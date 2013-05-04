Жёлтая карточка

«Баны на сайте
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Если вы получили красный бан, это плохо. Тогда вы можете только читать сайт. Для меня это было бы как назад к разбитому корыту. Но мне на прошлой неделе дали жёлтую карточку. С ней всё можно. Но осторожно. Ещё один ошибочный шаг – и двери закрываются. Временно или навечно. Это уж как Администрация решит. Сначала я расстроилась. А потом думаю: а ведь мне надо блог раскручивать. У меня пока меньше 100 просмотров в день. А я хочу двести. Не сразу, конечно, но через какое-то время хотелось бы. А тут появился такой яркий атрибут. Жёлтый столбик как раз над призывом читать мой блог. Который отображается серыми буквами на сером фоне и не привлекает к себе должного внимания. В общем, надо пользоваться моментом, а то через несколько дней солнечную карточку заберут. Побольше писать на форуме. Ведь там наверняка есть ещё потенциальные непривлечённые читатели. Да и каждый день новые пользователи регистрируются. Должны же быть среди них родственные души. Только надо писать осмотрительно. Чтобы красную не дали. Конечно, есть некоторое противоречие. С одной стороны, надо обратить на себя внимание, с другой – не наступить на очередную мину. Ну хорошо, попробую рискнуть.
Пишу пару дней как обычно. Но жёлтая лампочка освещает также и ранее написанные посты. А у меня их там на форуме уже почти две сотни. Очередной пост набрал 100 просмотров за 27 часов. И какие-то новые люди поставили «Нравится». Вот думаю, подействовало. Первая цель почти достигнута Что значит придать рекламе яркости. Но карточка выдана всего на три дня. А потом опять серые будни … Может быть, обратиться к Администрации с просьбой отправить меня в вечный жёлтый бан? С целью продвижения блога. Ведь для рекламы все средства хороши? А жёлтый бан – это такое мягкое наказание, а скорее даже просто предупреждение. Активности на сайте не препятствует. Я вот в жёлтом состоянии и на форуме высказывалась, и посты в блог размещала, и даже написала отзыв в Народный рейтинг. В общем, ещё хочу.
А потом зашла снова на форум и вижу: мой блог сверху висит. Ну, туда попасть я вообще не рассчитывала. Значит, это не лампочка 100 просмотров дала. В общем, порушили мне чистоту эксперимента. Зато как число просмотров росло, когда ссылка на мой блог над форумом висела, просто заглядение. 20 кликов в час, не меньше. Вообще, такая ситуация меня повеселила. А правая рука знает, что делает левая? А то одной рукой жёлтую карточку, другой на почётное место … Или меня сейчас за такие слова двумя руками в красный бан? Или, наоборот, в «Интересные» повесят?
Нет, всё-таки, только жёлтая и красная карточка – это слишком мало. Для комплекта надо ещё хотя бы зелёную. Выдавать за особые заслуги. Например, тем, у кого много «Спасибо». А ещё лучше было бы всех цветов радуги. Оранжевую тем, кто пишет с юмором
. Голубую и синюю тем, кто пишет о грустном
и очень грустном
. А фиолетовую тем, кто пишет совсем мало. Ведь им всё фиолетово …
Наверняка нашлись бы любители коллекционировать разноцветные карточки. Например, друзья Промсвязьбанка стали бы собирать синие и оранжевые. А фанаты банка Уралсиб жаждали бы получить жёлтые и зелёные. Любители Почтовой карты повелись бы на голубые. Клиенты ВТБ24 выискивали бы синие и красные. А те, кто доверяет свои деньги только Сбербанку, исключительно зелёные.
И можно было бы обмениваться. Например, по курсу 1 карточка за 10 «Спасиб». Вот мне ещё одно получить – и карточка любого цвета была бы в кармане. Мне теперь эти «Спасибы» только для понтов. А карточка бы для дела пригодилась. Неизвестно, когда мой блог снова попадёт в избранные. Хотя сейчас вот в популярные повесили. Тоже неплохо. Но синица в руке никогда не помешает.
Или, может быть, ещё лучше карточки 12 цветов? Представляете, каким ярким стал бы форум banki.ru!
«форум
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P.S.: Решила попробовать, а не получится ли скопировать мою жёлтую карточку, чтобы украсить этот пост. Скопировалось то, что видите в начале. То есть здесь есть ещё и третий бан. С черепом. Ужас какой. Хорошо хоть не с костями. В общем, берегите себя. А то останется от вас banki.ru один череп …
Комментарии 11
B I U
S- это управление штрифтом В - жирный, I - курсив, U - подчеркнутый, S - зачеркнутый.
Набираешь текст, выделяешь его и тырцаешь нужный шрифт!
Нет, действительно спасибо!
Бывает и хуже интерфейс!))
Ничего советовать не хочу, но Я давно "забросил" подобные мысли.
Ольга, если ваша главная цель участия "блог раскручивать" - предлагаю найти что-нибудь на Яндексе: у них это запросто и достаточно не дорого.
Ну, время покажет. Пишут вот в рекомендациях, что некоторые известные блогеры несколько лет прозябали в неизвестности, прежде чем стали знаменитыми. И написано, что цели обязательно должны быть. Зачем ведёте блог? Для меня это стимул писательской деятельностью заниматься. Конкретные цели: чтоб 3 звезды дали, больше, наверное, мне на банки.ру не получить. Чтоб 200 просмотров в день было. Ну, не знаю, может быть, на Яндексе для этого больше шансов. Но сразу несколько блогов заводить не советуют. Советуют сначала один раскрутить. Чтоб всё рвение шло в одно место. Лучше один хороший блог, чем несколько посредственных.
А у Вас здесь блог хороший Но цели я поняла у Вас какие. Вообще, цели могут быть самые разные. Можно даже деньги зарабатывать. Не на Банки.ру, конечно. Я-то в зоне точка ком рекомендации читаю. Там всё на Америку заточено, так что отношусь критически. Ладно, что-то я много написала - но в своём-то блоге можно, здесь я хозяйка. Во всяком случае, так в правилах написано. Но мне уже было показано, кто на самом деле здесь хозяин ...
Ничего, хороший хозяин - уже полдела.
Просто данный блог-сервис, как мне видится, людям интересен только из-за аудитории, которая здесь вроде как должна быть, но из-за функционала скорее всего уходит.
А Вы пробовали раскрутить свой блог в Интернете? Я не знаменитость, чтобы рассчитывать в этом деле на успех. Да, преимущество Банки.ру в том, что здесь достаточно написать в блог - и тебя уже читают. Это я в прошлом году в начале по неопытности думала, что здесь тоже надо раскручивать. Здесь это, конечно, тоже что-то даёт, но разница небольшая.. Всё равно будет аудитория. А зачем мне свой домен в Интернете? Если у меня нет желания зарабатывать рекламой или платными постами?