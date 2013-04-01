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Как это называется?

01.04.2013 09:59 16 1 676 просмотров
Есть такие люди – шопоголики. Любят ходить по магазинам. Тратить деньги. Нравится им сам процесс. А я люблю ходить по банкам. Класть туда деньги. Как меня назвать?

Если денег много, шопоголиком быть хорошо. Трать себе и получай удовольствие. А вот если мало … Сами понимаете. А моей зависимости можно потакать с любой суммой. Если мало – можно положить через cash-in. А если много – добро пожаловать в кассу! Банки в любом случае довольны. И мне нравится. smile:)

На самом деле, внутри меня тоже живёт шопоголик. smile:shuffle: Иногда бывает так приятно купить что-нибудь не особо нужное. Но первая зависимость сильнее. Так как же её всё-таки назвать? Для первой столько слов придумали. «Шопоголизм», «шопомания», «ониомания». «Магазинная зависимость». «Магазинная болезнь» - тоже говорят. А у меня что за аддикция? smile:scratch:

И ведь не я одна ей страдаю. Достаточно здесь форум на banki.ru почитать. Люди тоже явное удовольствие получают. Открывают вклады, карты, пополняют их … Фиксят высокие проценты. Лестницы строят. А потом вопрос: а зачем мне столько вкладов? Всё равно для всех денег нет. smile:( Или: ой, я, кажется, забыла пин-код к своей десятой карте … Вот вертятся в голове четыре цифры – но в таком ли они порядке? Фу-у-у … дали через кассу без пин-кода. А дома проверила: надо же, правильно вспомнила. Интересно, сколько ещё пин-кодов способна удержать моя память?

Но это так, мелкие издержки. Что нам очереди в банках – мы пока буклетики с описанием продуктов почитаем. Или, например, местную книгу жалоб, отзывов и предложений. Там иногда такие перлы встречаются, лучше чем здесь в народном рейтинге. Вот недавно в московском отделении одного банка из второй сотни клиент написал: «Почему у банка нет филиала в Туле? Если не откроете филиал в Туле, буду просить об отзыве у банка лицензии». Что нам бестолковые операционисты – сами им всё объясним и работать научим, у нас же часто опыта больше, чем у них. В общем, любим мы посещать банковские учреждения, Интернет-банки (а также сайт banki.ru smile:) ) и общаться с банкоматами. Так кто же мы такие, в конце концов? smile:?:

Комментарии 16

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Мы потребители банковских услуг!) Банкоголики!)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Если человек не тратит заработанные деньги, а собирает (в кубышку, в чулок, ..., в банк кладёт) - его зовут КУРКУЛЬ!
smile:yes!!!:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Куркуль — небольшое село, расположенное в центральной части Алексеевского района Республики Татарстан, через которое проложена проезжая часть Билярского тракта.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Не за что!)))
Куркуль - село, а Иссык-куль, Чербаркуль - озера!)))
Куль - мешок с чем-либо, обычно бывали 6-пудовые кули!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Люди! Объясните, пожалуйста, кто знает, как здесь копировать ссылки? Я вижу, что технически это возможно, но не понимаю как!

Так что пока буду вручную.

"Мы потребители банковских услуг!) Банкоголики!) " Спасибо, расширили кругозор. Я думала, в русском языке есть только "шопоголики", "трудоголики" и "алкоголики". А полезла в Google и он выдал ссылку на http://vk.com/bankogoliki Там есть это слово по-русски - но сайт закрытый для банковских работников ... Так что слово даже многозначное. Yahoo выдал английский сайт www.bancoholics.com и определение по-английски - чисто мой случай smile:) .

"Если человек не тратит заработанные деньги, а собирает (в кубышку, в чулок, ..., в банк кладёт) - его зовут КУРКУЛЬ!" Ну, это понятно. Такое слово я знаю. Но мне было интересно слово именно для зависимости. Так что Jasper-Foter респект!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Люди, которые покупают банки - банкоманы!)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"Но мне было интересно слово именно для зависимости"

Так это и есть зависимость! smile:ок:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Банкоман - ещё одно многозначное слово! Означает также коллекционера банок из-под пива smile:) .
Видели здесь вчера слева вверху трёхлитровые банки в честь первого апреля?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Банки видел, но они были похожи на трехлитровые!))) А пивные банки - правительство запретит!
Ольга Курочкина  (kha)
#
[/QUOTE]
Куркуль - это не зависимость. Это здоровая жадность. Это состояние души!
Dmitry G.  (Timoff)
#
Шопоголики, банкоголики, куркули...да кто угодно, для банков -мы клиенты, для себя -мы себялюбимые))) так что радуйте себя когда есть возможность, чем то нужным и не особо)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Раз уж я научилась вставлять в блог изображения, пусть здесь будет дизайн карты, к которой я забыла пин-код.


«Рыбки» на Яндекс.Фотках

А вот ссылка на отзыв о банке: http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4775613

Самое интересное, что во время очередного визита рабочий что-то делал с разобранным терминалом. Неужели мой отзыв так подействовал?

А это дизайн карт в рублях и в евро, они одинаковые.


«Земной шарик» на Яндекс.Фотках

Продолжение коллекции в комментариях к следующему посту. smile:)
Слава  (Жадный мальчик)
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Согласен, имеется некая зависимость от банковских услуг. И здоровая(или нездоровая уже?) жадность))) Я бы еще назвал - профито-зависимость smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
А убытко-зависимости у Вас не было? Хочу про неё тоже написать. Целую серию постов. Про убытки и что с ними делать. Точнее, не с ними, а с собой. Чтобы не фиксировать, а пересидеть.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Теперь продолжение коллекции также и в самом следующем посте.
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