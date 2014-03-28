Вход
Профиль Блог Лента Активность

Мимоходом

28.03.2014 01:34 1 896 просмотров
Моя карта "Авангарда" подходит к концу - в ноябре этого года буду менять на новую. Три года, значит, ей. Уже не могу себе представить жизни без кредитки - что в поездках, что дома. Никакой гремящей по карманам мелочи - оплатил и забыл. А борьба с преавторизацией отелями денег? А покупка билетов в сети. А транспортная карта, наконец? Хотя оной уже полгода почти не пользуюсь - нашла более дешёвый способ. Но это только сейчас так, а первый год я боялась пользоваться картой в магазинах и оплачивала ей только билеты в инете, а потом билеты и стоматолога, причём каждый раз ужасно нервничала. Но дальше - больше, со временем дело пошло... И вот муж сказал сегодня забавное: "ты, - говорит, - только первый год был card holder, а остальные два - очень даже card user!". А так и есть - факт)

Комментарии 1

Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения