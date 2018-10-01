Популярные сообщения

Три дня назад стала с самого начала читать ветку про «Отличную карту». Отложила в сторону всю художественную литературу. Там сюжет поинтереснее. И местами реально смешно. Банк меняет условия для повышенного кэшбэка как перчатки. При этом в нём прослеживаются по крайней мере два явных признака тетрадки. Попутно подчерпнула для себя две крайне полезные побочные информации. Что по четвергам в «Пятёрочке» до двух часов дня действует десятипроцентная скидка. А продаваемые там рожки «Ладные» изготовлены из муки первого сорта. Начала читать на предмет «кажется, я не ту карту завела». Надо было где cashback 5%. Но, осилив сто страниц, не могу не согласиться с высказыванием «Пусть 1%, зато без …» (в слове вместо двух «р» написали два «м» ). Прочитав всё про «Отличную», возвращаться к романам торопиться не буду. Несмотря ни на что, карту хотят оформить персонажи ветки про cashback 6% от Росевробанка. Там в категории продукты при последних изменениях вынесли в исключения «Ашан» и «Метро».

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