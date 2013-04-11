В прошлый раз писала про идеальный банк. А каким должен быть идеальный клиент?
Нет, не таким, как вы. Если вы заходите на сайт banki.ru, вы далеки от идеала. Идеальный клиент должен быть финансово неграмотным. И вообще не знать о существовании данного сайта. Но у него должно быть много денег. Такого не бывает, скажете вы. Люди с деньгами грамотные. Если не сказать больше. Особенно если они сами эти деньги заработали-накопили-сделали. Но вот представьте. Продал человек квартиру. Или получил наследство. И у него в руках миллионы. Первый раз в жизни. И, может быть, в последний. Вот это идеальный клиент для любого банка.
Ему можно пообещать VIP-обслуживание. Приставить персонального советника. И развести на что душа пожелает. Например, на какой-нибудь инвестиционный продукт. И будет он сидеть в убытках. Или впарить ему кредитную карту, которой он никогда не пользовался. Обязательно запутается с кредитным лимитом, расчётным лимитом, расчётным периодом и льготным периодом. И будет попадать на проценты.
Представители банков могут со мной не согласиться: нет, такие клиенты для нас отнюдь не идеальные. Ну, попадут они на деньги, обидятся и уйдут в другой банк. Для нас идеальный клиент – это тот, кто остаётся с нами, да ещё и друзей и родственников за собой приводит. Но для такого клиента есть другое слово – «лояльный». Это клиент, у которого уже есть опыт. Ведь чтобы стать лояльным, нужно время. Он знает о ловушках и недостатках банка и всё равно остаётся с ним. Потому что реалист и финансово грамотный. Его «развод» требует дополнительных усилий. Нужно придумать очень хитрую комиссию и понадёжней запрятать её в дебрях многостраничных тарифов. И почаще менять условия, чтобы клиент не успевал отслеживать. Или изобрести настолько замороченный продукт, что с ним рискует запутаться сам банк. Но зачем ему лишний раз огород городить? Ведь «идеальных» клиентов пруд пруди. Пока ещё менталитет у народа поменяется. И он начнёт учиться настоящей финансовой грамотности. А не ходить на краткосрочные курсы для лохов по её «повышению».
Как хорошо, что мы с вами неидеальные клиенты. Осталось только выбрать банк и стать лояльными. Или вы уже стали?
Комментарии 10
Потому что ОН уже привык и боится перейти в другой банк, чтобы не вляпаться (все банкиры одинаковы), потому что «ловушки» ОН обходит стороной, а недостатки изучает на других, уже «наступивших на грабли».
По поводу наступивших на грабли. Я тут недавно стала клиентом Мастер-банка. Чувствую, грабли там есть. Поэтому прочитала всю ветку "Мой доходный от Мастер-банка". Сейчас после регистрации на сайте начала сама там писать. Но у меня пока один туман в голове, по поводу того, что там на самом деле. В общем, пока сама граблями по лбу не получу, не пойму. Поэтому не предпринимаю никаких действий с их продуктом, тоже боюсь вступать на минное поле ...
"Хобби — Википедия
Хо́бби (от англ. hobby) — вид человеческой деятельности, некое занятие, увлечение, которым регулярно занимаются на досуге, для души. Хобби является хорошим способом борьбы со стрессом, кроме того занятия хобби зачастую помогают развить кругозор."
Ну что, будем следить за Вашими "граблями".
Кругозор развиваю с помощью banki.ru. С прошлого года активно читаю, результаты налицо, количество банков в моём списке растёт. Кстати, название потенциального тринадцатого, по-моему, всё-таки Мосстройэкономбанк. Но всё равно будет самый длинный в перечне.
А после регистрации на banki.ru у меня сейчас два новых хобби - вести этот блог и писать отзывы о банках. А писать, как Вы понимаете, есть о чём. Написала уже 5 отзывов, сейчас 2 в процессе написания. В блог вот тоже сегодня новый пост написала. Вот писанина - это точно для души. А по банкам ходить ещё и жизнь заставляет. Тут вот на той неделе была статья про накопления, потом кто-то в форуме ветку замутил, "Коплю на пенсию" - так туда столько народу сбежалось, что пришлось перенести в "Свободное обсуждение". Я тоже к пенсии готовлюсь. Интересно, в скольких банках я буду тогда обслуживаться, если доживу? Ведь с пенсионным удостоверением мои возможности расширятся!
Я уже не такой активный читатель сайта. Раньше регулярно читала ветку про депозиты с максимальными процентами и про все банки, клиентами которых я являюсь. Сейчас больше информации получаю, посещая отделения, или когда приходят рекламные смс. Потом смотрю сайты банков.
Но мне приятно, когда читают мои архивы. А тем более комментируют.
Что читать ВАМ, зависит от того, в каких вопросах хотите разобраться ВЫ. Мне в основном нужно знать, какие есть вклады. А Вам что нужно? Разделы сайта я ещё помню, может, подскажу.