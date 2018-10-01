Популярные сообщения

Вход
Профиль Блог Лента Активность
kha 01.10.2018 13:38 kha
Колхоз, который не убрать
В связи с недавними событиями в МКБ часть денег переехала в Россельхоз. Какой это у меня по счёту банк? Решила написать про новое финансовое учреждение в блог. Жанр, конечно, немножко Народный рейтинг, но не совсем. Думала пойти в отделение, которое вижу по дороге в Хоум Кредит. Но посмотрела сайт: оказывается, теперь есть ближе. В здании, где раньше был Русский Стандарт. Отвоёвывают госы территорию. Хотя Россельхоз там на гораздо меньшем пространстве уместился. На операционистках тоже сэкономил. Работало всего две. Открытие вклада заняло всё время до закрытия отделения. Уже начав обслуживать меня, девушка вдруг, получив от коллеги чей-то потрёпанный паспорт, стала одновременно закрывать в программе вклад клиента, сидевшего в соседнем отсеке. Да, в Росколхоз банк здесь переименовали очень метко. Две операционистки работали в четыре руки. В отделении пустовало ещё три рабочих стола. Когда полный комплект, тоже скопом обслуживают? Читать далее
1 Комментировать
kha 18.07.2018 10:27 kha
Невысанированный
Про отзыв лицензии надо написать. Тем более такой необычный. У банка, который не высанировали. Зато на Банки.ру придумали новое слово. Мне в «Советский» было ходить далеко. Так что прочитав первую статью на сайте, подумала: «Теперь больше не надо». Во всём всегда есть плюсы. Потом стала читать вторую. А депозиты-то оказывается должны какому-то другому банку передать. А вдруг он будет ещё дальше? И до него вообще не дойдёшь. До сих пор ни разу не ездила в банк на транспорте. Выбрали МКБ. Он в шаговой доступности. Но проблема в том, что вместе с деньгами из «Советского» там теперь получается … слишком много. (Хотя, говорят, такого не бывает.) Стараешься, перекладываешь, чтобы не превысить. Ирония в том, что напротив «Советского» на той же улице Куусинена как раз было – и даже до сих пор есть – отделение МКБ. Так я из почившего носила и в ныне здравствующий через дорогу ножками. Чтобы не тратиться на межбанк. Читать далее
Комментировать
kha 09.03.2017 09:30 kha
Три телефона
1 Бабушкофон: Очнулся … Даст бог, ещё один день проживу. Глючит меня не по-детски. И такое недержание заряда, что самому стыдно … Хотя что с меня взять после 10 лет работы. Китайфон: А я хорошо держу. Но мне ещё и года нет. Если не включать, заряд сохраняется. В активном режиме хватает на день, а то и больше. Бабушкофон: Если меня выключить, то всё слетает. Или одно sms-инфо и я уже мёртвый. Стационарный телефон: Зато мне хорошо. Никакая зарядка не нужна. Китайфон: Я удивляюсь, почему тебя вообще до сих пор не отключили и не выбросили. Стационарный: Потому что работаю как новый. Хотя гораздо старше «бабушки». Мне вот непонятно, почему купили тебя, а не нормальный айфон. Китайфон: Потому что живут по средствам. На айфон без приставки не заработали. Бабушкофон: Вчера хозяин сформировал пинкод к новой карте по стационарному телефону! Китайфон: Слышно, что ли, по нему лучше? Бабушкофон: Слышно-то слышно – но там, где в базе я, а пинкод нужно формировать самому, без меня не обойтись. Читать далее
Комментировать
kha 26.01.2017 10:17 kha
Советую прочитать
Три дня назад стала с самого начала читать ветку про «Отличную карту». Отложила в сторону всю художественную литературу. Там сюжет поинтереснее. И местами реально смешно. Банк меняет условия для повышенного кэшбэка как перчатки. При этом в нём прослеживаются по крайней мере два явных признака тетрадки. Попутно подчерпнула для себя две крайне полезные побочные информации. Что по четвергам в «Пятёрочке» до двух часов дня действует десятипроцентная скидка. А продаваемые там рожки «Ладные» изготовлены из муки первого сорта. Начала читать на предмет «кажется, я не ту карту завела». Надо было где cashback 5%. Но, осилив сто страниц, не могу не согласиться с высказыванием «Пусть 1%, зато без …» (в слове вместо двух «р» написали два «м» ). Прочитав всё про «Отличную», возвращаться к романам торопиться не буду. Несмотря ни на что, карту хотят оформить персонажи ветки про cashback 6% от Росевробанка. Там в категории продукты при последних изменениях вынесли в исключения «Ашан» и «Метро».
