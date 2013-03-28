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О пользе чтения правил

28.03.2013 12:45 3 1 165 просмотров
Уже опубликовав начало блога, увидела, что здесь, оказывается, правила есть. Как его вести. Нужны настоящие имя и фамилия и собственная фотография. Ну, хорошо. Имя и фамилия, у меня, положим, имеются. А вот где взять фотографию? В архиве у меня всё восьмилетней давности. И, кажется, надо только лицо, как на паспорт. А у меня только в полный рост … Ну, ладно, решила попробовать. Вот фотография красивая, я у дороги стою. “Browse …” Кажется, получилось. Заодно и имя с фамилией вписала.

Открываю «Мой блог» - а там одна дорога … А меня система отрезала. Я там с правого боку вся как есть на фотографии. Даже с фотоаппаратом в руке. Ну что ты будешь делать. Ладно, попробую к следующему разу сама себя вырезать, может быть, и попаду в заветное окошко.

Вообще, конечно, правила читать полезно. Если бы я до регистрации знала, что логин превратится в ник, я бы выбрала что-то более благозвучное. А так получила … три буквы. Думала, это как для Интернет-банка логин.

Но что интересно. Буквы набивала произвольные. Аватар выбрала, потому что фотка понравилась. А потом смотрю:

kha – логин, он же ник
k uroc h kin a - фамилия
k oluc h k a – аватар.

Бывает же такое …

Ладно, мне тут в каментах написали, что в блоге важно наличие мыслей. А у меня здесь ни одной … Одни глупости. Ну что это за блог получается …

Хотя я вот ещё бумажный дневник веду. И там тоже – одни глупости … Ладно, надо постараться в следующий раз что-нибудь умное написать. А пока – вот ещё один мой новый отзыв. Про Сбербанк. Только, вижу, его отредактировали и убрали в названии вопросительный знак перед восклицательным. Может, подумали, что опечатка? А я так эмоции выразить хотела … И точку убрали в первом предложении после “Visa Classic”. Ну да ладно, мелочи. Зато на абзацы по-другому разбили, даже лучше, чем у меня было. Вот он здесь, отзыв (как правильно ссылки копировать, мне тоже в форуме объяснили):

http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4722505

Или самопиар в блоге запрещён?

Комментарии 3

Dmitry G.  (Timoff)
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Ольга, ну по поводу фотографии думаю переживать не стоит) Все дело только в хорошем фотографе) И настроении. Так что все в ваших руках
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Цитата: "Имя и фамилия, у меня, положим, имеются. А вот где взять фотографию? В архиве у меня всё восьмилетней давности"

smile:) Возьмите у меня!

"Я хоть возрастом и древний, и хоть годов мне сотен шесть..." (В.Высоцкий)
У меня в любой деревне пара фоток ТОЧНО ЕСТЬ! (С.С.Горбунков)
smile;)
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