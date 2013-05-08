Блогомания

У меня уже был пост об одной зависимости. Кто не читал, внизу ссылка. А теперь вот ещё одна аддикция появилась. От английского blogging addiction. Блогозависимость, короче. Ею могут страдать как те, кто пишет блоги, так и те, кто их читает. У меня оба вида.
Когда пьяница выпьет, ему потом хочется только пить, пить и пить. А я свой первый пост повесила – и мне теперь хочется постить, постить и постить. Сначала писала в блог 1-2 раза в неделю, потом стала 3. Писать один пост в неделю было бы вполне достаточно. Хотела взять себя в руки. Не постить целую неделю. Не могу. Замучил абстинентный синдром. Вот даже не дождалась, чтобы мой предыдущий пост сначала на последнюю строчку в новых сообщениях съехал.
Первый раз я проводила параллели с шопоголиком. А сейчас само напрашивается слово «графоман». Графоман тоже может быть блогером. Но плохим. Хорошего блогера графоманом не назовут. В чём отличия?
1. Графоману лишь бы писать. А блогеру важно, чтобы его читали, комментировали и не называли графоманом.
Может быть, Семён Семёнович скажет, что это единственное отличие? А что думает молчаливое большинство моих читателей, я так никогда и не узнаю … Но всё равно, вот ещё два пункта :
2. Графоман чем больше написал, тем лучше. Хороший блогер стремится в первую очередь к качеству. Лучше меньше, да лучше.
3. Блогер испытывает те или иные эмоции в зависимости от реакции на свой пост. Графоман в любом случае получает удовольствие.
Так кем лучше быть, хорошим блогером или графоманом?
Ещё один пост про зависимость, «Как это называется» http://www.banki.ru/blog/kha/3661.php
Комментарии 25
ЗЫ когда доходишь до 5 постов в блог ежедневно - наступает ломка!
Я последнее время больше читаю, чем пишу. Хвала аллаху, что хватает интересных постов и авторов!
ЗЫ включаю функцию генератор случайных комментов!))
Добиться такого результата несложно - надо писать интересно по теме!
А вот это Вы очень правильно делаете. Там на com пишут: что делать, чтобы быть хорошим блогером? [/B]Больше читать. Точка.
Фразы со ссылками на аллаха, Кришну, Исуса и др. вставляю для всеобщего понимания. И не чаще чем цитаты других знаменитостей.
http://www.banki.ru/blog/kha/3724.php?commentId=39764