5 Комментировать
kha 11.01.2017 10:18 kha
Поймите Хомяка
Жил-был Хомяк. Под Новый год решил переквалифицироваться в Деда Мороза. Благо фирменные цвета белый и красный. Поставил в отделениях вазы с мандаринами. И замутил карту с кэшбэком. До 30 декабря начислять его успевал. И даже 500 рублей по благотворительной (зачёркнуто) акции. А с 31 началась запарка. Хомяк сбился с ног. С утра работал, после обеда праздновал. Новогоднюю программу тоже ведь надо выполнять. Мероприятия не отменишь, от приглашений не откажешься. На следующий день голова соображала плохо и бонусы начислялись криво. После 9 января клиенты не увидели начислений за покупки в праздники. И решили, что Хомяк деньги захомячил. Стали писать жалобы в ИБ и на Банки.ру. Хомяк расстроился. Обиделся. Хотя и продолжал отвечать вежливо. Делал всё, что мог. Но все косяки сразу исправить не успевал. Про себя думал: что за люди? Хуже хомяков. Что они так переживают из-за 500 рублей? И тем более за 15 рублей кэшбэка? Читать далее
4 Комментировать
kha 02.01.2017 12:35 kha
Конкуренты
Что это за новая карта в кошельке? А, была этого банка золотая Visa. Но она мне не конкурент. Ни paypass, ни cashback. А эта, как и я, бесконтактная. Да ещё Platinum. Я сама Mastercard World. И cashback у неё лучше. Тоже, конечно, bonusback. Но все бонусы переводятся в деньги и можно тратить на что угодно. А чтобы все мои бонусы отоварить, нужно быть очень разносторонним человеком. А мы как-то больше на хлеб с Интернетом тратимся. Первые бонусы, правда, удалось оприходовать в аптеке. А теперь хозяйка начала платить Платиной. Единственная надежда, что мой банк даст в очередной месяц вменяемую категорию для трат и мной снова будут расплачиваться, чтобы добрать баллов. Это у конкурентов можно и один бал перевести в рубль. А у меня надо сначала набрать триста. Нет, есть у меня ещё один плюс. Мой банк ближе. И в нём есть расходно-пополняемый вклад. Что удобнее, чем у конкурентов. Хорошо, что меня хотя бы из кошелька не вынули. Читать далее
8 Комментировать
kha 07.10.2016 10:02 kha
Happy End
Вчера с утра настроение было мрачное. После прочтения в новостях статьи про 5 забалансовых миллиардов стало ещё мрачнее. Да ещё очередные сообщения на форуме от пострадавших вкладчиков. Думаю: хватит уже форум читать. Только расстраиваться. Сегодня я в Москве, пора уже вытащить голову из песка и сходить в банк-агент. У меня тут в шаговой доступности два ВТБ24. Но один в опасной близости от (уже бывшего) отделения Росинтера. Поэтому пошла туда, где уже получала три возмещения. За Транспортный, Судостроительный и Балтику. При входе девушка сказала придётся подождать минут 30. Ждала даже меньше. Операционисту говорю: возмещение Росинтербанка. Если там что-то осталось. Ещё не озвучив сумму, спросил, не хочу ли я оставить деньги у них. Говорю нет, отнесу в другой банк на три буквы. Или даже в два. Смотря сколько выплатят. Подвешенное состояние закончилось, когда он назвал цифру. Сумма сошлась! Когда первая эйфория прошла, подумала: дожили - получение всей суммы от АСВ (даже без процентов за несколько дней) уже кажется чудом. Читать далее
5 Комментировать
kha 05.10.2016 19:19 kha
Страх и любопытство
За возмещением Росинтера пока не ходила. У меня ещё дачный сезон. И вообще как-то они не вовремя. Всю эту кашу заварили. Читаю форум и идти страшно. Так что даже рада, что момент истины откладывается. Жаба почти не душит. Типа проценты уже третью неделю не идут. Может, им и идти ещё (или уже? ) не на что. Внутри только страх и любопытство. Страх один. Сами понимаете чего. Особенно если уже попадали в тетрадку. А любопытство двойное. Во-первых, какие мне насчитали суммы выплат. Если я есть в реестре. Всё-таки два пополнения после 18 июля. А люди ещё и на старых вкладах семизначных сумм не досчитываются. Хотя некоторые счастливчики выходят сухими из воды. И даже откупают назад доллары на три процента дешевле. Я тоже стала потихонечку откупать. Но не получив рубли это не то. Хотя курс, конечно, радует. Во-вторых, любопытно, что там всё-таки в банке перед отзывом лицензии случилось. В Интернете пишут разные интересные версии. Читать далее
Комментировать
kha 03.10.2016 11:52 kha
Собака по имени Профит
Щенка овчарки (девочку) звали Прибыль. А чёрного котёнка (мальчика) - Убыток. Прибыль была больше Убытка. Долгосрочно разница обещала стать ещё более заметной. Прибыль и Убыток жили с хозяевами круглый год на даче. Хозяева, как вы догадываетесь, занимались финансовой спекуляцией. Иначе вряд ли бы им пришло в голову дать домашним животным такие имена. Прошло несколько нет. Привыкшие друг к другу с детства, Прибыль и Убыток жили не как кошка с собакой. А как лучшие друзья. Чего нельзя было сказать о хозяевах. Иногда, когда на даче было холодно, Прибыль и Убыток по старой памяти спали, прижавшись друг к другу, чтобы было теплей. А поссорившиеся хозяева разбегались по разным комнатам. Хотя обогревать две было дороже, чем одну. От большого чёрного кота действительно был один убыток. Мышей он не ловил. Их не было. А рыбы съедал много. Собака ела больше кота, зато охраняла дачу. И рожала щенков, которые шли на продажу. И таким образом выходила в плюс. Читать далее
