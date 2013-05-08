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Блогомания

08.05.2013 10:03 25 933 просмотра
У меня уже был пост об одной зависимости. Кто не читал, внизу ссылка. А теперь вот ещё одна аддикция появилась. От английского blogging addiction. Блогозависимость, короче. Ею могут страдать как те, кто пишет блоги, так и те, кто их читает. У меня оба вида.

Когда пьяница выпьет, ему потом хочется только пить, пить и пить. smile:drink: А я свой первый пост повесила – и мне теперь хочется постить, постить и постить. Сначала писала в блог 1-2 раза в неделю, потом стала 3. Писать один пост в неделю было бы вполне достаточно. Хотела взять себя в руки. Не постить целую неделю. Не могу. Замучил абстинентный синдром. smile:( Вот даже не дождалась, чтобы мой предыдущий пост сначала на последнюю строчку в новых сообщениях съехал.


Первый раз я проводила параллели с шопоголиком. А сейчас само напрашивается слово «графоман». Графоман тоже может быть блогером. Но плохим. Хорошего блогера графоманом не назовут. В чём отличия?

1. Графоману лишь бы писать. А блогеру важно, чтобы его читали, комментировали и не называли графоманом.

Может быть, Семён Семёнович скажет, что это единственное отличие? smile:scratch: А что думает молчаливое большинство моих читателей, я так никогда и не узнаю … smile:cry: Но всё равно, вот ещё два пункта smile:) :

2. Графоман чем больше написал, тем лучше. Хороший блогер стремится в первую очередь к качеству. Лучше меньше, да лучше.

3. Блогер испытывает те или иные эмоции в зависимости от реакции на свой пост. Графоман в любом случае получает удовольствие.

Так кем лучше быть, хорошим блогером или графоманом? smile:?:

Ещё один пост про зависимость, «Как это называется» http://www.banki.ru/blog/kha/3661.php

Комментарии 25

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лучше быть "Комментатором" с большой буквы!)))
ЗЫ когда доходишь до 5 постов в блог ежедневно - наступает ломка!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Не надо доводить до ломки.
smile:) Я последнее время больше читаю, чем пишу. Хвала аллаху, что хватает интересных постов и авторов!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это дело привычки!)))
ЗЫ включаю функцию генератор случайных комментов!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Чтобы вести блог, тоже советуют выработать привычку. А как функцию случайных постов включить, не знаете? Вообще, у каждого свой жанр. Хороший комментарий написать - тоже искусство. Jasper-Foter, я Вам завидую, Вы себя нашли, а я ещё только в поиске ...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тут дело практики! Когда количество коментов зашкаливает за 6000-7000 в месяц, количество переходит в качество!) Просто у меня была хорошая школа!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Много каментов хорошо, а много просмотров ещё лучше! Вот как добиться 6000-7000 просмотров в месяц? А чья школа у Вас была?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
На одном городском портале работал, администратором сайта!
Добиться такого результата несложно - надо писать интересно по теме!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Не царское дело писать!))) А вот коментить - самое то!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Семён Семёнович, а Вы мусульманин? Или здесь такие вопросы нельзя задавать? Забанят за подстрекательство к межрелигиозной розни?
Наталья Неборская  (Shihana)
#
Пока нет негативной окраски и перехода личности не забаним smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, что Вы, Наталья, никакой негативной окраски, я к Семён Семёнычу всей душой, он у меня самый главный читатель!
Ольга Курочкина  (kha)
#
[/QUOTE]Я последнее время больше читаю, чем пишу. Хвала аллаху, что хватает интересных постов и авторов!
Цитата
Семён Семёныч не афиширует свои религиозные воззрения. Ладно, не буду переходить на личности. Семён Семёныч, а Вы не наблюдаете у себя симптомов второго вида зависимости?
Блогозависимость, короче. Ею могут страдать как те, кто пишет блоги, так и те, кто их читает. У меня оба вида. [QUOTE]
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Я последнее время больше читаю, чем пишу.

А вот это Вы очень правильно делаете. Там на com пишут: что делать, чтобы быть хорошим блогером? [/B]Больше читать. Точка.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот, берите пример! Если бы все мои читатели были как Jasper-Foter, все мои посты висели бы в "Популярных сообщениях"! Jasper-Foter, Вам как комментатору БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ. Если я буду писать по 5 постов в блог ежедневно, то в "Новых сообщениях" будут висеть только мои посты. А мне больше нравится, когда там винегрет из разных людей. Вот и жду, пока других овощей нарежут. Но сегодня смотрю: всё равно там только три вида, добавлю уже свой, чего мучаться ... У меня уже с субботы ломка smile:(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Я читаю все! Правда не все комментирую!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ну и не всё заслуживает комментария. Но этот пост я вижу удался smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Хороший пост - грех не откоментить!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Jasper-Foter, в грехе можно потом покаяться. Или Вы тоже атеист?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Атеист - и тоже с Большой буквы!))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Спасибо!)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Я убежденный атеист. (Прошу не путать с воинствующим!)
Фразы со ссылками на аллаха, Кришну, Исуса и др. вставляю для всеобщего понимания. И не чаще чем цитаты других знаменитостей.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Знаменитости с натяжкой!)))
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