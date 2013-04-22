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Ники на banki.ru

22.04.2013 09:03 26 1 735 просмотров
Я уже писала, почему у меня такой ник. Во втором посте от начала. А вот те, кто знал правила, смогли выбрать себе что-нибудь поинтереснее. Мне очень нравится ник kvampridem. Звучный, а главное, начинается с kva. Бамбр тоже звучно. Или Ибирь. Надо же, какой эффект сочетания б и р. Есть здесь ещё bobr, а может быть, даже и не один, потому что после слова там ещё какие-то цифры. Пробегал тут как-то Homyachok. Сам открыл на форуме новую ветку, задал несколько вопросов и убежал. Я ему посоветовала открыть вклад в банке Home Credit. Так сказать, по-родственному. Отправила, короче, к сородичу.

Ник basa_lesnaya навевает мысли о первозданной природе. Открывшая одну из веток форума Непродвинутая наверняка продвинулась в повышении своей финансовой грамотности, читая форум. Deposit®, похоже, интересуется депозитами с максимальными процентами. А у того, кто выбрал себе ник Сыпется песок, скорее всего есть документ, позволяющий открывать пенсионные вклады с повышенной доходностью.

Подмастерье, должно быть, имеет отношение к Мастер-банку. А Beezoomie уже должны были разбанить. Но весеннее обострение не у него одного. С середины апреля в ветках, которые я читаю, под никами стали появляться красные столбики со сроком окончания сурового наказания. Но кому-то, чтобы остыть, достаточно просто smile:!: от Моисея Абрамовича.

Когда Beezoomie забанили, в той же ветке увидела новый ник Zoombe. Вёл себя прилично. Может быть, учёл опыт того, у кого взял все свои буквы? smile:)

В архивных ветках был замечен Mr. Cardholder, коллекционирующий пластиковые карты. А в начале 2011 года на banki.ru зарегистрировался Я умею читать. И сразу написал отзыв месяца. Ну, читать-то мы все умеем. И даже писать. Но хороший писатель – это всегда и хороший читатель.

Появился тут у моего блога новый подписчик. Читает, комментирует, всё как положено. В блоге, насколько я поняла, хорошим тоном считается обращаться друг к другу по имени. Ну, или по нику. А тут одна фамилия, от имени только первая буква, а ник – барбос.

Задаю себе вопрос: а какой бы ник я взяла, если бы сразу знала или если бы можно было поменять? Что-нибудь со словом blogger? Но на форуме уже есть реклама моего блога под ником. Тогда может что-нибудь с kva? Меня ведь тоже жаба душит. Kvashemu svedeniu на форуме было бы уместно. Или вот ещё слово с плюсом: +kvamperfekt. Или чисто лягушачий ник – kvakushka. Но тогда надо и аватар с лягушкой. А такой уже взял себе Жадный мальчик.

А как у меня растение на аватаре называется? Кто-нибудь знает? Я нет. Вот выбрал кто-то себе green tea и не заморачивается. Или роза чайная.

Да, оказывается, подобрать для себя ник не так-то легко. Если бы я стала выбирать перед регистрацией, может быть, до сих пор бы не зарегистрировалась …

Комментарии 26

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Vstav svoi pyat kopeek!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Это слишком длинно. Будет самый длинный ник на форуме. Или вообще не уместится. smile:| Я помню, минимум - три буквы, а максимум есть?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Длинно, но со смыслом!)))
ЗЫ правда такой ник очень подходит троллю!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Длинно, но со смыслом!)))
ЗЫ правда такой ник очень подходит троллю!))


А, тогда это то, что надо. Меня сегодня как раз чуть за троллинг не забанили. Но, по-моему, меня спас мой спонтанный пост в блог. Всё из-за этих аватаров с животными. Хотела просто обратить внимание на смешное сочетание - а получила жёлтую карточку smile:( .
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ну, это они "перебдели" !)))
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Хм а я вот себе осознано выбрал и ник,правда вот не помню,почему цифру 17 прикрутил,хотел было отпилить,потом передумал,да аватарка соответствует моей автоподписи smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Хых... Только не спгашивайте, почему Абрамыч и уж тем более, почему Моисей smile:D
И Денисов  (барбос)
#
Собак люблю, вот и получился ник от нескольких характеризующих производных.
Придумывая клички животным и людям (про людей такое бывает) мы вкладываем в них какой-то характеризующий смысл, зависящий от поведенческих, внешних и других признаков. Но вот бывают комические случаи – долго не могу вспомнить ФИО человека, с которым раньше учился, работал, а кличку помню. Вот и с придумыванием ника примерно такое, как мне кажется.
Кстати, сидя за компом, барбос сидит у меня на коленках и внимательно смотрит на экран. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо всем написавшим комментарии! Я тут подумала: вот если бы все упомянутые в посте ники прибежали и написали что-нибудь! Спасибо также тем, кого не упомянула. Сегодня появилась мысль, что к этому посту через некоторое время можно будет написать продолжение.
Отвечаю, кому не ответила, по порядку.

