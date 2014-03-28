Трактат о пользе кодовых слов

Перетрухала сейчас, как чёрт знает что. Хотя, в общем-то, ничего ужасного не случилось. Просто решила сменить пароль на банке* - усложнить его. Прочитала давеча, что хорошие пароли - пароли со значками, а не только цифрами и буквами в разных регистрах, как у меня был. Тем более старый пароль у меня ещё кое-где использовался, что совсем уж не гут...



Ну и вот, полезла, значит, в Настройки и поменяла. Т.е. сначала написала себе хороший (опыт богатый - на работе каждые 2 мес. надо новый изобретать) в блокноте, скопировала его оттуда и воткнула в поля в интернет-банке. Сохранила. Вышла. И решила попробовать снова зайти - с новым. Ввожу - А ОН НЕ ПУЩАЕТ!!!!!!



Какого, думаю... Ладно. Не хочешь ручками - скопирую из блокнота. Не пущает! Издевательски пишет сверху "будьте внимательны, вводите пароль точно". Пробую на всякий случай старый - может, ещё не поменяли? Не пущает. Вздыхаю и жму кнопку "новый логин/пароль". Они ж банк - они не высылают на почту, как все сайты. А там, значит, два поля - номер карты и... кодовое слово. Которое я почему-то не помню! Понимаете, это я, которая всё записывает и держит в адском порядке - а кодового слова нет. Молодец!



Порылась в документах по банку - нету. Ну чё, звоню на поддержку, рассказываю. "Вы, - говорят, - точно его не помните, ни даже намёка?" - "Не, напрочь". (Смешно: кодовое слово от Русского стандарта 5-летней давности помню, а это нет!) "Ну, тогда один выход - идти с паспортом в отделение, писать заяву, менять кодовое слово и вообще всё, и тогда входить с новыми данными". Тоже, в принципе, не проблема, но так не хочется терять доступ даже на время, а это ведь долго, поди, да и идти сейчас я не могу...



Положила трубу, перевела дух, и тут... озарило меня насчёт кодового слова! Звоню снова - дядько другой уже. Рассказываю всё заново. "Называйте", - говорит. А теперь по буквам. Ага, оно! "Ну, вводите, - говорит, - любым регистром", а я на нервной почве не соображу никак, чего он хочет от меня. Насилу донёс!)



Ввела - зашлось, и что выдумаете я вижу?? Чёртова система, оказывается, жрёт пароли только от 6 до 10 символов, что и написано серым по белому рядом с полем. А мой был - из 12. Так вместо того чтобы сообщить, мол, укоротите пароль, гадский банк МОЛЧА обрезал два последних символа и сохранил! Есессно, новый пароль не подходил - я-то полный ввожу.



Вывод можно не писать, и так ясно: либо читать, что написано возле поля, либо помнить кодовое слово. А лучше - то и другое. Зато Службу поддержки проверила - это мой первый раз - хорошо работают, быстро, по делу.

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*Речь о банке "Авангард".