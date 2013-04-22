Ники на banki.ru

Я уже писала, почему у меня такой ник. Во втором посте от начала. А вот те, кто знал правила, смогли выбрать себе что-нибудь поинтереснее. Мне очень нравится ник kvampridem. Звучный, а главное, начинается с kva. Бамбр тоже звучно. Или Ибирь. Надо же, какой эффект сочетания б и р. Есть здесь ещё bobr, а может быть, даже и не один, потому что после слова там ещё какие-то цифры. Пробегал тут как-то Homyachok. Сам открыл на форуме новую ветку, задал несколько вопросов и убежал. Я ему посоветовала открыть вклад в банке Home Credit. Так сказать, по-родственному. Отправила, короче, к сородичу.Ник basa_lesnaya навевает мысли о первозданной природе. Открывшая одну из веток форума Непродвинутая наверняка продвинулась в повышении своей финансовой грамотности, читая форум. Deposit®, похоже, интересуется депозитами с максимальными процентами. А у того, кто выбрал себе ник Сыпется песок, скорее всего есть документ, позволяющий открывать пенсионные вклады с повышенной доходностью.Подмастерье, должно быть, имеет отношение к Мастер-банку. А Beezoomie уже должны были разбанить. Но весеннее обострение не у него одного. С середины апреля в ветках, которые я читаю, под никами стали появляться красные столбики со сроком окончания сурового наказания. Но кому-то, чтобы остыть, достаточно простоот Моисея Абрамовича.Когда Beezoomie забанили, в той же ветке увидела новый ник Zoombe. Вёл себя прилично. Может быть, учёл опыт того, у кого взял все свои буквы?В архивных ветках был замечен Mr. Cardholder, коллекционирующий пластиковые карты. А в начале 2011 года на banki.ru зарегистрировался Я умею читать. И сразу написал отзыв месяца. Ну, читать-то мы все умеем. И даже писать. Но хороший писатель – это всегда и хороший читатель.Появился тут у моего блога новый подписчик. Читает, комментирует, всё как положено. В блоге, насколько я поняла, хорошим тоном считается обращаться друг к другу по имени. Ну, или по нику. А тут одна фамилия, от имени только первая буква, а ник – барбос.Задаю себе вопрос: а какой бы ник я взяла, если бы сразу знала или если бы можно было поменять? Что-нибудь со словом blogger? Но на форуме уже есть реклама моего блога под ником. Тогда может что-нибудь с kva? Меня ведь тоже жаба душит. Kvashemu svedeniu на форуме было бы уместно. Или вот ещё слово с плюсом: +kvamperfekt. Или чисто лягушачий ник – kvakushka. Но тогда надо и аватар с лягушкой. А такой уже взял себе Жадный мальчик.А как у меня растение на аватаре называется? Кто-нибудь знает? Я нет. Вот выбрал кто-то себе green tea и не заморачивается. Или роза чайная.Да, оказывается, подобрать для себя ник не так-то легко. Если бы я стала выбирать перед регистрацией, может быть, до сих пор бы не зарегистрировалась …