Комментировать
kha 19.09.2016 12:48 kha
Скоропостижная кончина
На даче Интернет ловится плохо. Но во вторник вечером ветка Росинтербанка на форуме всё-таки открылась. Читаю - а там банк хоронят … Лучше бы не открывалась. Не выдают вклады. Официальная версия – сбой в базе предзаказа наличности. И придумают же. Когда вернулась в Москву, уже отключили от БЭСП и остановили обслуживание в отделениях. Была там последний раз 8 сентября. Вижу у операционистки на столе салатовые сувенирные календарики. Говорю: можно взять? Она: конечно, берите. Беру – а он с другой стороны чёрный. Спрашиваю: почему? Оказывается, это магнит на холодильник. Дома вешаю на холодильник – а там уже висит магнит Транспортного. Тоже перед самым отзывом дарили. Тут на форуме есть Книга памяти – а у меня холодильник … Действительно, хоть стой перед ним и плачь. Была клиентом четыре года. Имела четырёхлетний долларовый депозит под 9%. С конца августа деньги уже лежали на текущем счёте и я относила их частями в Сбербанк. Читать далее
3 Комментировать
kha 06.06.2016 10:26 kha
А кто-то попадётся
Пришло sms. VISA**** Списание на сумму 8000руб. Выполнено Успешно Инф: +79091712561 Пришло с этого левого номера, который внизу. А не от банка или «Неизвестно». Подумала: я такое sms могу сама кому хочешь послать. Жульё какое-то развлекается. В пятницу на форуме была ветка «Что должно содержать sms-инфо». Может, тоже такое получили? Надо будет найти и почитать. Но всё равно мысленно перебрала все свои карты VISA. Да, на одной есть деньги – но там sms другого формата. С названием банка, четырьмя последними цифрами номера карты и вообще латинскими буквами. Надо просто выбросить из головы и не заморачиваться. Перед сном опять вспомнила. Всё-таки как-то неспокойно. Но думаю: сумма в рублях такая странная. Обычно даже если круглая, пишут "8000.00 RUR". А там сразу «руб.», да ещё без пробела. Явно набирали вручную. Забив на банковские форматы. Успокоилась окончательно. Решила: напишу в блог. Читать далее
8 Комментировать
kha 12.04.2016 10:48 kha
Храните кэш в разных банках
МКБ ограничил сумму операций между своими счетами в ИБ суммой 10 000 рублей. Официальная версия – проблемы с безопасностью. Уязвимость их Интернет-банка мною замечена давно. Но сначала проблем не было. Сам по себе ИБ работает быстро и чётко. И вдруг в один прекрасный день ввожу переменный код с карты разовых ключей (здесь можно увидеть как она выглядит Ключи от счастья) – а система красными буквами отвечает: операцию совершить не удалось. И красная кнопка «Новый платёж». Ну уж нет. Хватит того, что пришлось два раза вводить логин и пароль. А ведь я совсем недавно в ветке на форуме писала, что мошенники именно так и действуют. Типа с этим разовым кодом косяк, давайте следующий. И что они ничуть не лучше смс-сообщений. Полезла в тот день сразу на Банки.ру смотреть: может, в МКБ проблемы? Нет, всё спокойно. Значит, проблемы с моим компьютером. Либо он сам завис, либо правда мошенники. Но если увели только один код, что они могут сделать? Читать далее
4 Комментировать
kha 20.03.2016 12:46 kha
Про ещё одно животное
Кроме лосей, в моей любимой ветке (см. предыдущий пост) пишут про хомяка. Который поздно встаёт и рано ложится. А по выходным вообще спит круглые сутки. В районе половины одиннадцатого утра в будний день в валютных парах может идти интересное движение. В ветке же раздаются недовольные возгласы: «А хомяк, нехорошее животное, до сих пор спит! » Ближе к одиннадцати наконец слышны радостные восклицания: «Хомяк проснулся!» Около 18.30, а в пятницу уже в 17.00 кто-нибудь пишет: «Хомяк всё. » Животное хомяк действительно то ещё. Делит людей на два сорта. Простых и очень важных. Первым даёт 78 копеек. Вторым 30. Но зачем даже простому человеку копеечные суммы, удивитесь вы. А тем более очень важному. Нет, это не суммы, а спред при обмене валюты в Интернет-банке. Хотя, если вы человек простой, но очень терпеливый, то подождав, купите евро и доллары не на копейки, а на рубли дешевле, чем очень важный, но нетерпеливый хомячий VIP. Читать далее
Комментировать
kha 22.02.2016 13:10 kha
Самая лучшая ветка
