Мимоходом

Моя карта "Авангарда" подходит к концу - в ноябре этого года буду менять на новую. Три года, значит, ей. Уже не могу себе представить жизни без кредитки - что в поездках, что дома. Никакой гремящей по карманам мелочи - оплатил и забыл. А борьба с преавторизацией отелями денег? А покупка билетов в сети. А транспортная карта, наконец? Хотя оной уже полгода почти не пользуюсь - нашла более дешёвый способ. Но это только сейчас так, а первый год я боялась пользоваться картой в магазинах и оплачивала ей только билеты в инете, а потом билеты и стоматолога, причём каждый раз ужасно нервничала. Но дальше - больше, со временем дело пошло... И вот муж сказал сегодня забавное: "ты, - говорит, - только первый год был card holder, а остальные два - очень даже card user!". А так и есть - факт)