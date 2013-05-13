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Знаете, чьи это слова?

13.05.2013 09:25 5 1 335 просмотров
«Жизнь – это мечта, преврати её в реальность,

Жизнь – это вызов, прими его».

«Жизнь – это игра, играй в неё».

«Жизнь – это богатство, береги её».

«Жизнь – это тайна, проникай в неё».

«Жизнь – это печаль, превозмогай её».

«Жизнь – это борьба, вступай в неё».

«Жизнь – это авантюра, иди на риск,

Жизнь – это счастье, заслужи его,

Жизнь – это Жизнь, защищай её».


«Радуга» на Яндекс.Фотках

Просьба указать в комментарии, вы нашли в Интернете или сами знали. Я нашла не в Интернете, мне этот текст попадался на разных языках висящим на стене во время путешествий. Сначала в Италии, потом во Франции. Во Франции я сделала ксерокопию. Вчера искала другую бумагу и увидела этот текст. Перевод с французского мой собственный. Здесь не весь текст, а только цитаты, которые мне больше всего нравятся. В качестве эксперимента помещаю в блог.

Jasper-Foter, если хотите, как всегда, откоментить первым, не пишете сразу ответ, а то эксперимент не удастся. smile:( Напишите что-нибудь типа «хороший пост» или «это мне понравилось» или что хотите. Лайк ставьте. Хороший пример тоже бывает заразителен. smile:) Хотя есть такие, кому нравится, а лайк всё равно не ставят. А тут сидишь мечтаешь двузначное число получить …

Комментарии 5

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Двойная радуга - загадай желание!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Цитата
«Жизнь – это тайна, проникай в неё».


Скрытый эротичный подтекст!)))
Ольга Курочкина  (kha)
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Да ну эти подтексты. smile:( Выбрала радугу из самых возвышенных соображений. А сейчас вот открыла в Интернете "Коммерсант" - а там статья про гей-парад и картинка с цветами радуги. Вот с чем у людей семь цветов ассоциируется. Да, в Интернете писать - это не к себе в тетрадь. Ну ничего, пообвыкнусь. Кстати, вот прочла рекомендацию, как писать надписи к фотографиям в блог. Если на фотографии рыба, не надо писать, что это рыба. Надо написать, где рыба поймана или сколько она весит. А я не знаю, где моя радуга. Скопировала на yahoo.fr Наверное, где-то во Франции. А Ваша где?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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В Нижнем Новгороде.
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