AirBonus

Вспомнила про свой блог, в который так хотелось писать) и решила зафиксировать для истории день подачи на карту Visa AirBonus "Авангарда". Она стоит 1000 руб. в год, не привязана ни к какому альянсу, т.е., когда накопится бонусов, мне будут доступны любые билеты в инет-банке. А при заведении до конца августа на счёт кинут 1000 баллов для затравки - это по акции) Баллы эти никогда не сгорают. К карте прилагается бесплатная страховка путешественника на весь срок действия, но в неё нельзя будет вписать мужа, как мы делаем с обычной страховкой банка. Ещё кое-какие минусы: 1) баллы НЕ начисляются при покупках в эконом-магазинах, типа Пятерочки, Магнита, Дикси (правда, последнего в списке нет, но...), 2) баллы НЕ начисляются при покупке билетов вне инет-банка, 3) баллы НЕ начисляются при типовых платежах и перебросах денег с карты на карту и со счета на счет. Т.е., по сути, остается довольно мало где копить баллы. Но мы что-нибудь придумаем. Скорее всего, за первый год мне по оборотам будет положена льгота, и остальные 2 года действия карты станут бесплатными. Я буду спокойно наблюдать, как они копятся и делать выводы. Глядишь и накопим, хотя бы на один билет)