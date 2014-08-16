Популярные сообщения

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Екатерина 16.08.2014 13:22 kathleenru
Как спрятать пин-код
Не получается сделать нормальный репост статьи - дам просто ссылку на неё. Из приведенных способов понравился последний и ещё способ "набора" пина из номера самой карты - как предложили в комментах. Знаю ещё один вариант: пины записываются в телефон, в Заметки - подряд, через запятую, без единой пометки, что к чему относится. Порядок знаете только вы. Т.е. к примеру, первый - это мой от карты MasterCard FIFA, второй - от мужниной дебетовки из Альфабанка, третий - от кредитки от Юникредита и т.п. Ну а сами карты, понятно, хранятся у меня и мужа. И раз уж зашла речь о генерации пинов, мне нравится способ записи времени. Берём просто время, которое на часах в момент смены пина. Такой пин не забудешь, особенно если подгадать под, допустим, 10:40 или 19:05.
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Екатерина 16.08.2014 13:19 kathleenru
AirBonus
Вспомнила про свой блог, в который так хотелось писать) и решила зафиксировать для истории день подачи на карту Visa AirBonus "Авангарда". Она стоит 1000 руб. в год, не привязана ни к какому альянсу, т.е., когда накопится бонусов, мне будут доступны любые билеты в инет-банке. А при заведении до конца августа на счёт кинут 1000 баллов для затравки - это по акции) Баллы эти никогда не сгорают. К карте прилагается бесплатная страховка путешественника на весь срок действия, но в неё нельзя будет вписать мужа, как мы делаем с обычной страховкой банка. Ещё кое-какие минусы: 1) баллы НЕ начисляются при покупках в эконом-магазинах, типа Пятерочки, Магнита, Дикси (правда, последнего в списке нет, но...), 2) баллы НЕ начисляются при покупке билетов вне инет-банка, 3) баллы НЕ начисляются при типовых платежах и перебросах денег с карты на карту и со счета на счет. Т.е., по сути, остается довольно мало где копить баллы. Но мы что-нибудь придумаем. Читать далее
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Екатерина 28.03.2014 01:34 kathleenru
Мимоходом
Моя карта "Авангарда" подходит к концу - в ноябре этого года буду менять на новую. Три года, значит, ей. Уже не могу себе представить жизни без кредитки - что в поездках, что дома. Никакой гремящей по карманам мелочи - оплатил и забыл. А борьба с преавторизацией отелями денег? А покупка билетов в сети. А транспортная карта, наконец? Хотя оной уже полгода почти не пользуюсь - нашла более дешёвый способ. Но это только сейчас так, а первый год я боялась пользоваться картой в магазинах и оплачивала ей только билеты в инете, а потом билеты и стоматолога, причём каждый раз ужасно нервничала. Но дальше - больше, со временем дело пошло... И вот муж сказал сегодня забавное: "ты, - говорит, - только первый год был card holder, а остальные два - очень даже card user!". А так и есть - факт)
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Екатерина 28.03.2014 01:25 kathleenru
Трактат о пользе кодовых слов
Перетрухала сейчас, как чёрт знает что. Хотя, в общем-то, ничего ужасного не случилось. Просто решила сменить пароль на банке* - усложнить его. Прочитала давеча, что хорошие пароли - пароли со значками, а не только цифрами и буквами в разных регистрах, как у меня был. Тем более старый пароль у меня ещё кое-где использовался, что совсем уж не гут... Ну и вот, полезла, значит, в Настройки и поменяла. Т.е. сначала написала себе хороший (опыт богатый - на работе каждые 2 мес. надо новый изобретать) в блокноте, скопировала его оттуда и воткнула в поля в интернет-банке. Сохранила. Вышла. И решила попробовать снова зайти - с новым. Ввожу - А ОН НЕ ПУЩАЕТ!!!!!! Какого, думаю... Ладно. Не хочешь ручками - скопирую из блокнота. Не пущает! Издевательски пишет сверху "будьте внимательны, вводите пароль точно". Пробую на всякий случай старый - может, ещё не поменяли? Не пущает. Вздыхаю и жму кнопку "новый логин/пароль". Они ж банк - они не высылают на почту, как все сайты. Читать далее
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Екатерина 28.03.2014 01:23 kathleenru
"Спасибо" за ответы представителей банков
Не первый раз задаю вопросы представителям банков и получаю оперативные и толковые ответы. Каждый раз руки чешутся сделать что-то в ответ - поблагодарить ответившего, как-то показать ему, что ответ прочитан, что не зря он писал и вообще. Но не писать же новый вопрос по типу "Благодарю за ответ такой-то (ссылка)". Хотя я видела, некоторые так и делают... Хорошо бы сделать кнопку "Спасибо" на ответах, как в отзывах по банкам, как думаете?
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Екатерина 28.03.2014 00:50 kathleenru
Реквизитные хитрости
На днях пришлось столкнуться с возвратом денег на карту от авиакомпании American Airlines. Рейс, которым мы должны были лететь, отложили на сутки, всех вывели из самолёта и, поскольку дело было вечером, отправили на автобусе в отель. Выдали также ваучеры на питание - завтрак и ланч. Всё за счёт авиакомпании. А про ужин сказали, мол, ужинайте за свой счёт, но только в аэропорту и на сумму 94 песо с носа (дело было в Буэнос-Айресе), а потом вам эти деньги вернут. Мы так и сделали, но на следующий день не успели получить возврат, поэтому я обратилась в авиакомпанию уже из дома. Они выразили готовность вернуть означенную сумму и запросили у меня банковские реквизиты. Вот такой был список: Bank Name: Bank Phone: Bank Address 1: Bank Address 2: Sort Code: IBAN: Swift Code: BIC: BENEFICIARY: Account Number: Account Name: Account Address 1: Account Address 2: Email address: Я всё благополучно заполнила - большинство номеров и кодов есть на сайте банка, в разделе " Читать далее
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