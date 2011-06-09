Рынок услуг доверительного управления в России

Уважаемые коллеги!
Совокупный объем российского рынка услуг доверительного управления в настоящий момент оценивается в $ 86 млрд. или 4.5 % ВВП.
Более $ 26 млрд. или 30 % - это пенсионные накопления, размещенные в ВЭБе, доля пенсионных средств в общей структуре рынка – около 63 %, на долю ПИФов и индивидуального ДУ приходится около трети рынка.
Структура рынка ДУ
Средства пенсионных накоплений - 38%
Пенсионные резервы НПФ - 25%
Паевые фонды - 18%
Индивидуальное ДУ - 16%
Военная ипотека - 2%
Резервы страховых компаний - 1%
При этом в рыночном сегменте открытых и интервальных паевых фондов совокупная стоимость активов составляет менее $ 5 млрд. или всего 0.25 % ВВП. Для сравнения, индустрия паевых фондов в Польше оценивается более $ 37 млрд. ( около 5 % от ВВП).
По оценкам, российский рынок открытых и интервальных ПИФов в ближайшие 5-7 лет вырастет в разы (5-6 раз) и достигнет размера $ 25 млрд., что соответствует среднегодовым темпам роста на уровне 30 %.
СЧА ПИФов, млрд руб.
2004 - 40
2005 - 70
2006 - 150
2007 - 180
2008 - 60
2009 - 100
2010 - 115
2011* - 125
*- 4 мес. 2011 Источник: Investfunds
Структура рынка ПИФов
смешанные 21%
облигации 15%
акции 57%
прочие 7%
Как по Вашему мнению, оправдаются ли прогнозы аналитиков по росту объемов рынка доверительного управления в России?
Информация о доходности за период с 2005 по 2010 годы:
Золото X +222,7%
Депозиты X + 58,6%
Жилая недвижимость
(в Москве) X +166,6%
Облигации индекс IFX-Cbonds. +72,9%
Фондовый рынок индекс РТС. +188,3%
Фондовый рынок индекс ММВБ + 205,7%
Уровень инфляции. + 81,4%
С уважением,
Касьянова Елена
Комментарии 16
По моим оценкам рынок розничных ПИФов через 5-7 лет вырастет в 3-4 раза. Но не суть - те же 20 или 25 млрд долларов - это капля на фоне активов развитых рынков и наших соседей по БРИК. Страшно подумать на сколько они оторвутся от нас за это время. Это потому, что мы считаем по инерционному сценарию... Но есть и инновационный сценарий развития отрасли, подразумевающий реализацию нескольких конкретных нововведений. Реализовать их можно только совместными усилиями участников рынка при интересе со стороны государства. Вот над чем стоит нам работать.
Я с Вами согласна, что сценарий развития отрасли у нас инерционный, поэтому и прогнозы достаточно скромные.
Умнейшие люди работают в отрасли, саморегулируемые организации НАУФОР и НЛУ разрабатывали стратегии развития отрасли по инновационному сценарию, многие участники рынка готовы работать над этим совместно. В НЛУ существовал комитет по ритейлу, туда входили руководители и заместители по развитию всех самых крупных управляющих компаний. Несмотря на внутрирыночную конкуренцию мы обсуждали наш бизнес открыто во всех его аспектах: продукты, управление, организация продаж, реклама и пр. Цель была общая - изменить сценарий развития отрасли, дать ей новое мощное развитие!
Однако, без интереса государства изменения в стратегии развития отрасли маловероятны
С уважением,
Касьянова Елена
СРО неправильно продвигали стратегию развития, или в ней не было видно именно интереса государства?
Чтобы ПИФы были "куплены" наверху как идея, они должны четко ложиться в социальный и экономический контекст. Вот тут с аргументацией не всегда бывает все в порядке. Часто бизнес-интересы преобладают.
Я думаю, должно быть встречное движение, а не одностороннее
Государству тоже выгодно получать инвестиции в экономику внутри страны, а не извне..
Почему нет полноценной совместной работы? Работа, безусловно, ведется. По моему мнению, ФСФР во главе с В.Д. Миловидовым много сделала для развития отрасли, например, разработали и приняли новое Положение о составе и структуре активов, и мы, управляющие компании, смогли предложить людям не только ПИФы акций, но и защитные ПИФы драгоценных металлов и даже художественных ценностей другие полезные изменение в законодательство и нормативные документы внесены...
Но с инерционного сценария мы не свернули! Кто виноват? - сложно сказать: был достаточно тяжелый период - мировой финансовый кризис, там не до бурного развития было!
Поэтому что-то подкручивали, что-то подвинчивали. В общем, ремонтировали ВАЗ, главное, чтоб как-то ехал, а надо создать Мерседес! Это сложно, но возможно!
Надеюсь, что новое руководство ФСФР в более спокойных рыночных условиях, подойдет к решению задачи развития рынка коллективных инвестиций серьезно и более глобально: разработает/доработает стратегию НАУФОР( либо другой организации), примет ее и разработает план работы по всем направлениям, потом будет неуклонно его выполнять.
Я думаю, что в развитии рынка коллективных инвестиций все УК поддержат ФСФР, Минфин и советом и конкретными действиями.
Наши граждане в России должны иметь все возможности по инвестированию, что есть у людей зарубежом!
либо наш ФР начнет действительно показывать высокие результаты и тогда масса физических лиц, как это уже было в 2005 году, бросится в ПИФы, либо рейтинги России существенно вырастут, что откроет западным хедж-фондам лимиты на Россию и они побегут сюда, вкладывая средства во все подряд. В противном случае,в ближайшие 2 года рост очень скромный: еще не забылись потери наших ПИФов во время кризиса. А они - огромны. Даже вполне солидные фонды, вроде КИТ, в отдельных ПИФАх потеряли до 85% капитала.
