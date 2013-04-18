Я не сижу на banki.ru 24 часа в сутки. Хотя провожу здесь много времени. Такой уж я фанат сайта. Но даже когда меня здесь нет, приятно сознавать, что на banki.ru всегда что-то происходит. BANKI.RU NEVER SLEEPS.
Даже только в Москве за полночь кто-то ещё не спит, а пишет в свой блог. А кто-то комментирует чей-то ещё. Кто-то пишет в ветках форума. Кто-то просто читает. А кто-то жалуется в Народный рейтинг. Кому-то нужно подобрать себе вклад. И он забивает в поиск параметры и система выдаёт список. ПРОСТО, БЫСТРО, УДОБНО. А вот человек проснулся ни свет ни заря и давай на свежую голову постить комментарии в разных ветках. А ведь пользователи banki.ru живут во всех часовых поясах страны. А кто-то из пишущих здесь находится за рубежом. Может быть, даже на противоположной от вас точке земного шара.
Представляете: вы ещё спите, а на форуме уже готов ответ на заданный вами вопрос. Или у вашего блога ночью появился новый подписчик. Ведь сайт никогда не спит. В личке тоже идёт невидимый нам круглосуточный «базар». А, может быть, тут есть ещё какой-то отдельный канал-междусобойчик для банковских сотрудников? Который остальным пользователям недоступен? Или это моё богатое воображение заставляет меня представлять здесь какие-то тайные катакомбы после того, как я наткнулась в Интернете на сайт, где в его внешней части каждый может вести блог – но есть закрытый раздел только для тех, кто работает в банках? Хотя с другой стороны – вот топы из банковского менеджмента, кто здесь блог ведёт – не тусовались же они на форуме в ожидании, пока им 2 «Спасибо» поставят? Наверняка для них есть привилегии. Как для випов в банках.
Как бы то ни было – сайт доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Одним кликом. BANKI.RU ВСЕГДА РЯДОМ.
А если у вас есть здесь свой блог, то эта территория сайта полностью в вашем распоряжении. В любое время дня и ночи. Автор в своём блоге хозяин. В прошлом посте я сравнивала блог с гостиницей, потому что на banki.ru блогам присваивают звёзды. Но блог ещё сравнивают с домом. А тех, кто комментирует ваш пост, с вашими гостями. Поэтому если вы кликнули по «Мой блог» и зашли на свою страницу – ВЫ ПРИШЛИ ДОМОЙ.
А вы много времени проводите на banki.ru? Что думаете о сайте, когда вас здесь нет?
Комментарии 7
Народный рейтинг - слишком много негатива и проплаченного пиара!(
Ничего не думает, потому что недостаточно на нём пишете. Я вот сейчас стала писать везде, где можно, и у меня есть подозрение, что обо мне стали думать. Во всяком случае, в Народном рейтинге на все мои отзывы приходит ответ от представителя банка. А уж что на сайте думают по поводу моих литературных опытов, могу только догадываться. Но что-то, наверно, думают.
Несмотря на негатив и пиар считаю сайт очень полезным. Всё-таки и проблемы помогает решать, и самовыражению способствует. Всё, пойду, может быть, продолжение к своему первому отзыву про Сбербанк напишу.
Полезный или не совсем полезный - решают пользователи, причем ногами!)))
Думать о сайте - надо не пользователю, а в первую очередь владельцам ресурса.
Неужели только Сбербанк оставил след в Вашей жизни???
Вот у меня проблемы с Приватбанком. Может поможете их похаять ???
Я без иронии на полном серьезе.
В моей жизни к настоящему моменту оставили след 17 банков. Если Вам интересно, какие, загляните ко мне в профиль. Я там все логотипы повесила. И где обслуживаюсь сейчас, и где обслуживалась ранее.
Приватбанка среди них нет. Вот веду блог меньше месяца, а уже первая просьба о помощи. Прямо расту в собственных глазах. Но я думаю, Вам лучше разобраться с Приватбанком самому. А в чём у Вас проблема, что Вы ко мне обращаетесь? Пишите Вы вроде грамотно, мысли свои хорошо выражаете? Почему меня просите?
А проблема в следующем.
Данный банк повесил просрочку по платежу в НБКИ которой не было. Я пытаюсь найти концы, откуда ноги растут, но они постоянно уходят в воду.
Никто ничего не знает, никто помочь ничем не может.
Поэтому может Вам с Вашей колокольни видны концы этого БЕСПРЕДЕЛА.
Совет мне нужен куда идти, кого искать.
И если я найду то этот смайлик выразит то что я сделаю
Это в каких делах? В написании в Народный рейтинг? У меня опыт - 1 месяц. Вы мой предыдущий пост читали?
Совет мне нужен куда идти, кого искать
Я бы очень хотела находиться на такой колокольне. Но я нахожусь на том же уровне, что и Вы. А может быть, даже ниже, потому что никогда не имела дела с кредитами.
Ладно, спасибо, в любом случае интересно было с Вами пообщаться. Что за день сегодня, то смски от МКБ, то Ваши комментарии ... Бывают же такие сбои. Желаю Вам всё-таки решить Вашу проблему. Сочувствую, что попали в такую историю. Но совет могу дать единственный:
! САМ!