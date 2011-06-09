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Рынок услуг доверительного управления в России

09.06.2011 15:49 16 2 775 просмотров
Уважаемые коллеги! 
 
Совокупный объем российского рынка услуг доверительного управления в настоящий момент оценивается в $ 86 млрд. или 4.5 % ВВП.
Более  $ 26 млрд. или 30 % - это пенсионные накопления, размещенные в ВЭБе, доля пенсионных средств в общей структуре рынка – около 63 %, на долю ПИФов и индивидуального ДУ приходится около трети рынка.
 
Структура рынка ДУ
Средства пенсионных накоплений - 38%
Пенсионные резервы НПФ - 25%
Паевые фонды - 18%
Индивидуальное ДУ - 16%
Военная ипотека - 2%
Резервы страховых компаний - 1%
При этом в рыночном сегменте открытых и интервальных паевых фондов совокупная стоимость активов составляет менее $ 5 млрд. или всего 0.25 % ВВП. Для сравнения, индустрия паевых фондов в Польше оценивается более $ 37 млрд. ( около 5 % от ВВП).
По оценкам,  российский рынок открытых и интервальных ПИФов в ближайшие 5-7 лет вырастет в разы (5-6 раз) и достигнет размера $ 25 млрд., что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 30 %.
 
СЧА ПИФов, млрд руб.
2004 - 40
2005 - 70
2006 - 150
2007 - 180
2008 - 60
2009 - 100
2010 - 115
2011* - 125
*- 4 мес. 2011 Источник: Investfunds
 
Структура рынка ПИФов
смешанные 21%
облигации 15%
акции 57%
прочие 7%

Как по Вашему мнению, оправдаются ли прогнозы аналитиков по росту объемов рынка доверительного управления в России?

Информация о доходности за период с 2005 по 2010 годы:
Золото X +222,7%
Депозиты X + 58,6%
Жилая недвижимость
(в Москве) X +166,6%
Облигации индекс IFX-Cbonds. +72,9%
Фондовый рынок индекс РТС. +188,3%
Фондовый рынок индекс ММВБ + 205,7%
Уровень инфляции. + 81,4%

С уважением,
Касьянова Елена

Комментарии 16

Вадим Логинов  (vnloginov)
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Елена, приветствую!
По моим оценкам рынок розничных ПИФов через 5-7 лет вырастет в 3-4 раза. Но не суть - те же 20 или 25 млрд долларов - это капля на фоне активов развитых рынков и наших соседей по БРИК. Страшно подумать на сколько они оторвутся от нас за это время. Это потому, что мы считаем по инерционному сценарию... Но есть и инновационный сценарий развития отрасли, подразумевающий реализацию нескольких конкретных нововведений. Реализовать их можно только совместными усилиями участников рынка при интересе со стороны государства. Вот над чем стоит нам работать.
Елена Касьянова  (E.Kasyanova)
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Вадим, добрый день!

Я с Вами согласна, что сценарий развития отрасли у нас инерционный, поэтому и прогнозы достаточно скромные. smile:(
Умнейшие люди работают в отрасли, саморегулируемые организации НАУФОР и НЛУ разрабатывали стратегии развития отрасли по инновационному сценарию, многие участники рынка готовы работать над этим совместно. В НЛУ существовал комитет по ритейлу, туда входили руководители и заместители по развитию всех самых крупных управляющих компаний. Несмотря на внутрирыночную конкуренцию мы обсуждали наш бизнес открыто во всех его аспектах: продукты, управление, организация продаж, реклама и пр. Цель была общая - изменить сценарий развития отрасли, дать ей новое мощное развитие! smile:)

Однако, без интереса государства изменения в стратегии развития отрасли маловероятны smile:(

С уважением,
Касьянова Елена
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Почему на Ваш взгляд не удалось заинтересовать государство?
СРО неправильно продвигали стратегию развития, или в ней не было видно именно интереса государства?
Чтобы ПИФы были "куплены" наверху как идея, они должны четко ложиться в социальный и экономический контекст. Вот тут с аргументацией не всегда бывает все в порядке. Часто бизнес-интересы преобладают.
Елена Касьянова  (E.Kasyanova)
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Уважаемый Вадим! 

Я думаю, должно быть встречное  движение, а не одностороннее smile:!:
Государству тоже выгодно получать инвестиции в экономику внутри страны, а не извне..

