Banki.ru 24

Я не сижу на banki.ru 24 часа в сутки. Хотя провожу здесь много времени. Такой уж я фанат сайта. Но даже когда меня здесь нет, приятно сознавать, что на banki.ru всегда что-то происходит. BANKI.RU NEVER SLEEPS.



Даже только в Москве за полночь кто-то ещё не спит, а пишет в свой блог. А кто-то комментирует чей-то ещё. Кто-то пишет в ветках форума. Кто-то просто читает. А кто-то жалуется в Народный рейтинг. Кому-то нужно подобрать себе вклад. И он забивает в поиск параметры и система выдаёт список. ПРОСТО, БЫСТРО, УДОБНО. А вот человек проснулся ни свет ни заря и давай на свежую голову постить комментарии в разных ветках. А ведь пользователи banki.ru живут во всех часовых поясах страны. А кто-то из пишущих здесь находится за рубежом. Может быть, даже на противоположной от вас точке земного шара.



Представляете: вы ещё спите, а на форуме уже готов ответ на заданный вами вопрос. Или у вашего блога ночью появился новый подписчик. Ведь сайт никогда не спит. В личке тоже идёт невидимый нам круглосуточный «базар». А, может быть, тут есть ещё какой-то отдельный канал-междусобойчик для банковских сотрудников? Который остальным пользователям недоступен? Или это моё богатое воображение заставляет меня представлять здесь какие-то тайные катакомбы после того, как я наткнулась в Интернете на сайт, где в его внешней части каждый может вести блог – но есть закрытый раздел только для тех, кто работает в банках? Хотя с другой стороны – вот топы из банковского менеджмента, кто здесь блог ведёт – не тусовались же они на форуме в ожидании, пока им 2 «Спасибо» поставят? Наверняка для них есть привилегии. Как для випов в банках.



Как бы то ни было – сайт доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Одним кликом. BANKI.RU ВСЕГДА РЯДОМ.



А если у вас есть здесь свой блог, то эта территория сайта полностью в вашем распоряжении. В любое время дня и ночи. Автор в своём блоге хозяин. В прошлом посте я сравнивала блог с гостиницей, потому что на banki.ru блогам присваивают звёзды. Но блог ещё сравнивают с домом. А тех, кто комментирует ваш пост, с вашими гостями. Поэтому если вы кликнули по «Мой блог» и зашли на свою страницу – ВЫ ПРИШЛИ ДОМОЙ.



А вы много времени проводите на banki.ru? Что думаете о сайте, когда вас здесь нет?