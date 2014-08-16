Не получается сделать нормальный репост статьи - дам просто ссылку на неё. Из приведенных способов
понравился последний и ещё способ "набора" пина из номера самой карты - как предложили в комментах. Знаю ещё один вариант: пины записываются в телефон, в Заметки - подряд, через запятую, без единой пометки, что к чему относится. Порядок знаете только вы. Т.е. к примеру, первый - это мой от карты MasterCard FIFA, второй - от мужниной дебетовки из Альфабанка, третий - от кредитки от Юникредита и т.п. Ну а сами карты, понятно, хранятся у меня и мужа. И раз уж зашла речь о генерации пинов, мне нравится способ записи времени. Берём просто время, которое на часах в момент смены пина. Такой пин не забудешь, особенно если подгадать под, допустим, 10:40 или 19:05.
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