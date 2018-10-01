Популярные сообщения

Продолжение про Транспортный. Всё это время за новостями не следила. Пришли сегодня sms, что начислены проценты. На всякий случай сначала зашла на их сайт посмотреть, какие сейчас вклады. Хотя с лестницами уже всё равно облом, но интересно. А там всего 8%. Как-то совсем грустно. Ну да ладно, у меня уже достаточно вкладов. Захожу в ИБ с намерением капитализировать проценты. Сумма не сто тысяч, а гораздо меньше. Пытаюсь перевести с карты на вклад с высокими процентами – операция отклонена. Совсем что ли пополнение отменили? Ладно, пробую переложить деньги на докризисный депозит. Где проценты ниже. Но и туда не дают! Придётся, думаю, зайти на Банки.ру. Почитать, что теперь с Транспортным.
В ветке уже, по-моему, устали обсуждать его проблемы. И столько написано, что самой найти ответ затруднительно. Пишу вопрос, который меня мучает. Отправляю – и вижу, что за две минуты до меня кто-то успел написать, что пополнения запрещены … А потом мне персонально ответили, что да, это так.
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