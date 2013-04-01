Как это называется?

Есть такие люди – шопоголики. Любят ходить по магазинам. Тратить деньги. Нравится им сам процесс. А я люблю ходить по банкам. Класть туда деньги. Как меня назвать?Если денег много, шопоголиком быть хорошо. Трать себе и получай удовольствие. А вот если мало … Сами понимаете. А моей зависимости можно потакать с любой суммой. Если мало – можно положить через cash-in. А если много – добро пожаловать в кассу! Банки в любом случае довольны. И мне нравится.На самом деле, внутри меня тоже живёт шопоголик.Иногда бывает так приятно купить что-нибудь не особо нужное. Но первая зависимость сильнее. Так как же её всё-таки назвать? Для первой столько слов придумали. «Шопоголизм», «шопомания», «ониомания». «Магазинная зависимость». «Магазинная болезнь» - тоже говорят. А у меня что за аддикция?И ведь не я одна ей страдаю. Достаточно здесь форум на banki.ru почитать. Люди тоже явное удовольствие получают. Открывают вклады, карты, пополняют их … Фиксят высокие проценты. Лестницы строят. А потом вопрос: а зачем мне столько вкладов? Всё равно для всех денег нет.Или: ой, я, кажется, забыла пин-код к своей десятой карте … Вот вертятся в голове четыре цифры – но в таком ли они порядке? Фу-у-у … дали через кассу без пин-кода. А дома проверила: надо же, правильно вспомнила. Интересно, сколько ещё пин-кодов способна удержать моя память?Но это так, мелкие издержки. Что нам очереди в банках – мы пока буклетики с описанием продуктов почитаем. Или, например, местную книгу жалоб, отзывов и предложений. Там иногда такие перлы встречаются, лучше чем здесь в народном рейтинге. Вот недавно в московском отделении одного банка из второй сотни клиент написал: «Почему у банка нет филиала в Туле? Если не откроете филиал в Туле, буду просить об отзыве у банка лицензии». Что нам бестолковые операционисты – сами им всё объясним и работать научим, у нас же часто опыта больше, чем у них. В общем, любим мы посещать банковские учреждения, Интернет-банки (а также сайт banki.ru) и общаться с банкоматами. Так кто же мы такие, в конце концов?