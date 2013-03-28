О пользе чтения правил

Уже опубликовав начало блога, увидела, что здесь, оказывается, правила есть. Как его вести. Нужны настоящие имя и фамилия и собственная фотография. Ну, хорошо. Имя и фамилия, у меня, положим, имеются. А вот где взять фотографию? В архиве у меня всё восьмилетней давности. И, кажется, надо только лицо, как на паспорт. А у меня только в полный рост … Ну, ладно, решила попробовать. Вот фотография красивая, я у дороги стою. “Browse …” Кажется, получилось. Заодно и имя с фамилией вписала.Открываю «Мой блог» - а там одна дорога … А меня система отрезала. Я там с правого боку вся как есть на фотографии. Даже с фотоаппаратом в руке. Ну что ты будешь делать. Ладно, попробую к следующему разу сама себя вырезать, может быть, и попаду в заветное окошко.Вообще, конечно, правила читать полезно. Если бы я до регистрации знала, что логин превратится в ник, я бы выбрала что-то более благозвучное. А так получила … три буквы. Думала, это как для Интернет-банка логин.Но что интересно. Буквы набивала произвольные. Аватар выбрала, потому что фотка понравилась. А потом смотрю:– логин, он же никurockin- фамилияoluc– аватар.Бывает же такое …Ладно, мне тут в каментах написали, что в блоге важно наличие мыслей. А у меня здесь ни одной … Одни глупости. Ну что это за блог получается …Хотя я вот ещё бумажный дневник веду. И там тоже – одни глупости … Ладно, надо постараться в следующий раз что-нибудь умное написать. А пока – вот ещё один мой новый отзыв. Про Сбербанк. Только, вижу, его отредактировали и убрали в названии вопросительный знак перед восклицательным. Может, подумали, что опечатка? А я так эмоции выразить хотела … И точку убрали в первом предложении после “Visa Classic”. Ну да ладно, мелочи. Зато на абзацы по-другому разбили, даже лучше, чем у меня было. Вот он здесь, отзыв (как правильно ссылки копировать, мне тоже в форуме объяснили):Или самопиар в блоге запрещён?