Реквизитные хитрости

На днях пришлось столкнуться с возвратом денег на карту от авиакомпании American Airlines. Рейс, которым мы должны были лететь, отложили на сутки, всех вывели из самолёта и, поскольку дело было вечером, отправили на автобусе в отель. Выдали также ваучеры на питание - завтрак и ланч. Всё за счёт авиакомпании. А про ужин сказали, мол, ужинайте за свой счёт, но только в аэропорту и на сумму 94 песо с носа (дело было в Буэнос-Айресе), а потом вам эти деньги вернут. Мы так и сделали, но на следующий день не успели получить возврат, поэтому я обратилась в авиакомпанию уже из дома. Они выразили готовность вернуть означенную сумму и запросили у меня банковские реквизиты. Вот такой был список:



Bank Name:

Bank Phone:

Bank Address 1:

Bank Address 2:

Sort Code:

IBAN:

Swift Code:

BIC:



BENEFICIARY:

Account Number:

Account Name:

Account Address 1:

Account Address 2:

Email address:



Я всё благополучно заполнила - большинство номеров и кодов есть на сайте банка, в разделе "Реквизиты". Вторая часть относится к самому получателю, т.е. там должен быть мой email, моё имя, домашний адрес и счёт. Однако два пункта в первой части вызвали вопросы: IBAN и Sort code. После некоторых изысканий и обращения в Службу поддержки выяснилось, что ни того, ни другого в России нет. IBAN— это международный банковский номер счета получателя, открытого в банках Европейского Союза и некоторых других странах мира, однако Россия не входит в этот список, и счета клиентов наших банков не имеют IBAN. Sort code — это код банка, используемый на территории Великобритании, и у российских банков он также отсутствует.



Такие дела. Решила записать сюда - может быть, кому-то ещё пригодится.