Цитата
я вот себе осознано выбрал и ник,правда вот не помню,почему цифру 17 прикрутил


Я испанского языка не знаю, но у меня тут есть электронный словарь с 10 языков, там есть desperar. Вы, когда ник выбирали, пребывали в отчаянии, лишились надежды? smile:( Или это какой-то персонаж? Если так, простите за невежество и просветите! А что, тут уже 16 Desperado до Вас было?

Цитата
не спгашивайте, почему Абрамыч и уж тем более, почему Моисей


Не спгашиваю, библейских персонажей я знаю smile:) И заглавные буквы в имени и нике тоже хорошо смотрятся.

Цитата
Собак люблю


Я тоже. Мне очень приятно, что Ваша собака тоже внимательно читает мой блог. smile:yep: Но разве это хороший тон, называть человека в блоге барбосом? Ни за что, ни про что!
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Да нет я не был в отчаяние smile:) все гораздо банальнее и проще smile:D это мой любимый фильм и герой,да поможет вам вгуль smile:D,ну а про аву я думаю вы уже заглянули в мой профиль smile;)
Цитата
Если так, простите за невежество и просветите! А что, тут уже 16 Desperado до Вас было?

Вроде как поиск выдает что я уникален smile:shuffle:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо, теперь понятно. Уловила также связь с названием Вашего блога. smile:)
Тата  (Тата)
#
smile8) Уважаемая, а чтой то Вы так резво ? Это у нас не так и это. Ники обсудили, подписи.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Почему не так? Всё так. smile:thumbsup: Где я писала, что что-то не так? Всё прекрасно. Меня, кстати, Ольга зовут, как Вы видите.
Слава  (Жадный мальчик)
#
Мой ник мне комментировать наверное, практически, не нужно smile:D

Вот это ваш мальчик? – спросил завхоз подозрительно. – Мальчик, – сказал Остап, – разве плох? Типичный мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!

А аватар с лягушкой мне не жалко, кстати... smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Слава, спасибо! Но я вот нашла ещё одну лягушку на Яндексе smile:) .


«Жаба» на Яндекс.Фотках

Правда, не знаю, девочка или мальчик? smile:scratch:
Вчера обнаружила на форуме ветку "Смена ника". А ведь мне только одну букву поменять, h на v! Но мне теперь свой аватар жалко ... smile:cry: Подсказал бы мне какой-нибудь ботаник латинское название данного растения. Вот это был бы ник!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ух, какая красота! Скопировала себе, пусть притягивает богатство smile:) . И текст интересный. А Вы буддист?
Слава  (Жадный мальчик)
#
И ник можно, допустим : кva money smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Представляете, сейчас благодаря Вам узнала, что по-английски ква будет ribbit.


«ribbit-ribbit» на Яндекс.Фотках

В словаре не было, нашла на yahoo и там же и фотку. Вот для аватара классно. Но на форуме никто ribbit не поймёт. Лучше, например, ква-ква капуста
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
"Как вы лодку назовете - так она и поплывет" © smile:uncap:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да вроде пока неплохо плывёт. Это я про блог. Но не рекомендуют менять название и аватар в процессе. Это как коней на переправе. Не знаю, насколько мой аватар уже узнаваем, если бы ещё знать название цветка ... Но он у меня уже как талисман smile:) .
Слава  (Жадный мальчик)
#
Я не буддист, я сочувствующий smile:)
Но в принципе, что то в этом есть, и по поводу лодки тоже согласен...
Через какое-то определенное время приходит такое ощущение, что ник и аватарка уже влияют на твои действия
smile:crazy:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Сочувствующий, это хорошо. А то вот мой новый пост сразу два атеиста комментируют ...
Слава  (Жадный мальчик)
#
Атеизм это тоже религия))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, атеизм - это убеждения. Религия - это связь с богом. Religio переводится как связь. A-teism - отрицание Бога.
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