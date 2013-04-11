В прошлый раз писала про идеальный банк. А каким должен быть идеальный клиент?Нет, не таким, как вы. Если вы заходите на сайт banki.ru, вы далеки от идеала. Идеальный клиент должен быть финансово неграмотным. И вообще не знать о существовании данного сайта. Но у него должно быть много денег. Такого не бывает, скажете вы. Люди с деньгами грамотные. Если не сказать больше. Особенно если они сами эти деньги заработали-накопили-сделали. Но вот представьте. Продал человек квартиру. Или получил наследство. И у него в руках миллионы. Первый раз в жизни. И, может быть, в последний.Вот это идеальный клиент для любого банка.Ему можно пообещать VIP-обслуживание. Приставить персонального советника. И развести на что душа пожелает. Например, на какой-нибудь инвестиционный продукт. И будет он сидеть в убытках. Или впарить ему кредитную карту, которой он никогда не пользовался. Обязательно запутается с кредитным лимитом, расчётным лимитом, расчётным периодом и льготным периодом. И будет попадать на проценты.Представители банков могут со мной не согласиться: нет, такие клиенты для нас отнюдь не идеальные.Ну, попадут они на деньги, обидятся и уйдут в другой банк. Для нас идеальный клиент – это тот, кто остаётся с нами, да ещё и друзей и родственников за собой приводит. Но для такого клиента есть другое слово – «лояльный». Это клиент, у которого уже есть опыт. Ведь чтобы стать лояльным, нужно время. Он знает о ловушках и недостатках банка и всё равно остаётся с ним. Потому что реалист и финансово грамотный. Его «развод» требует дополнительных усилий.Нужно придумать очень хитрую комиссию и понадёжней запрятать её в дебрях многостраничных тарифов. И почаще менять условия, чтобы клиент не успевал отслеживать. Или изобрести настолько замороченный продукт, что с ним рискует запутаться сам банк. Но зачем ему лишний раз огород городить? Ведь «идеальных» клиентов пруд пруди. Пока ещё менталитет у народа поменяется. И он начнёт учиться настоящей финансовой грамотности. А не ходить на краткосрочные курсы для лохов по её «повышению».Как хорошо, что мы с вами неидеальные клиенты. Осталось только выбрать банк и стать лояльными. Или вы уже стали?