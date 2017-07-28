Популярные сообщения

Не секрет, что у многих из нас возникал вопрос "проверяет ли банк пенсионные отчисления при получении кредита?".
По статистике, каждый третий заемщик в России имеет стоп-факторы, не позволяющие взять тот или иной кредит, а именно:
1) отрицательная кредитная история
2) низкий официальный доход или вовсе неофициальная занятость
3) задолженность по ИНН/ФССП
4) наличие судимости и многое другое
Кто может проверить Ваши отчисления?
- банки из ТОП-5 в автоматическом режиме (при условии, что Вы указываете свой Снилс в анкете-заявлении).
Например, обратившись в отделение группы ВТБ можно проверить свои отчисления
- любой другой банк, как правило в ручном режиме (сотрудник банка просит переслать с портала Госуслуг "Извещение о состоянии счета в ПФР"
Зачем банку необходима данная информация?
- чтобы установить реальную занятость заемщика, исходя из представленных документов о занятости;
- снизить риски при выдаче кредита/ипотеки;
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