х месячный курс и вперед - управлять миллионами чужих денег.
В разгар кризиса пришла другая крайность, управляющие частными инвестициями стали просто совершенно не нужны рынку. Насколько мне известна, большая часть из них просто осталась без работы. Причем, как это часто бывает в нашей стране, "разогнали" всех работников цеха, как и толпы безграмотных, так и единицы более-менее толковых...
Прошло 2 года и состоятельные люди стали забывать страх перед инвестициями. Самые умные из них "словили момент" и хорошо заработали на росте 2009-2010 года, остальные же "выходят из спячки" только сейчас. Но кому они доверяют свой потом заработанные и кровью сохраненные остатки капитала? Неужто опять доверят свои кровные кучкам непрофессионалов? Нет, они теперь умнее, все капиталы - гонят за рубеж (и высокий уровень оттока валюты из РФ это наглядно демонстрирует) и доверяют уже зарекомендовавшим себя профессионалам на западе.
Что в сухом остатке? А ИМХО то, что время частных управляющих в России прошло. Потребность в них появиться минимум года через 3, когда свои капиталы заработают новые люди, без опыта кризисного разорения...
Вам не кажется, что управляющих не бывает "частных" или каких-то других? Существует человек (группа, компания и т.д.), которая знает, как устроен какой-то рынок, то есть когда и где можно купить дешевле и продать дороже. Например, это может быть рынок валют или любой другой рынок. Человек знает, как нужно торговать, поэтому в него можно инвестировать, т.е. давать средства в управление.
И что тут не в порядке? Причем тут сегодня или несколько лет назад, если торговец в принципе знает рынок?
Вы правы, у нас в России сейчас есть очень достойные управляющие и аналитики
Вопрос: как их найти? Ведь в каждой профессии есть люди успешные или нет.
В блоге люди пишут о своих разочарованиях от управления, это нормально, если человек доволен управлением, обычно он не напишет, как у него все хорошо сложилось, какой он гениальный инвестор!
Если что-то не так, не достигнут ожидаемый результат, целесообразно разобраться, в чем проблема: не верно выбран банк, УК, слабый управляющий, или ,возможно, инвестор сам виноват, под воздействием эмоций, поспешил, раньше времени продал бумаги..
Если понятны причины неудачного инвестирования, то в будущем можно исключить для себя ошибки, работать и зарабатывать на фондовом рынке!
С уважением,
Касьянова Елена
Речь идет не обо мне, а о том как отрасль коллективных инвестиций в России сделать, действительно, коллективной! С точки зрения инвестора, что надо изменить, чтоб инвестировать было комфортнее, инвесторов стало больше?
Мне интересно мнение клиентов, так как я организую деятельность управляющей компании: подбираю специалистов, которые управляют активами, обучают сотрудников в агентских сетях, разрабатывают рекламные материалы и готовят аналогические материалы. Мне интересно, что надо изменить в организации бизнеса, чтоб клиентов стало больше! Поэтому я и задаю эти вопросы, мне важно мнение не только моих работников, но и людей для которых мы этот бизнес строим.
Если Вас интересует куда я лично вкладываю свои деньги, то могу сказать:
1 ПИФы своей управляющей копании: в УК Банка Москвы были отличные управляющие. Сейчас я погасила паи, среднегодовая доходность с 2004 года по май 2011 года составила в среднем по всем ПИФам 27%. Я
придерживаюсь долгосрочной стратегии, в кризис в конце 2008 года увеличивала свои инвестиции с целью поддержать свою УК ( а в результате хорошо на этом заработала )
2 недвижимость покупала в кредит, т.к фондовый рынок особенно с 2005 по 2007 годы перекрывал ставку по кредитам
3 депозиты открываю в крупных банках с возможностью довнесения и снятия. Сейчас ставка чисто символическая 6,5%
Такой вопрос: "Как сделать отрасль коллективный инвестиций в России действительно коллективной?" - это политический вопрос, а не предпринимательский. Кстати, свое мнение, возможно, я попробую позже сформулировать. А пока, я предплоагаю, что отрасль вас не интересует, а интересует, чтобы вами управляемый департамент приносил прибыль. Поэтому вы, видимо, подразумеваете другой вопрос: "Как сделать, чтобы нам приносили больше денег в управление?"