Моя любимая ветка на форуме – «Стоит ли сейчас брать евро и доллары?» Там многих ставят в игнор. А я всё читаю. Как художественное произведение. Что ни день, то шедевр. Пробовала читать архивы – неинтересно. Нет интриги. Надо, чтобы было неизвестно, сколько будут стоить доллар и евро вечером, на следующий день, через месяц, через год … Читаю там, как люди делают ошибки, которые я в своё время уже сделала. И больше не повторю. Но сделаю другие. Век живи, век учись … Рынок всё равно оставит в дураках. Читаю ветку не с целью получить ответ на сакраментальный вопрос. Он может быть разный. Есть же торгующие валютой интрадей и прочие краткосрочники – а есть, кто раз в год «берёт». Я лично НАЧАЛА бы покупать доллары ближе к 70. И евро там же по сколько дадут. Важно ещё, сколько евро и долларов у вас уже есть. И сколько рублей. Если рублей осталось только на жизнь, наверно, валюту не брать не стоит. Хотя экстремальные персонажи ветки покупают доллары и евро на взятый в банке рублёвый кредит. Читать далее
8 Комментировать
kha 14.01.2016 11:57 kha
Депардье и не снилось
В понедельник прочитала в РБК прогноз. Нет, не курса рубля. И не цены на нефть. А погоды. Что во вторник будет сильный ветер и выпадет больше снега, чем за весь уже прошедший зимний период. Вот думаю, засада. У меня же запланирован поход за вкладом в «Советский». Туда и в хорошую погоду гулять немножко далеко, а уж в такую … Но заказанные средства ждут. Снова заказывать-перезаказывать? Но дальше прогноз РБК был ещё хуже. 20 градусов мороза. Так что из двух зол метель меньшее ... Первый прогноз сбылся. Особенно «весело» было идти по Шелепихинскому мосту. Но потом через дворы тоже было не лучше ... Временами казалось, что сейчас всё-таки собьёт с ног. Потом вдоль шоссе ветер стал дуть в спину. Это, конечно, облегчало движение вперёд. Но как-то уж … слишком. Перспектива обратной дороги не радовала ... Вспоминался рассказ Льва Толстого. Думала, он называется «Метель». Потом посмотрела: нет, в том рассказе всё закончилось хорошо. Читать далее
2 Комментировать
kha 12.01.2016 10:06 kha
По новым правилам
Дождавшись намеченного уровня в 75 рублей, решила продать ещё немножко долларов. Даже если не заморачиваться возможными последствиями принятых перед Новым годов правил обмена, всё равно элементарно не хочется светить в обменниках свой паспорт. Поэтому решила менять по 100 за раз. Благо по пути следования есть N-ное количество операционных касс. Раньше я в них всё курс получше искала Сидя в корзине , а теперь задача другая. Каждый раз молча клала в лоток стодолларовую купюру. Но результат всегда был чуть-чуть разный. Из-за курса - продала в диапазоне от 75.30 до 75.50. И в двух пунктах мне (тоже молча) выдали бумаженцию об обмене. Одну такую. Её, по-моему, можно при желании самой нарисовать. Вторая. Такую уже не нарисуешь. Выйдя из кассы в пункте, где дали вторую бумажку, посмотрела на соседнюю дверь и подумала: а если вот так сразу же и в неё зайти? Там же другая кассир сидит. Которая меня не видела. Читать далее
5 Комментировать
kha 18.12.2015 11:32 kha
Инсайд из будущего
Читаю много всякой литературы разных жанров. Попадается фантастика. Про путешествия во времени. В прошлое с целью - ни много ни мало - изменить ход истории. В будущее – просто потому, что любопытно как там. Но ни разу не попадался сюжет, где бы кто-то, переместившись в прошлое, воспользовался «инсайдом» и сделал удачную инвестицию. Чтобы, вернувшись в "родное" время, зафиксировать прибыль. Или «слетать» за ней в уже известный менее отдалённый момент в прошлом. А путешествуя с целью наживы в будущее, можно было бы узнать, во что инвестировать сейчас. Вам таких произведений не попадалось? Или действительно нет? Конечно, менять ход истории гораздо интереснее. А чтобы сделать инвестицию, нужно, по крайней мере, иметь кэш. И если он гарантированно утроится или увосьмерится – что в этом интересного? То ли дело инвестировать, когда не знаешь, что из этого выйдет. Деньги, которые, как советуют, «не жалко потерять». Читать далее
6 Комментировать
kha 29.11.2015 11:47 kha
Серийные деньги
Рубли, лежавшие под 18%: Где мы сейчас? Вклада уже нет, банка нет, в банке-агенте появимся только через неделю. Мы есть или нас нет? Доллары, лежавшие под 5%: Вас, рубли, нет хотя бы временно. А вот нас уже точно больше не будет. Евро, лежавшие под тот же процент: А может нас откупят по более низкому курсу? Доллары: Вас-то может и откупят – а нас вряд ли. Мы ведь с вами движемся в паритету, нет? Евро: А мы и не знали, что куда-то движемся. Лежали себе спокойно под 5% почти два года – и вот на тебе … Доллары: Зато теперь будем лежать под более высокий процент. А не в Сбербанке под 0.5. Нас ведь хотели потом туда отнести. Евро: Да ну, нас в «Балтике» было так мало, возни больше. Скорее всего там бы и остались. Если бы осталась она. Рубли: Вместо неё остался «Енисей». Доллары: Всё-таки мутная с ними история … Евро: Вам не кажется, что у «Енисея» тоже надо забрать лицензию? А то сейчас все выберут себе по жертве и начнут с ней как бы «сливаться» … Рубли: А сами заберут себе всё хорошее, а ей оставят всё плохое. Читать далее