Спасибо за Ваше мнение
Рост фондового рынка помог бы, безусловно, действительно, рынок рос существенно с 2005 по 2007 год и стоимость чистых активов ПИФов
Если бы в России было много собственных инвесторов, то рынок не был столь волатильным
Пока на российском ФР преобладают спекулятивные зарубежные фонды, то и сильные колебания закономерны.
По ПИФам: надо смотреть на стратегию, если это отраслевой фонд, он самый рискованный, по цене стоимость пая может быть как выше рынка, так и ниже. В тоже время по правилам фондов управляющий обязан держать 2/3 активов ПИФа в цб, полностью выйти в деньги нельзя, в отличие от индивидуального доверительного управления.
Возможно надо доработать законодательство и разрешить управляющим в ПИФах полностью выходить в деньги при неблагаприятной ситуации на рынке
По
Еще один недостаток нашего финансового рынка - возможность сосуществания инвестиционного и розничного подразделений под крышей одного универсального банка. Один из уроков этого кризиса - нельзя допускать такого симбиоза. Американцы законодательно его запретили. У нас этой проблемы не заметили. А значит в следующий кризис резкая просадка фондового рынка приведет к разорению следующей партии банковских клиентов!
ОФБУ является банковским продуктом, и ответственность за недобросовестные действия при управлении ОФБУ несет банк. Из-за отсутствия четкой нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность ОФБУ, и отсутствия необходимого уровня защиты прав инвесторов, ОФБУ значительно уступают по надежности ПИФам.
Законодательством РФ в целях минимизации рисков пайщиков установлено разделение видов деятельности, связанных с функционированием ПИФов.
Управляющая компания осуществляет только управление имуществом фонда.
Все имущество фонда хранится в другой неаффилированной организации — Специализированном депозитарии, который не только хранит его, но и контролирует законность всех операций. Специализированный депозитарий блокирует любую сделку Управляющей компании с активами фонда, если она противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Специализированный депозитарий отправляет отчетность в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР России).Учет прав собственности на инвестиционные паи фонда, принадлежащие инвесторам, производится в Реестре владельцев инвестиционных паев Фонда. Ведение Реестра производит другая организация — Регистратор.
Независимый аудитор осуществляет контроль над правильностью ведения Управляющей компанией бухгалтерского учета имущества, составляющего фонд.
Контроль над деятельностью всех вышеперечисленных участников рынка коллективных инвестиций осуществляет ФСФР России.
Таким образом, законодательство и независимая инфраструктура рынка коллективных инвестиций позволяют минимизировать операционные риски пайщиков ПИФов!
Согласно вышеизложенным цифрам, если их немного проанализировать, получается, что недвижимость - было самое наилучшее инвестиционное вложение за последние 5-6 лет.
Так как:
1) Недвижимость выросла, по крайней мере, соразмерно с остальными индексами.
2) В период кризиса, стоимость недвижимости "просела" максимум на 30% в валютном эквиваленте. В итоге, к 2011 году, цена достигла докризисного уровня и в валюте.
3) Недвижимость приносила хорошие дивиденды при сдаче в аренду. Которые, кстати, не учитывает статистика.
4) Недвижимость - реальный актив, спрос на который будет практически в любой ситуации (разве что кроме апокалиптической).
5) Риски недвижимости - гораздо ниже любых других инвестиций в России.
Разве этот факт не дискредитирует любые другие инструменты частных инвестиций?
Плюсы Вы перечислили, они очевидны- это один из самых лучших доходных способов сбережения и приумножения своего капитала
Но, к сожалению, есть и минусы:(
1) необходима существенная сумма средств для приобретения недвижимости
2) чтобы сдать недвижимость в аренду, необходимо вложить еще немало средств в ее благоустройство: отремонтировать (найти квалифицированных строителей сложно), в некоторых случаях купить мебель и найти арендатора.
3) недвижимость может прекратить приносить доход от аренды, т. к. вырастут дети и им нужно будет где-то жить.
4) если вдруг возникнет потребность в небольших деньгах, то квартиру нельзя продать по частям ( например, 2-3 кв метра) и на продажу требуется время.
Поэтому хорошо когда существуют разные инструменты частных инвестиций, когда есть выбор!
Наличие автомобиля не дискредитирует другие виды транспорта, например, велосипед или самолет
Но, в сухом остатке получаем, что одна из самых надежных инвестиций в России (Московская недвижимость) росла соразмерно с остальными высокодоходными рискованными инструментами инвестирования с одной стороны и просела в кризис по-минимум - с другой.
Если же сравнивать рост ПИФ'ов и недвижимости за 5-6 летний период, то можно вообще получить плачевный результат. Управленцы капиталом ПИФ'ов не смогли не то чтобы в разы обогнать рост цен на недвижимость (высоконадежный актив), что от них и следовало ожидать, а показали порой вообще нулевые результаты роста!
Так какие есть объективные причины ожидать хорошего роста ПИФ'ов, в обмен на огромные риски, в период:
1) Стагнации экономики.
2) Грядущих выборов.
3) Нестабильностью внешних рынков на фоне все еще продолжающегося мирового кризиса.
4) Серьезных предпосылок бесперспективности "длинных" вложений даже в зарубежные ценные бумаги.
если даже в хлебные годы многие "горе-управленцы" не смогли показать доход даже на уровне высоконадежных активов?
Лично я ни одной не нахожу...