Почему нет полноценной совместной работы? Работа, безусловно, ведется.  По моему мнению,  ФСФР во главе с В.Д. Миловидовым много сделала для развития отрасли, например, разработали и приняли новое Положение о составе и структуре активов, и мы, управляющие компании,  смогли предложить людям не только ПИФы акций, но и защитные ПИФы драгоценных металлов и даже художественных ценностей   smile:) другие полезные изменение в законодательство и нормативные документы внесены...
Но с инерционного сценария мы не свернули! Кто виноват? - сложно сказать: был  достаточно тяжелый период - мировой финансовый кризис, там не до бурного развития было! 
Поэтому что-то  подкручивали, что-то подвинчивали.  В общем,  ремонтировали ВАЗ, главное, чтоб как-то ехал, а  надо создать Мерседес!  Это сложно, но возможно!

Надеюсь, что новое руководство ФСФР в более спокойных рыночных условиях, подойдет к решению задачи развития рынка коллективных инвестиций серьезно и более глобально: разработает/доработает стратегию НАУФОР( либо другой организации), примет ее и разработает план работы по всем направлениям, потом будет неуклонно его выполнять. 
Я думаю, что в развитии рынка коллективных инвестиций все УК поддержат ФСФР, Минфин и советом и конкретными действиями. smile:)

Наши граждане в России должны иметь все возможности по инвестированию, что есть у людей зарубежом! smile:!: smile:!: smile:!:
Гектор  (Гектор)
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Рынок ПИФов вырастет лишь в двух случаях:
либо наш ФР начнет действительно показывать высокие результаты и тогда масса физических лиц, как это уже было в 2005 году, бросится в ПИФы, либо рейтинги России существенно вырастут, что откроет западным хедж-фондам лимиты на Россию и они побегут сюда, вкладывая средства во все подряд. В противном случае,в ближайшие 2 года рост очень скромный: еще не забылись потери наших ПИФов во время кризиса. А они - огромны. Даже вполне солидные фонды, вроде КИТ, в отдельных ПИФАх потеряли до 85% капитала.
Елена Касьянова  (E.Kasyanova)
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Уважаемый Гектор!
Спасибо за Ваше мнение smile:)
Рост фондового рынка помог бы, безусловно, действительно, рынок рос существенно с 2005 по 2007 год и стоимость чистых активов ПИФов smile:)
Если бы в России было много собственных инвесторов, то рынок не был столь волатильным smile:(
Пока на российском ФР преобладают спекулятивные зарубежные фонды, то и сильные колебания закономерны.
По ПИФам: надо смотреть на стратегию, если это отраслевой фонд, он самый рискованный, по цене стоимость пая может быть как выше рынка, так и ниже. В тоже время по правилам фондов управляющий обязан держать 2/3 активов ПИФа в цб, полностью выйти в деньги нельзя, в отличие от индивидуального доверительного управления.
Возможно надо доработать законодательство и разрешить управляющим в ПИФах полностью выходить в деньги при неблагаприятной ситуации на рынке smile:!:
По
Гектор  (Гектор)
#
Дать возможность ПИФам выходить в деньги полностью - очень правильная идея! Но дело не только в этом. ОФБУ лишены этого недостатка. Казалось бы они должны быть более успешными, но не тут-то было. Одна из проблем - манипулирование активами. Эти действия активизируются фоне любого кризиса.
Еще один недостаток нашего финансового рынка - возможность сосуществания инвестиционного и розничного подразделений под крышей одного универсального банка. Один из уроков этого кризиса - нельзя допускать такого симбиоза. Американцы законодательно его запретили. У нас этой проблемы не заметили. А значит в следующий кризис резкая просадка фондового рынка приведет к разорению следующей партии банковских клиентов!
Елена Касьянова  (E.Kasyanova)
#
Уважаемый Гектором!

ОФБУ является банковским продуктом, и ответственность за недобросовестные действия при управлении ОФБУ несет банк. Из-за отсутствия четкой нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность ОФБУ, и отсутствия необходимого уровня защиты прав инвесторов, ОФБУ значительно уступают по надежности ПИФам. smile:cry:
Законодательством РФ в целях минимизации рисков пайщиков установлено разделение видов деятельности, связанных с функционированием ПИФов.

Управляющая компания осуществляет только управление имуществом фонда.

Все имущество фонда хранится в другой неаффилированной организации — Специализированном депозитарии, который не только хранит его, но и контролирует законность всех операций. Специализированный депозитарий блокирует любую сделку Управляющей компании с активами фонда, если она противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Специализированный депозитарий отправляет отчетность в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР России).Учет прав собственности на инвестиционные паи фонда, принадлежащие инвесторам, производится в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда. Ведение Реестра производит другая организация — Регистратор.

Независимый аудитор осуществляет контроль над правильностью ведения Управляющей компанией бухгалтерского учета имущества, составляющего фонд.