Комментировать
kha 23.11.2015 09:54 kha
Про банки, которые не всегда рядом
1. «Балтика». История с ней продолжается. Уже не через «Енисей, как в предыдущей заметке, но от этого не легче. Офис на Арбате тоже закрыли. Так что теперь я определённо желаю банку плохо кончить. Потому что не хочу ездить на другой конец Москвы в набитый страждущими клиентами офис. Единственное, относительно сроков ужасного конца – согласна наблюдать «ужас» ещё какое-то время. Потому что положить деньги под такие проценты, как они сейчас в "Балтике", уже не получится. Кого-то ситуация с одним офисом на всю страну – после того как у банка была целая сеть филиалов! – даже устраивает. Получается всё делать через ИБ. А для меня «Балтика» на полностью удалённое обслуживание не тянет. Не все вклады можно открыть онлайн. А закрыть вообще никакой нельзя. Карты только на два года. Ещё из ужасов. На той неделе клиенты заходили в Интернет-банк – и видели там на счетах нули. Тем, у кого ИБ не подключён, жилось спокойнее. Я свой не проверяла, мне хватило чтения ветки. Читать далее
Комментировать
kha 12.11.2015 10:33 kha
«Балтика» через (censored) … «Енисей»
Сейчас из тех банков, где я клиент, самое «интересное» происходит в «Балтике». За три дня до того, как табличка на отделении поменялась на «Енисей», меня угораздило пополнить там депозит на сто долларов. Кто-то скажет, из-за такой суммы в банк ходить не стоит. Но, с другой стороны, это же не рубли. Дома какой их смысл держать? Принятой за день до этого на работу операционистке со второго раза всё-таки удалось сделать пополнение и я благополучно ушла. Потом читала здесь на форуме, как все операции со вкладами «Балтики» в отделениях - теперь уже «Енисея» - выполняются через … текущий счёт «Енисея». Не знаю, с какого раза это получалось, но обслуживание одного клиента, если верить отзывам, занимало час-полтора. Идти в отделение «Енисея» особого желания не было. Только когда проходила мимо, иногда становилось любопытно и хотелось прийти посмотреть. Но к моменту, когда появилась сумма в рублях, которую нужно было пристроить, история стала принимать нехороший оборот. Читать далее
1 Комментировать
kha 25.10.2015 11:59 kha
"Забрать с процентами через 30 дней"
Что вы думаете, когда видите такую фразу в рекламе вклада? Я подумала, что можно закрыть вклад без потерь уже через месяц. Но, может, я одна такая. А ведь сейчас это именно то, что нужно. В банке с полноценным Интернет-банком. Кто-то на форуме хотел пока фиксить не вклады – поскольку условия неинтересные, а Интернет-банки. Чтобы в случае повторения декабря прошлого года не толкаться в отделениях, а спокойно нажимать дома на кнопочки. По поводу возможности такого повторения мнения есть разные. Оптимисты в него верят. Пессимисты, наоборот, думают, что ЦБ понизит ключевую ставку со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я смотрю реально. Считаю, может быть и так, и так. Сейчас всё очень быстро меняется. В разные стороны. Посмотрите, например, на курс рубля. Поэтому пошла в банк. Перед тем как идти, прочитала в Народном рейтинге, что у них не договор вклада, а соглашение. На следующий день решила это соглашение прочитать. Читать далее
Комментировать
kha 23.10.2015 14:28 kha
Пешее путешествие
Здесь Как-то это грустно боялась, что не дойду. До отделения банка «Советский» на Полежаевской. После того как они закрыли ближайший ко мне офис на Минской. Но дошла. Правда, с третьего раза. Идти оказалось не столько далеко, сколько сложно. В первый раз сначала забрела в какую-то пыльную загазованную промзону. Дальше оказалось ещё более стрёмное место. Заросли, забор, какая-то маленькая речушка с подозрительного цвета водой. Там даже без денег страшно идти, а уж с деньгами … Очутившись снова рядом с цивилизацией, поняла, что иду вроде бы туда, но до цели ещё далеко. Поэтому повернула назад. Решив в следующий раз всё-таки сверить маршрут с картой. На бумажной карте увидела, что просто слишком отклонилась влево. А Google даже дал пеший маршрут, как идти. С подробным описанием всех улиц и поворотов. Ошибиться было невозможно. Но пройдя согласно указаниям, я решила больше никогда не верить картам Google. Вначале он заставил меня сделать петлю, в которой не было никакой необходимости. Читать далее
6 Комментировать
kha 24.07.2015 21:05 kha
Ложная тревога