Вот ответа на этот вопрос я не знаю. Я не изучал тему, как инвестировать в доверительное управление. Видимо, нужно постараться убедить как можно больше людей, что работа с вами стоит того.
Собственно, я знаю причину, по которой не могу ответить, не интересуюсь темой и не хочу интересоваться. Дело в том, что это не является проявлением вопроса "как мне заработать лично для себя". Кстати, мне кажется, в вашем случае то же самое: вас интересуют личный доход, а объявленный вопрос не вполне согласуется с этим.
Можно узнать, описанные инвестиции приносят вам доход (в виде денег, готовых к покупкам)? Какова доля зарплаты в ваших годовых доходах и какова доля доходов от активов?
Мненя именно этот вопрос интересует, хочется, чтоб в России было не 600-800 тысяч инвестров на 141 млн человек, а для начала 3 млн, потом больше..
От решения данного вопроса выиграют все: инвесторы начнут зарабатывать ( хотя бы сберегут деньги от инфляции ) , российские управляющие компании и банки, "мой департамент " безусловно тоже, будут иметь много клиентов и приносить прибыль, экономика страны получит новые внутренние инвестиции
! Все будут в выигрыше..
Но ответ на данный вопрос не простой, но кто, если не мы: Вы- инвесторы и мы. - управляющие активами (компании) не надем
ответ на него..
Я вот чем больше занимаюсь аналитикой, тем больше убеждаюсь, что ключевым фактором формирования стоимости компаний является качество корпоративного управления. Мы с Вами, думаю Вы не будете этого отрицать, живем в насквозь коррумпированной стране, где по признанию Президента этой страны только на госзакупках каждый год пилят по триллиону рублей. Но ведь коррупция - это не только болезнь госаппарата, она точно также затрагивает и корпоративный сектор. Более того, в госкомпаниях (а у нас половина фишек если не под прямым контролем государства, так под косвенным) она, коррупция, пожалуй, даже повыше, чем в министерствах и ведомствах (хотя, наверное, неправильно рассуждать, где больше, а где меньше, т.к. наиболее эффективные модели распила - это всегда связка чиновника, силовика и топ-менеджера). Я вот сейчас просмотрел топ-50 самых ликвидных акций на ММВБ и отметил только 12-14 компаний, про которые можно сказать, что менеджмент этих компаний реально заинтересован в повышении их акционерной стоимости (возможно, даже скорее всего, таких компаний ещё меньше, т.к. я могу многого не знать). В большинстве компаний топ-менеджмент заинтересован, скорее, в приватизации денежных потоков, нежели в повышении стоимости.
По моим наблюдениям ситуация с корпоративным управлением после кризиса заметно ухудшилась (как и ситуация с коррупцией в стране в целом).
Вы вот часто апеллируете к докризисной статистике, когда российский рынок показал, действительно, достойный результат. Да, в общении с потенциальными инвесторами ссылки на доходность в прошлом - это самый убойный аргумент. Но не уверен, что в данном случае аналогии уместны. Общее ухудшение климата привело к тому, что экономика ушла с траектории роста по 7-8 % в год и сейчас 3-4 % в год будут за счастье. Соответственно и доходность фондового рынка будет несопоставима с прошлой. Та история завершилась.
Всё вышесказанное заставляет меня сделать вывод, что не привлекателен наш фондовый рынок для долгосрочных инвестиций! Сам расстраиваюсь, но ничего с этим не поделаешь.
Наша же отрасль коллективных инвестиций ориентирована как раз на долгосрочные инвестиции в российские компании. Да, появились фонды, ориентированные на зарубежные рынки, но, положа руку на сердце, разве кто-то из российских управляющих имеет достаточную экспертизу по этим рынкам? В лучшем случае мы можем предложить инвесторам индексный подход для инвестиций в БРИКи, Америку и т.д.
Так что проблема №1 (в моём понимании) - это низкая инвестиционная привлекательность акций российских компаний для долгосрочных инвесторов.
Другой аспект - благосостояние. По средним показателям мы далеко не самая бедная страна. Но! Главные инвесторы – это всегда средний класс. А что у нас? Была недавно забавная статейка (не нашёл ссылку, то ли в Ведомостях, то ли в Форбсе) о том, что Россия – первая страна в мире по количеству миллиардеров и где-то далеко внизу по количеству миллионеров. Проблема №2 для развития рынка коллективных инвестиций в России - это отсутствие нормального среднего класса, т.е. домохозяйств со свободными активами хотя бы в несколько сотен тысяч долларов.
Проблема №3 - это качество и ассортимент предлагаемого продукта. Соглашусь с Вами, что в России действительно есть очень сильные управляющие, способные обыгрывать рынок и давать стабильно высокий результат. Но ПИФы - не самый удачный инструмент для инвестиций в акции, и кризис это наглядно показал. Это неправильно, если ни один фонд не может уберечь Вас от потерь. Значит нужно искать другие инструменты. И такой инструмент - это хедж-фонды, которые способны предложить действительно широкий набор стратегий и инструментов, а не только Buy&hold. Думаю, что именно появление хедж-фондов в России способно дать толчок отрасли в будущем.
С уважением
Благодарю Вас за то, что Вы присоединились к обсуждению данного вопроса и за Ваше компетентное мнение!
С уважением,
Касьянова Елена
Вопрос: как их найти?
Вопрос: откуда известно, что они есть, если непонятно, как их найти?
Их нет и искать их не надо. Никто не заработает для вас денег. Исключений единицы. Наоборот - запросто
В четвертом и третьем с конца предложениях вы утверждаете, что управляющих вообще не может существовать. В последнем предложении вы сообщаете, что сами являетесь управляющим, на которого есть спрос. Да и вообще что каждый "запросто" является управляющим.
По-другому. Вы сообщаете, что не умеете находить, в кого вкладывать деньги, и делаете предплоложение, что это вообще невозможно, а вместе с тем отмечаете, что в вас самого и в кого угодно можно очень легко инвестировать.
И тем не менее. Если подразумевать долгосрочный период, стратегический аспект, то, в общем, берущему в управление, должно быть, выгоднее и проще привлекать деньги и реально управлять ими, а не отбирать. Проще - потому что не надо будет потом скрываться всю жизнь, выгоднее - потому что больше понесут денег и за долгое время выйдет больший доход по сравнению с грабежом.
Да и люди постоянно не будут позволять себя грабить. Не думаю, что МММ, Властелина и прочие такие фирмы будут работать в таких же масштабах и одновременно.
Еще одно. Вот вы отдали деньги, "управляющий" с ними скрылся. Ну и что? Вы потеряли только то, что вложили. Вы теперь понимаете больше, как и кому не надо приносить деньги. Следующая попытка может быть более удачной. А поскольку в этом случае вложенные средства сохраняются, прибыль может быть больше вложенной суммы и неограниченной.
Я уже писала ранее, что "пирамиды " массово существовали в 90-е, сейчас их нет (отдельные случаи в регионах сейчас пресекаются, ФСФР взяла на контроль этот вопрос), управляющие из крупных банков и компаний не "отбирают" деньги и не "скрываются с ними!" клиенты несут риски, но в основном не операционные, а рыночные ( изменение стоимости цб) .
Я с Вами абсолютно согласна что управляющему намного " выгоднее реально управлять деньгами клиента", зарабатывать клиенту доход и от этого иметь свое вознаграждение. Все так и происходит, но негативный опыт 90-х мешаем многим людям вкладывать деньги в цб и 20 лет спустя..
Я абсолютно согласна с Вашим утверждением:
"Следующая попытка может быть более удачной. А поскольку в этом случае вложенные средства сохраняются, прибыль может быть больше вложенной суммы и неограниченной."
Михаил, извините, если я Вас обидела касательно профессии, действительно, большая должность не говорит о том, что человек самый умный и успешный . И карьеры складываются по разному. Порой умнейший человек не достигает каких-то супер высот в карьере, по разным причинам: не стремился к этому, хотел заниматься своим любимым делом - возможно в жизни, действительно, чтобы быть счастливым важно найти свое любимое дело , а должность, деньги, власть - это второстепенное
С уважением,
Касьянова Елена
но Вы действительно, как-то ОЧЕНЬ плохо меня понимаете!
Сущестуют организации (банки, инвестиционные компании, управляющие компании), которые на основании лицензии организуют бизнес по управлению активами клиентов.
В этих организациях работают люди - управляющие активами, которые на основании инвестиционной декларации, должностной инструкции осуществляют это управление, т.е покупают и продают те или иные активы с целью увеличения первоначальной стоимости портфеля.
В каждой организации, как правило, есть инвестиционный комитет, который согласует те или иные действия по портфелю ( определяет в разные периоды времени долю рискованных и консервативных вложений, устанавливает лимиты на те или иные операции и виды активов).
Раньше профессии управляющий активами в России не было, т.к. не было фондового рынка, сейчас есть такая профессия. Ведущие ВУЗы открыли кафедры " рынок ценных бумаг". Также стало доступно и зарубежное образование. Хорошие управляющие с опытом работы в России есть http://pif.investfunds.ru/uk/fund_managers/.
Вы, как инвестор ( если Вы инвестор ) интересовались, кто у Вас управляющий, какие результаты в прошлом он показал? какую аналитика Вы предпочитаете?
Заграницей инвесторы обычно интересуются своими управляющими.
А в России у нас как?
Выбираем офис любой компании поближе к дому, верим рекламе, потом в блогах обсуждаем, какие плохие у нас специалисты?
Михаил, Вы кто по профессии?
Мои нынешние инвестиции не относятся к доверительному управлению. Само собой, сначала пришло некоторое понимание того, во что я вложился, а потом было осуществлено само вложение. В моем случае вопрос об аналитике выглядит примерно так: "На основе какой информации я выбрал активы?" Отвечаю: на основе личных бытовых ощущений, инфорации из некоторых государственных организаций, интервью некоторых специалистов на Ютьюбе, также на основе еще кое-каких соображений.
Насчет соображений о России и офиса поближе к дому могу сказать, что так выбирают не только в России, а в России так выбирают не все. Вы же так не выбираете? Я, вроде бы, тоже так не выбираю.
Вообще мне кажется, что в случае соображений об офисе рядом с домом осуществляемые человеком вложения не являются инвестициями в некотором серьезном смысле. Если бы он был инвестором и понимал бы, чего именно стоит богатеть на этом, он бы так не "анализировал" вложения.
Высшее образование связано с одним (математические методы в экономике), основной опыт работы связан с другим (ИТ), а хобби и область личных интересов - с трьетьим. В последнее время доминируют личные интересы, очень приблизительно это можно назвать экономикой.
А вообще я считаю, что ориентироваться на профессию не только нецелесообразно, но и вредно. Я вижу, что не стоит опираться и рассчитывать на то, что вы назвали "профессией", не стоит "цепляться" за это. Как, например, за звание, за должность, за карьеру, за всякие другие вещи.
Конечно, если Вы опытный инвестор, Вам, действительно, никто не нужен и проблема поиска специалиста для Вас не существует.
Удачных инвестиций!
Дело не во мне, а в том, что кроме самих управляющих это объективно никому не нужно. По западной статистике подавляющее большинство управляющих компаний проигрывает стратегии "купил и держи", стабильно успешных можно пересчитать по пальцам одной руки, и к ним так просто не попадешь. Инвестдома, которые делают деньги на маркетмейкинге, собственном трейдинге, на незаконных оперциях с инсайдом, фронтраннинге клиентов и т.д., торгуют на свои и делиться сверхприбылью с посторонними для них смысла нет.
Самая красноречивая статистика не та, во сколько десятков раз выросли котировки тех или иных фондов, а сколько допустим за 10 лет было всего инвестировано в ПИФы/ОФБУ и сколько извлечено, плюс текущая оценка - всё в абсолютных цифрах. У меня есть подозрение граничащее с уверенностью, что доход отрицательный.
Совокупный объем российского рынка услуг доверительного управления в настоящий момент оценивается в $ 86 млрд. или 4.5 % ВВП.
Более $ 26 млрд. или 30 % - это пенсионные накопления, размещенные в ВЭБе, доля пенсионных средств в общей структуре рынка – около 63 %, на долю ПИФов и индивидуального ДУ приходится около трети рынка.
Структура рынка ДУ
Средства пенсионных накоплений - 38%
Пенсионные резервы НПФ - 25%
Паевые фонды - 18%
Индивидуальное ДУ - 16%
Военная ипотека - 2%
Резервы страховых компаний - 1%
При этом в рыночном сегменте открытых и интервальных паевых фондов совокупная стоимость активов составляет менее $ 5 млрд. или всего 0.25 % ВВП. Для сравнения, индустрия паевых фондов в Польше оценивается более $ 37 млрд. ( около 5 % от ВВП).
По оценкам, российский рынок открытых и интервальных ПИФов в ближайшие 5-7 лет вырастет в разы (5-6 раз) и достигнет размера $ 25 млрд., что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 30 %.
СЧА ПИФов, млрд руб.
2004 - 40
2005 - 70
2006 - 150
2007 - 180
2008 - 60
2009 - 100
2010 - 115
2011* - 125
*- 4 мес. 2011 Источник: Investfunds
Структура рынка ПИФов
смешанные 21%
облигации 15%
акции 57%
прочие 7%
57% из всех рыночных ПИФов - ПИФы акций, а Вы помните на сколько они упали в цене в 2008 году? - на 80%
На примере нашей компании, отток клиентов был в 2008 году менее 10%: на начало года было открыто более 35 000 ненулевых счетов, а в конце года- 32 000.
А то люди учатся, управляют первоклассно, а мы только о плохом
Возможно, кто-то из начинающих инвесторов сейчас выбирает свою управляющую компанию?! Поделитесь информацией
Баффет У.
Саймонс Дж. (Renaissance Technologies Corp.)
Еще хвалят этого:
Роджерс Д. (Jim Rogers)
но о его успехах могу судить лишь понаслышке.
А.Г.
Где я такое сказал? Вроде бы топик о управлении собственным капиталом, т.е. о управлении частными инвестициями.
Мое ИМХО, такие люди в России практически отсутствуют! Наш рынок очень спекулятивный, и многие стандартные теории - просто не работают.
А притом, что в период "сытых нулевых" можно было вложить практически куда угодно и получить доход. Почему? Потому что все росло дикими темпами, все отрасли экономики были недооценены...
На то, что торговцы в России отсутствуют, я даже не знаю, что вам ответить. Видимо, какой-нибудь очень стандартный пример или совет наподобие "сходите на улицу и проверьте, есть ли там магазины" при вашем подходе может не сработать.
Ерунда это все. И рынок не бывает "спекулятивным" или каким-то другим. Если бы рынок не был спекулятивным, то были бы очереди, дефицит, отвратительное качество товаров, эксплуатация реальных производителей и Советский Союз. Вот услуги почты России похожи на неспекулятивный товар, поэтому там отвратительные отделения, очереди, трудности общения клиентов с персоналом и так далее, а сама почта в целом работает в убыток.
Насчет сытых нулевых, знания рынка и т.д. Ну и что? Сейчас у нас тоже почти ничего нет. Отвратительный уровень интернетизации, например. Езжайте куда угодно и создавайте там провайдер. Подключайте не только жителей к домашней сети, но и кафе с гостиницами к вайфаю. А в общем, у людей всегда есть потребности, им всегда нужно что-то покупать, вот и предлагаю инвестировать в создание или торговлю этими товаром. И возможности всегда есть.
В чем-то я с Вами согласна, в чем- то нет..
В начале 90-тых рынок коллективных инвестиций не был цивилизованным: прошла приватизация, людям раздали чеки ( особо не объяснив, что с ними делать:( ).
Некоторым - повезло, они работали на крупных предприятиях ( например, в Газпроме и др.) и им предложили обменять чеки на акции. Другие - продали свои чеки ( я помниться в метро за 10 рублей) или купили на них так называемые акции Гермеса, МММ, Властелины и прочих. МММ и пр. предлагали быстрое обогащение, и, действительно, первые вкладчики заработали хорошо, рассказали о "чудесах" другим, реклама тоже сработала. Мы в России воспитываемся с детства на сказках, и в те времена люди были намного доверчивее. Миллионы людей вкладывали все свои деньги ( иногда продавая квартиры!) в эти бумаги. А фирмы работали как пирамиды: первым вкладчикам платят с доходом следующие и так далее . Вы знаете как это все закончилось
Я думаю, что рынок коллективных инвестиций не развивается в России именно из-за негативного прошлого опыта инвестирования многих людей!
Сейчас все абсолютно по другому ( мы как будто пересели с лошади на Феррари ( наверное, немного преувеличиваю, все же на тайоту:() существуют цивилизованные правила игры на рынке ( по рынку коллективных инвестиций разработано в середине 90х и дорабатывается постоянно неплохое законодательство) появились профессии управляющий и аналитик, появились грамотные специалисты, обладающие этими профессиями ( с российским, как правило, техническим образованием и/или зарубежным профильным и с 1995 года заработала биржа РТС, затем ММВБ..
Потом дефолт и мировой финансовый кризис:( История негативная.
Но не размещать сегодня деньги в цб не правильно! На чем сохранять и зарабатывать деньги?
Следовательно, возникает вопрос: как переломить негативный опыт прошлого?!..
С уважением,
Касьянова Елена
А мне думается, что причина недоверия людей к бумагам не столько в невежестве управляющих, сколько в качестве этих самых бумаг Ну смотрите - фрифлоты у всех мизерные, отношение к миноритариям отвратительнейшее, инсайд на каждом шагу,дивиденды практически отсутствуют (а как в америке компании борятся за неформальное, но гордое звание "дивидендного аристократа"!). Ну и как следствие - 90% игроков работают в коротких таймфреймах, волатильность в разы превышает западные рынки, паниксэйл по любому чиху. Нет, для посвящённых это как раз и даёт заработать, но для привлечения долгосрочников...
Наш фондовый рынок, в отличие от американсого и европейских еще далек от совершенства , однако и существует он не так давно: в 1995 году заработала биржа РТС, до нее только рынок ГКО и скупка акций в регионах..
Наш рынок молодой, по объему еще очень маленький, внутренних денег немного, откуда взяться стабильности ?!
В тоже время он неплохо развивается и часть проблем, указанных Вами решается: например, принят закон об инсайде http://www.ffms.ru/ru/searchresults/?q_3=Закон+об+инсайдерской+информации&ul_3=http%3A%2F%2Fwww.ffms.ru%2F
Думаю, что и с дивидендами ситуация будет улучшаться, аналитики Банка Москвы впервые составили в этом году дивидендный справочник, а они обладая большей информацией, чуть вперед смотрят..
ИМХО единственный вариант максимально надежного сохранения денег (про заработок уже вообще можно забыть) - ликвидная недвижимость. Да, в кризис цена на нее просела, но не на столько же, как на большинство ПИФ'ов. При этом в эпоху "сытых нулевых" цена квадратного метра росла уж точно не медленней, чем стоимость паев.
Так же не вижу смысла полностью отметать депозиты. Процент по рублевым депозитам у нас достаточно высокий, а гарантия сохранения изначальной суммы (без учета инфляции, конечно же) - 100%. Хотя депозит интересен только как средство накопления (например, на ту же недвижимость), как средство заработка он не работает.
Если хочется большего дохода то выход только один - спекулятивная игра либо просто собственный бизнес. Тут и риски "зашкаливают", зато, если "повезет", можно действительно неплохо заработать.
Глубоко убежден, что среднего в России не дано... Возможно причина этого явления глубже, виной всему наша политическая система. Ведь весь российский истеблишмент держится благодаря лоббированию олигархических интересов и подавлению любых революционных настроений масс, по возможности не силовым путем. Таким образом государству (и крупным корпорациям) просто не за чем поддерживать средний класс. И, уже как следствие, корпорациям просто не выгодно становиться тем самым "дивидендным аристократом", например (как пишет уважаемый prostoandrey). Так же как следствием является очень качественная система АСВ и, например, отсутствие высокого налога на недвижимость (который власти очень бояться повышать).
Но с данным вашим рассуждением, в целом, согласен:
Однако не согласен с тем, что надо размещать "длинные деньги" непременно в России... Уважаемый Гектор уже привел примеры ПИФ'ов того же Добрыни Никитича УК Тройка Диалог, доход по которым, при вложении на 5 лет, составил 5,37% годовых в рублях! Не проще ли тогда вообще отказаться от услуг управляющих компаний России, а длинные деньги выводить "за рубеж" и довериться зарубежным профессионалам? Риски будут на порядок меньше, а доходы (при длинных вложениях) будут, как минимум, сопоставимого уровня.
Золото. +222,7% (+9,3%)
Депозиты. + 58,6% (+4,3%)
Жилая недвижимость
(в Москве). +166,6% (+0,7%)
Облигации индекс IFX-Cbonds. +72,9% (+4%)
Фондовый рынок индекс РТС. +188,3% (+6,7%)
Фондовый рынок индекс ММВБ + 205,7% (-1,3%)
Уровень инфляции. + 81,4% (+4,8%)
Собственно говоря об этом я и писал... Недвижимость выросла, по крайней мере, соразмерно с остальными индексами. При этом, в период кризиса, стоимость недвижимости "просела" уж никак не в разы. Да, ее ликвидность уменьшилось (т.е. продать было тяжелее), но цена оставалась на "плюс-минус" постоянном уровне (в рублях) и уже догнала докризисные показатели (в валюте). К тому же, недвижимость приносила хорошие дивиденды при сдаче в аренду. И в заключение - вложение в недвижимость доступно всем и каждому и реально "существует физически" в отличии от "бумажек". Сдерживающий момент, разве что, цена этой самой ликвидной недвижимости.
А приведенные вами индексы РСТ и ММВБ - вообще не показатель... Как писали в смежных темах, найти ПИФ полностью повторяющий движение одного из этих индексов - крайне затруднительно. Большинство приносит меньшую доходность .
Про золото уже сказал уважаемый Гектор.
А про депозиты - спорно. Откуда взялась цифра в 4,3% годовых? Сейчас множество банков предлагает, по крайней мере, от 9 (и выше). Т.е., фактически, за последние 5 месяцев - депозит самое выгодное вложение . Или данные только за последние 5 месяцев?
Сейчас все абсолютно по другому ( мы как будто пересели с лошади на Феррари ( наверное, немного преувеличиваю, все же на тайоту:() существуют цивилизованные правила игры на рынке ( по рынку коллективных инвестиций разработано в середине 90х и дорабатывается постоянно неплохое законодательство) появились профессии управляющий и аналитик, появились грамотные специалисты, обладающие этими профессиями
Здравствуйте Елена!
сейчас все абсолютно также как и было. Ни так называемые цивилизованные правила игры на рынке ни существующее законодательство, ни наличие перечисленных Вами профессий не спасли некогда гремевшие ОФБУ банка Юниаструм. банк то есть, а вот где теперь его фонды - на Кипре?
Я думаю Вы в курсе этой темы.
Рынок коллективных инвестиций в нашей стране скорее похож на базар, где предлагают подпорченный товар.
Во что вкладывать деньги, если они есть? - в недвижимость в другой стране, не в России. В свое образование и в образование своих детей.
Так же как вариант в московскую и хабаровскую недвижимость.
А если денег не столько много - путешествуйте и получайте новые впечатления. В конце концов - хоть удовольствие получите!
Возьмем модельный пример: Вы вложили деньги в ПИФ Добрыня Никитич УК Тройка Диалог 01 января 2006 года.
Так на сегодня у Вас получилось бы 5,37% в рублях! Надо ли говорить, что такое инвестирование при нашей инфляции - это путь к быстрому разорению! Банковский депозит за это время Вам принес бы гораздо больший доход!
P.S. замечательное предисловие к книге на соотв. тему, которую я сейчас читаю:
On June 29, 2009, applause rang out in a Manhattan courtroom as former NASDAQ Chairman, Bernard Madoff, was sentenced to 150 years in prison for engineering the largest Ponzi scheme in history...
This book is dedicated to the thousands of people who, over the years, have lost all their money to investment frauds. Serious investing is both complex and time consuming. There are no shortcuts—including letting others invest for you.
Сходите на рынок. Куда-нибудь на Киевскую. Найдите там Ровшана, продавца цветов. Который знает, где закупать цветы дешевле и кому, как, когда, при каких обстоятельствах и т.д. продавать дороже. Предложите ему деньги: "На все это закупи цветы, продавай, а прибыль поделим пополам. Риски на тебе, то есть в случае неуспеха вернешь мне 80% доверенной суммы. Если сделаешь все успешно, будем работать дальше, и возможно, я принесу больше денег."
Забавный пример .
Но в данном случае Ровшан с рынка: получит от вас деньги, переведет их по Анелику в Таджикистан, купит там домик и заживет припеваючи с семьей . Стоит ли говорить, что придя через месяц за дивидендами, ни палатки с цветами, ни самого Ровшана вы на рынке не увидите. Возможно, конечно, палатка все еще продолжит стоять на том же самом месте, но только там уже будет Джамшут, который вам искренне посочувствует и предложит уже вложиться в его бизнес, он уж точно не обманет - поверьте .
