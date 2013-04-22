Ники на banki.ru

Я уже писала, почему у меня такой ник. Во втором посте от начала. А вот те, кто знал правила, смогли выбрать себе что-нибудь поинтереснее. Мне очень нравится ник kvampridem. Звучный, а главное, начинается с kva. Бамбр тоже звучно. Или Ибирь. Надо же, какой эффект сочетания б и р. Есть здесь ещё bobr, а может быть, даже и не один, потому что после слова там ещё какие-то цифры. Пробегал тут как-то Homyachok. Сам открыл на форуме новую ветку, задал несколько вопросов и убежал. Я ему посоветовала открыть вклад в банке Home Credit. Так сказать, по-родственному. Отправила, короче, к сородичу.
Ник basa_lesnaya навевает мысли о первозданной природе. Открывшая одну из веток форума Непродвинутая наверняка продвинулась в повышении своей финансовой грамотности, читая форум. Deposit®, похоже, интересуется депозитами с максимальными процентами. А у того, кто выбрал себе ник Сыпется песок, скорее всего есть документ, позволяющий открывать пенсионные вклады с повышенной доходностью.
Подмастерье, должно быть, имеет отношение к Мастер-банку. А Beezoomie уже должны были разбанить. Но весеннее обострение не у него одного. С середины апреля в ветках, которые я читаю, под никами стали появляться красные столбики со сроком окончания сурового наказания. Но кому-то, чтобы остыть, достаточно просто от Моисея Абрамовича.
Когда Beezoomie забанили, в той же ветке увидела новый ник Zoombe. Вёл себя прилично. Может быть, учёл опыт того, у кого взял все свои буквы?
В архивных ветках был замечен Mr. Cardholder, коллекционирующий пластиковые карты. А в начале 2011 года на banki.ru зарегистрировался Я умею читать. И сразу написал отзыв месяца. Ну, читать-то мы все умеем. И даже писать. Но хороший писатель – это всегда и хороший читатель.
Появился тут у моего блога новый подписчик. Читает, комментирует, всё как положено. В блоге, насколько я поняла, хорошим тоном считается обращаться друг к другу по имени. Ну, или по нику. А тут одна фамилия, от имени только первая буква, а ник – барбос.
Задаю себе вопрос: а какой бы ник я взяла, если бы сразу знала или если бы можно было поменять? Что-нибудь со словом blogger? Но на форуме уже есть реклама моего блога под ником. Тогда может что-нибудь с kva? Меня ведь тоже жаба душит. Kvashemu svedeniu на форуме было бы уместно. Или вот ещё слово с плюсом: +kvamperfekt. Или чисто лягушачий ник – kvakushka. Но тогда надо и аватар с лягушкой. А такой уже взял себе Жадный мальчик.
А как у меня растение на аватаре называется? Кто-нибудь знает? Я нет. Вот выбрал кто-то себе green tea и не заморачивается. Или роза чайная.
Да, оказывается, подобрать для себя ник не так-то легко. Если бы я стала выбирать перед регистрацией, может быть, до сих пор бы не зарегистрировалась …
Комментарии 26
ЗЫ правда такой ник очень подходит троллю!))
ЗЫ правда такой ник очень подходит троллю!))
А, тогда это то, что надо. Меня сегодня как раз чуть за троллинг не забанили. Но, по-моему, меня спас мой спонтанный пост в блог. Всё из-за этих аватаров с животными. Хотела просто обратить внимание на смешное сочетание - а получила жёлтую карточку .
Придумывая клички животным и людям (про людей такое бывает) мы вкладываем в них какой-то характеризующий смысл, зависящий от поведенческих, внешних и других признаков. Но вот бывают комические случаи – долго не могу вспомнить ФИО человека, с которым раньше учился, работал, а кличку помню. Вот и с придумыванием ника примерно такое, как мне кажется.
Кстати, сидя за компом, барбос сидит у меня на коленках и внимательно смотрит на экран.
Отвечаю, кому не ответила, по порядку.
Я испанского языка не знаю, но у меня тут есть электронный словарь с 10 языков, там есть desperar. Вы, когда ник выбирали, пребывали в отчаянии, лишились надежды? Или это какой-то персонаж? Если так, простите за невежество и просветите! А что, тут уже 16 Desperado до Вас было?
Не спгашиваю, библейских персонажей я знаю И заглавные буквы в имени и нике тоже хорошо смотрятся.
Я тоже. Мне очень приятно, что Ваша собака тоже внимательно читает мой блог. Но разве это хороший тон, называть человека в блоге барбосом? Ни за что, ни про что!
Вроде как поиск выдает что я уникален
Вот это ваш мальчик? – спросил завхоз подозрительно. – Мальчик, – сказал Остап, – разве плох? Типичный мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!
А аватар с лягушкой мне не жалко, кстати...
«Жаба» на Яндекс.Фотках
Правда, не знаю, девочка или мальчик?
Вчера обнаружила на форуме ветку "Смена ника". А ведь мне только одну букву поменять, h на v! Но мне теперь свой аватар жалко ... Подсказал бы мне какой-нибудь ботаник латинское название данного растения. Вот это был бы ник!
«ribbit-ribbit» на Яндекс.Фотках
В словаре не было, нашла на yahoo и там же и фотку. Вот для аватара классно. Но на форуме никто ribbit не поймёт. Лучше, например, ква-ква капуста
Но в принципе, что то в этом есть, и по поводу лодки тоже согласен...
Через какое-то определенное время приходит такое ощущение, что ник и аватарка уже влияют на твои действия