Приезжаю сегодня вечером с дачи. Дома отец сообщает новость. «Отозвали лицензию у банка … как его ... Российский …» Я: «Российский кредит»?" Но у нас там денег нет. «Или у «Русского Стандарта»?" Где у нас деньги. «Да-да, где у нас деньги.» Значит, у Русского Стандарта? Я в курсе, что там есть проблемы. Но вроде они были в стадии решения. Читала на этой неделе в РБК про ОФЗ. Нелегко ему, конечно, с нашими кризисными депозитами ... Но вроде искал выходы, почему вдруг так резко … Хотя сейчас всё может быть. У отца это был бы первый страховой случай. Сказала ему, что беспокоиться не о чем. Пойдёшь, говорю, в Сбербанк или в ВТБ24 и всё получишь. Я уже три раза ходила. Это как раз плюнуть и не стоит выеденного яйца. Но папа всё равно волнуется. Спрашивает, а какие взять с собой документы. Паспорт, говорю. А как они узнают, какая там сумма? У них всё есть, объясняю. Не зря же существует АСВ. Только поэтому и держим деньги не в Сбербанке. Читать далее
4 Комментировать
kha 14.07.2015 09:54 kha
Как-то это грустно
Предыдущий пост Деньги любят покой был навеян ситуацией в банке «Советский». В воскресенье читаю на форуме вроде там жизнь налаживается. Даже можно снова вклады пополнять. У меня были планы забрать проценты. Пошла вчера в отделение. Где-то в начале седьмого вечера. Идти туда минут тридцать. Приятная такая прогулка. Подхожу к отделению – вход выглядит как-то странно. Железная дверь такое впечатление, что заперта – а на ней несколько прозрачных файликов с объявлениями. Так бывает, когда отзывают лицензию и пишут для вкладчиков, чтобы они шли за деньгами в банк-агент. Но там смотрю другое. Поменяли время работы. Раньше было каждый день до 20.30. А теперь только понедельник - пятница до 18.30. Так что дверь не зря показалась мне запертой. Другое объявление ещё хуже. С 10 августа они вообще закрываются. И рекомендуют дальше обслуживаться в отделении на Полежаевской. Или где кому удобно. Мне было удобно там, где они сейчас. Читать далее
1 Комментировать
kha 24.06.2015 09:50 kha
Деньги любят покой
Не самый надёжный банк. С высокими процентами по вкладам. Средства клиента в трёх валютах. Рубли: Почему нас постоянно таскают из банка в банк? Как было бы хорошо просто спокойно лежать на депозите. Евро: Да, мы уже третий год на вкладе и нас никто не беспокоит. Доллары: Такая у вас судьба. С тех пор как в прошлом году в пункте обмена валюты вы стали рублями.. И вас отнесли в банк, который попал под отзыв лицензии. Рубли: В том банке к тому же были низкие проценты. А вот во втором мы уже лежали под максимальные. Но пролежали недолго. Здесь надеялись, как и вы, полежать хотя бы года три. Но на этой неделе пополнение вкладов стало «по техническим причинам» невозможно . Во втором банке тоже с этого начиналось … Евро: Значит, мы рискуем превратиться в рубли? Доллары: А может, клиент успеет нас снять и отнести в Сбербанк? Евро: С потерей нескольких процентов? Выгоднее превратится в рубли. И тоже ляжем не под 8, а под 18. Читать далее
2 Комментировать
kha 20.05.2015 10:42 kha
Третий страховой случай
Вот и конец истории про Транспортный. Интересно, что деньги из Судостроительного я тогда Поругаться не удалось туда отнесла. И пролежали они там меньше трёх месяцев. Зато под 21%. С одной стороны, жалко. С другой, после запрета пополнений посещали мысли: ладно, открытые вклады, они уже есть – а дальше что делать? Когда закончатся? Продолжать обслуживание в банке, от которого неизвестно, что ждать? Но когда деньги УЖЕ где-то лежат, то легче их там оставить. Чем переложить в другое место. А теперь – хочешь-не хочешь, а придётся. Уже это прямо как-то утомительно. Думать, куда переложить, а потом ещё и действительно идти перекладывать. Слабое утешение то, что были там два неснижаемых остатка под докризисный процент. Хотя больше денег лежало под 20. То, что с декабря, пролежало почти полгода. Сейчас можно было бы разложить по фиксам так, что будет почти то же самое. Но это ж лишние телодвижения. И всё-таки процент чуть меньше. Читать далее
7 Комментировать
kha 30.04.2015 16:46 kha
Хорошо, что есть Банки.ру
Продолжение про Транспортный. Всё это время за новостями не следила. Пришли сегодня sms, что начислены проценты. На всякий случай сначала зашла на их сайт посмотреть, какие сейчас вклады. Хотя с лестницами уже всё равно облом, но интересно. А там всего 8%. Как-то совсем грустно. Ну да ладно, у меня уже достаточно вкладов. Захожу в ИБ с намерением капитализировать проценты. Сумма не сто тысяч, а гораздо меньше. Пытаюсь перевести с карты на вклад с высокими процентами – операция отклонена. Совсем что ли пополнение отменили? Ладно, пробую переложить деньги на докризисный депозит. Где проценты ниже. Но и туда не дают! Придётся, думаю, зайти на Банки.ру. Почитать, что теперь с Транспортным. В ветке уже, по-моему, устали обсуждать его проблемы. И столько написано, что самой найти ответ затруднительно. Пишу вопрос, который меня мучает. Отправляю – и вижу, что за две минуты до меня кто-то успел написать, что пополнения запрещены … А потом мне персонально ответили, что да, это так. Читать далее
Комментировать
kha 25.04.2015 10:23 kha
Сбербанк, он такой Сбербанк ...
Уже давно не пишу в Народный рейтинг. Сейчас можно было бы. Но туда неинтересно. Утонет в отзывах ещё до того, как кто-то прочитает. Пусть лучше здесь висит на память. Получила новую карту Сбербанка вместо окончившейся по сроку. Спросила, не подключены ли какие-то платные услуги. Сказали нет, всё как на старой. На следующий день вижу пришло sms. Вам подключён полный пакет мобильного банка. К старой карте мне тоже сначала такой по ошибке в call-центре подключили. И стали приходить sms-ки об операциях, которые мне не нужны. Пришлось перезвонить переподключить. В этот раз тоже звоню. Сначала послали. В пешее путешествие до ближайшего отделения. Где есть банкоматы и операционисты. Но мне каждый день туда ходить неинтересно. Поэтому спрашиваю: а по телефону, как в прошлый раз, можно? Можно, говорят. Переключили на другого оператора. Она у меня всё выспросила и даже, как ни странно, я нашла у себя листочек с кодовым словом. Читать далее
1 Комментировать
kha 11.04.2015 15:21 kha
Почти Юниаструм
Неделю не заходила на Банки.ру и жила спокойно. А вчера приспичило написать в блог. И потом, раз уж я всё равно здесь, зашла на форум. А там эта история про Транспортный … Конечно, у теперешнего кризиса есть отличия от предыдущего. Но многое повторяется. Валюта сначала выросла, потом упала. А теперь ещё банки стали вводить ограничения на пополнения вкладов с высокими процентами. Юниаструм в своё время вообще запретил пополнять. Транспортный сейчас наложил ограничения. 100000 в месяц. Народ в ветке разделился на два лагеря. Тех, у кого уже всё что надо лежит. И им главное, чтобы банк выжил. И тех, кто только открыл вклад на минимальную сумму и планировал пополнить позже. Такие желают Транспортному всяческого зла. Кто-то пишет: «Я подам на банк в суд!» Ему отвечают: «По причине того, что не можете залить под завязку свой фикс? Не смешите людей!» Кто-то ещё откопал в документах банка слова о том, что тот оставил за собой право менять условия пополнения. Читать далее
7 Комментировать
kha 10.04.2015 14:24 kha
Оправдали надежду
Когда рубль отвесно падал, здесь Где же дно? написала: « … кто в доле, уже хорошо поимел, я думаю. На них вся надежда. Что в обратную сторону тоже погонят. Когда от дна оттолкнутся. Но вот придётся ли мне жить в эту прекрасную пору?» А «прекрасная» пора УЖЕ наступила. Прошаренные решили долго не ждать. И гнать обратно. А зачем ждать, если можно ЕЩЁ поиметь? Заработать ведь можно на движении в обе стороны. И рубль отвесно растёт. Нет, так не говорят. Это валюта отвесно падает. На радость тем, кто хочет ехать за границу. Но, в отличие от рубля в декабре, евро и доллар летят явно не в бездну. А туда, куда их решили обвалить. Ведь всё схвачено? Там, кому надо, снова купят. Помимо инсайдеров имеют шанс навариться умеющие краткосрочно спекулировать. А кто не умеет, купит на пике, продаст дно. На самом деле, если бы валюта выросла только дотуда, куда она упала сейчас, было бы уже больше чем достаточно. Читать далее
2 Комментировать
kha 26.03.2015 10:13 kha
Ошибка журналистов
Разместив предыдущую заметку, пошла читать форум. Да, какие-то затырки с Интернет-банками есть. Но так чтобы всем всё повально отключили, такого нет. А в газете было: «Как выяснили «Известия», с 18 марта вступили в силу новые требования ЦБ к банкам по борьбе с мошенничеством при дистанционном обслуживании граждан. Теперь банки должны регистрировать все устройства, с которых их клиенты собираются заходить в Интернет-банк …» А я заметку 23 марта написала. Перехожу в ветку «Дистанционное банковское обслуживание». Там ссылка на статью «Повальная регистрация устройств для онлайн-банкинга отменяется». От 21 марта. На сайте Geek Times. Где написано, что журналисты «Известий» исказили смысл происходящего. На самом деле «ЦБ не обязывает банки принудительно регистрировать все устройства клиентов. Наоборот, клиент теперь имеет право потребовать у банка ограничить доступ к его онлайн-банкингу определёнными устройствами. А уже банк обязан на основании заявления клиента думать о том, каким образом он это будет делать. Читать далее
3 Комментировать
kha 23.03.2015 13:42 kha
Вернуть доступ в ИБ
Прочитала вчера статью в газете. Что Интернет-счета привяжут к устройствам клиента. Думаю: вот ещё напасть. То страховку по вкладам хотят понизить, то это … Час от часу не легче. Ведь чтобы зарегистрировать компьютер, нужно идти в банк. Я клиент двенадцати. И в десяти у меня Интернет-банк. Причём у двух банков из десяти в прошлом году закрылись ближайшие ко мне отделения. До тех, что остались, тоже можно дойти пешком. Но идти далеко. Пишут, что идентификация может определяться в разных банках по-разному. Например, по IP-адресу. Что у меня такой есть, я в курсе. И даже знаю, где его можно увидеть. Но могут быть и другие способы. Что такое MAC-адрес, понятия не имею. И где он указан, тоже. А ещё там упоминаются IMEI и IMSI. Наверно, и это можно где-то посмотреть? Желательно до того, как идти в банк. Предварительно ещё узнав, что где регистрировать. Вся надежда на форум Банки.ру. Там ведь будут об этом писать? Или даже уже пишут? Читать далее
3 Комментировать
kha 21.03.2015 13:59 kha
Назад в Сбербанк?