К сожалению, как уже написал ниже Гектор, та же самая ситуация может сложится и с УК. Нужно лишь имена изменить: "Ровшан - ваш управляющий капиталом", "палатка - УК", "Таджикистан - Кипр", ну а Анелик можно даже оставить без изменений .
Согласен с Вами. Но, все же, в данном топике речь идет о инвестициях через управляющие компании. Т.е. сам инвестор не может (или может очень ограниченно, максимум по "отраслям") выбрать в какую именно "бумагу" вложится. Фактически инвестор вкладывается в бизнес управляющей компании (покупает ПАИ или заключает договор, не суть важно), которая разделает с ним доходы (или убытки) своего управления... Так что пример с цветочной палаткой, худо-бедно, можно принять.
Но, разумеется, если Михаил является как раз таки управленцем капитала, то приведение подобных "недалеких" примеров лишь еще больше дискредитируют всю данную отрасль... По крайней мере в моих глазах.
Смею думать, что я все таки ошибся... Не так давно Михаил спрашивал у форумчан совета, куда вложить 1000 рублей. А совсем недавно сравнил колебания валютного курса с поиском дешевой картошки.
До 2008 года в УК Тройки был неудачный управляющий по акциям
В конце 2008 года Тройке удалось переманить из УК Альфа- капитал очень сильного управляющего
Андрея Килина, http://pif.investfunds.ru/uk/fund_managers/?fio=Килин&uk=0&pif=0
и ситуация с управлением в корне изменилась. Он показывает очень неплохие результаты Вам следовало немного подождать..
В УК Банка Москвы были отличные управляющие, практически все многие годы занимались аналитикой и знали в совершенства фундаментальный и технический анализ поэтому и результаты были весьма неплохие, ребята во всех рейтингах занимают ведущие места:
Это руководитель и создатель команды управляющих в УК Банка Москвы
Владимир Веденеев http://pif.investfunds.ru/uk/fund_managers/?fio=Веденеев+Владимир&uk=0&pif=0
Управляющий по фондам электроэнергетики и металлургии
Дмитрий Скворцов http://pif.investfunds.ru/uk/fund_managers/?fio=Скворцов+дмитрий&uk=0&pif=0
Управляющий по фонду потребительского сектора
Денис Обухов http://pif.investfunds.ru/uk/fund_managers/?fio=Обухов+денис&uk=0&pif=0
Управляющий по фонду облигаций
Денис Гусев http://pif.investfunds.ru/uk/fund_managers/?fio=Гусев+денис&uk=0&pif=0
Рекомендую
Приведу некоторые простые примеры. ОФБУ Юниаструм Банка потерял во время кризиса все средства клиентов, которые должны были согласно инвестиционной декларации вкладываться в разные надежные активы, вроде золота, а реально на них покупались мусорные акции и облигации. Ни ЦБ, ни правоохранительные органы не увидели в этом деле оснований для наказания виновных. Что это как несовершенство законодательной базы? А теперь последствия: бывшие вкладчики ОФБУ никогда не понесут больше деньги ни в какие управляющие компании, поскольку знают, что там с ними в сложной экономической ситуации могут распорядиться очень вольно и концов найти не удастся.
Можно точно также разобрать и остальные "великие экономические понятия" и объяснить, почему без полноценного рынка управление капиталом невозможно. Ваш пример с цветочным рынком неудачный, поскольку здесь абсолютно разные принципы инвестирования.
Сейчас у меня имеется 100% убежденность, что такое уверенное поведение управляющих было связано с недоступной мне инсайдерской информацией.
Вы хоть хоть посмотрите внимательно результаты каждого из управляющих за последние пару лет... Как вы думаете кто показал худшие результаты из всех управляющих рекоммендованных вами?
Вы знаете хоть одну вменяемую управляющую компанию в которую берут управляющего который до этого разорил хеджфонд? У вас этот управляющий показывал не только худшие результаты относительно бенчмарк, но и хуже всех управляющих в команде. С уважением.
Начала работать с определенной суммы и за первый месяц заработала 20% от депозита.
Меня все устраивает, вывод денежных средств происходит без проблем и задержек! Что самое главное, там работают грамотные специалисты и объясняют все до мелочей.
Являюсь клиентом этой компании больше 3 месяцев.