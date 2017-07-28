Популярные сообщения

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КАЗНАЧЕЙ 28.07.2017 10:59 Казначей24
Проверяет ли банк пенсионные отчисления при получении кредита
Не секрет, что у многих из нас возникал вопрос "проверяет ли банк пенсионные отчисления при получении кредита?". По статистике, каждый третий заемщик в России имеет стоп-факторы, не позволяющие взять тот или иной кредит, а именно: 1) отрицательная кредитная история 2) низкий официальный доход или вовсе неофициальная занятость 3) задолженность по ИНН/ФССП 4) наличие судимости и многое другое Кто может проверить Ваши отчисления? - банки из ТОП-5 в автоматическом режиме (при условии, что Вы указываете свой Снилс в анкете-заявлении). Например, обратившись в отделение группы ВТБ можно проверить свои отчисления - любой другой банк, как правило в ручном режиме (сотрудник банка просит переслать с портала Госуслуг "Извещение о состоянии счета в ПФР" Зачем банку необходима данная информация? - чтобы установить реальную занятость заемщика, исходя из представленных документов о занятости; - снизить риски при выдаче кредита/ипотеки; Читать далее
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