И в ВТБ24. Такие мысли возникли после прочтения статьи «Страховые возмещения по вкладам могут сократить». Может, конечно, опять гонят пургу. Читала я уже здесь на Банки.ру такое. И даже не один раз. За прошедшие несколько лет. Типа, вклад страховать, а проценты по нему нет. Но первая фраза в статье больно серьёзная. «Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития совместно с ЦБ и Агентством по страхованию вкладов (АСВ) проработать вопрос о целесообразности изменения порядка и условий выплаты страхового возмещения по вкладам для повышения финансовой ответственности вкладчиков.» И времена сейчас тоже серьёзные. Так что всё может быть. Срок исполнения поручения 14 мая. А ведь когда порядок изменяется, условия начинают действовать и для уже открытых вкладов. Быстро в наше время меняются правила игры. Не успели одной рукой сделать страховку в 1 400 000, как другой могут не только проценты отобрать, но и «снизить размер страхового покрытия до 90% вклада». Читать далее
11 Комментировать
kha 10.03.2015 10:02 kha
Где подвох?
Привлекла внимание реклама одной микрофинансовой организации. Нет, мыслей нести туда деньги нет. Интерес чисто теоретический. Хотя они правильно пишут: в банке вы в лучшем случае сбережёте деньги от инфляции. И то далеко не всегда. А вот у нас … Обещают золотые горы. «… средняя доходность … в два, а то и в три раза выше, чем по банковским депозитам». Но ведь тогда и риски должны быть соизмеримые? А в рекламном тексте всё как-то больно складно написано. Вроде даже и гарантии есть. Пытаюсь прочитать между строк. О чём умалчивают? Ведь слишком хорошо. В жизни такого не бывает. Идёт фраза про Агентство по страхованию вкладов. В отношении банков. С этим я знакома не понаслышке. Только поэтому деньги в банках и держу. А далее сказано: «Страхование ответственности Финансовой Группы «ХХХ» ( у меня не реклама ) – сто миллионов рублей и эта сумма постоянно увеличивается». Но ответственность Группы Х – это же не то, что вкладчикам выплачивают? Читать далее
7 Комментировать
kha 03.03.2015 10:48 kha
Поругаться не удалось
В первый раз я получала страховое возмещение в Сбербанке. Вкладчик на букву ... Вчера, зайдя на сайт АСВ, увидела, что вкладчиков опять разделили по первой букве фамилии. Начиная с буквы Г нужно идти в ВТБ24. Днём было в лом, пошла в начале пятого. Предварительно почитав здесь на форуме, как идут выплаты. С Мастер-банком для меня это был первый раз и я просто не знала, что надо требовать наличные сразу в тот же день. Поскольку так положено по закону. Как меня просветили в комментариях. В ветке вчера днём кто-то уже успел рассказать историю, как сначала возмещение по Судостроительному выдавать отказывались и предлагали заказать на завтра, но после ругани отдали. Опять в Сбербанке – но я подумала: они с ВТБ24 два сапога пара. Так что тоже шла с настроем ругаться. Требовать управляющего, грозить жалобой в ЦБ. И без денег не уходить. А мне операционистка говорит: «Будете забирать наличными?» С одной стороны, это, конечно, хорошо. Читать далее
2 Комментировать
kha 27.02.2015 10:08 kha
Всё равно надо открывать
Ежу понятно, что когда ставки по вкладам растут, вклады надо открывать. Хотя и в этой ситуации бывает неясно, что лучше. Класть сразу все деньги под хороший процент или фиксировать минимальными суммами. Вдруг ещё вырастет? А когда ставки падают? С одной стороны, хочется, чтобы на как можно бОльшую сумму шёл максимальный доход. С другой, надо думать о будущем. Сейчас даже на полтора-два года, не говоря уже о трёх, найти интересные проценты нелегко. Лафа продлилась недолго. Кто не успел, тот опоздал. На год ещё что-то есть. Хорошо, если депозит можно открыть в Интернет-банке. На маленькую минимальную сумму. Когда там уже есть вклад с расходными операциями. Правда, может понадобиться сделать над собой некоторое усилие, чтобы переложить с бОльшей доходности на меньшую. Ещё лучше, если вовремя заканчивается вклад со старыми низкими процентами. Тогда сегодняшние всё-таки чуть-чуть повыше. Хорошо, когда максимальная сумма вклада не ограничена. Читать далее
2 Комментировать
kha 16.02.2015 14:24 kha
Наконец-то
Сегодня открыла «Обсуждение банков» - вижу ветку про Судостроительный перенесли в «Отзыв лицензии». Когда её отозвали у Мастер-банка, я расстроилась. Я, бывший вкладчик Мастер-банка А теперь я ещё и бывший вкладчик Судостроительного. Но сейчас довольна. Хотя радоваться чужой беде нехорошо. Почему довольна, написано в предыдущей заметке. Клиентом Мастера пробыла около года, а СБ меньше трёх месяцев. И в Мастере ещё валюта была. Представляете, в ноябре 2013 … Единственное, что сейчас жалко – у Судостроительного отделение было в шаговой доступности. Ближе, чем некоторых других банков. В которые я, тем не менее, хожу. И обслуживание нравилось. Хотя всего два раза посетила. В ветке опытные клиенты писали, что у сб банка это действительно плюс. Но увы … Сейчас там в ветке пугают: вот вы вкладчик – а уверены, что вас есть в реестре? Тут пост был про Волга-Кредит. Там кто-то даже в реестре значился. Но пришёл за выплатой, а сумма … сильно не в его пользу. Читать далее
4 Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения