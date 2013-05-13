Знаете, чьи это слова?

«Жизнь – это мечта, преврати её в реальность,
Жизнь – это вызов, прими его».
«Жизнь – это игра, играй в неё».
«Жизнь – это богатство, береги её».
«Жизнь – это тайна, проникай в неё».
«Жизнь – это печаль, превозмогай её».
«Жизнь – это борьба, вступай в неё».
«Жизнь – это авантюра, иди на риск,
Жизнь – это счастье, заслужи его,
Жизнь – это Жизнь, защищай её».
«Радуга» на Яндекс.Фотках
Просьба указать в комментарии, вы нашли в Интернете или сами знали. Я нашла не в Интернете, мне этот текст попадался на разных языках висящим на стене во время путешествий. Сначала в Италии, потом во Франции. Во Франции я сделала ксерокопию. Вчера искала другую бумагу и увидела этот текст. Перевод с французского мой собственный. Здесь не весь текст, а только цитаты, которые мне больше всего нравятся. В качестве эксперимента помещаю в блог.
Jasper-Foter, если хотите, как всегда, откоментить первым, не пишете сразу ответ, а то эксперимент не удастся. Напишите что-нибудь типа «хороший пост» или «это мне понравилось» или что хотите. Лайк ставьте. Хороший пример тоже бывает заразителен. Хотя есть такие, кому нравится, а лайк всё равно не ставят. А тут сидишь мечтаешь двузначное число получить …
Комментарии 5
Двойная радуга - загадай желание!)))
Скрытый эротичный подтекст!)))