Контроль над деятельностью всех вышеперечисленных участников рынка коллективных инвестиций осуществляет ФСФР России.

Таким образом, законодательство и независимая инфраструктура рынка коллективных инвестиций позволяют минимизировать операционные риски пайщиков ПИФов! smile:)
дятел  (WoodMan)
#
Уровень инфляции. + 81,4%
FlamingWind  (FlamingWind)
#
Уже обсуждали в другой ветке... Но, давайте, продолжим и тут.

Согласно вышеизложенным цифрам, если их немного проанализировать, получается, что недвижимость - было самое наилучшее инвестиционное вложение за последние 5-6 лет.

Так как:
1) Недвижимость выросла, по крайней мере, соразмерно с остальными индексами.
2) В период кризиса, стоимость недвижимости "просела" максимум на 30% в валютном эквиваленте. В итоге, к 2011 году, цена достигла докризисного уровня и в валюте.
3) Недвижимость приносила хорошие дивиденды при сдаче в аренду. Которые, кстати, не учитывает статистика.
4) Недвижимость - реальный актив, спрос на который будет практически в любой ситуации (разве что кроме апокалиптической).
5) Риски недвижимости - гораздо ниже любых других инвестиций в России.

Разве этот факт не дискредитирует любые другие инструменты частных инвестиций?
Елена Касьянова  (E.Kasyanova)
#
Вы правы, многие предпочитают вкладывать свои средства, в первую очередь, именно в недвижимость!
Плюсы Вы перечислили, они очевидны- это один из самых лучших доходных способов сбережения и приумножения своего капитала smile:!:
Но, к сожалению, есть и минусы:(
1) необходима существенная сумма средств для приобретения недвижимости
2) чтобы сдать недвижимость в аренду, необходимо вложить еще немало средств в ее благоустройство: отремонтировать (найти квалифицированных строителей сложно), в некоторых случаях купить мебель и найти арендатора.
3) недвижимость может прекратить приносить доход от аренды, т. к. вырастут дети и им нужно будет где-то жить.
4) если вдруг возникнет потребность в небольших деньгах, то квартиру нельзя продать по частям ( например, 2-3 кв метра) и на продажу требуется время.

Поэтому хорошо когда существуют разные инструменты частных инвестиций, когда есть выбор!
smile:)
Наличие автомобиля не дискредитирует другие виды транспорта, например, велосипед или самолет smile;)
Гектор  (Гектор)
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Есть еще один важный недостаток недвижимости - низкая ликвидность. Если вдруг понадобятся деньги, то процесс продажи дома, квартиры может растянуться на годы. У меня приятель продает уже 3-й год свой дом в Испании. Продать сейчас невозможно. Дело даже не в цене - нет спроса. Цена снизилась, но не радикально. Однако спрос упал практически до нуля. Даже очень сильное снижение цены может не помочь!
FlamingWind  (FlamingWind)
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Не спорю, все минусы вложения в недвижимость полностью обоснованные... Более того, сейчас уже поздно в нее вкладываться в надежде получить сверх-прибыль, время ушло.

Но, в сухом остатке получаем, что одна из самых надежных инвестиций в России (Московская недвижимость) росла соразмерно с остальными высокодоходными рискованными инструментами инвестирования с одной стороны и просела в кризис по-минимум - с другой.

Если же сравнивать рост ПИФ'ов и недвижимости за 5-6 летний период, то можно вообще получить плачевный результат. Управленцы капиталом ПИФ'ов не смогли не то чтобы в разы обогнать рост цен на недвижимость (высоконадежный актив), что от них и следовало ожидать, а показали порой вообще нулевые результаты роста!

Так какие есть объективные причины ожидать хорошего роста ПИФ'ов, в обмен на огромные риски, в период:
1) Стагнации экономики.
2) Грядущих выборов.
3) Нестабильностью внешних рынков на фоне все еще продолжающегося мирового кризиса.
4) Серьезных предпосылок бесперспективности "длинных" вложений даже в зарубежные ценные бумаги.
если даже в хлебные годы многие "горе-управленцы" не смогли показать доход даже на уровне высоконадежных активов?

Лично я ни одной не нахожу...
Елена Касьянова  (E.Kasyanova)
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Согласна с Гектором, низкая ликвидность - существенный минус при вложении средств в недвижимость smile:(
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Елена, поздравляю с новым интересным назначением! Для нашей индустрии паевых фондов важно, чтобы сохранялись сильные кадры. А новые рыночные игроки в виде УК "Русский стандарт" придадут больший дух соревновательности и инноваций. Ждем первых шагов на новой должности и новых постов в блоге.
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