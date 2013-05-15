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Посты под подушкой

15.05.2013 08:35 7 905 просмотров
Отношения с деньгами бывают разные. Кто-то зарабатывает больше, чем тратит. И делает сбережения. Кому-то хватает ровно того, что он зарабатывает. А кто-то берёт кредиты. Я до сих пор относилась к первому варианту. Но в жизни всякое бывает. От сумы, как говорят, не зарекайся. Но сейчас хочу написать не об управлении собственными финансами – а об управлении … своим блогом. На самом деле, есть много общего.

У кого-то появилась идея и он сразу пишет пост. А потом молчит, пока не появится следующая. Знаю людей, генерящих идеи в непрерывном режиме. Но это скорее исключение. Можно, конечно, писать и не имея идей. Но есть риск впасть в графоманию. Ещё можно заниматься скрытым – и не очень – плагиатом. Заимствовать, так сказать, чужие идеи, а то и готовые тексты. Не платя при этом никаких процентов за кредит. Но чревато: не вы один ищете хороший контент по всему Интернету. Могут поймать за руку. Поэтому сразу признаюсь: идеи для данного поста взяты не из головы, а из англоязычных сайтов о том, как вести блог. smile:idea:

Так вот, там советуют писать про запас. Тратить меньше, чем зарабатываете – а публиковать меньше, чем пишете. Тогда всегда будет подушка безопасности. smile:relax: Заболеете – а в резерве уже написанный пост. Осталось только кликнуть по ссылке и вставить в блог. Если вы, конечно, лежите при смерти, вам и такое телодвижение может оказаться не по силам. Но если просто небольшая температура, я думаю, справитесь.

В общем, рекомендуют иметь резервный фонд из уже написанных постов. А ещё – банк идей. Как появилась какая-то мысль – пусть даже одна фраза или заголовок, сразу записывайте на бумажку. И складывайте эти бумажки в стопочку или под подушку, или в коробочку или куда вам удобно. А можно и в сейф убирать. Вот вам и банк идей. Ушло вдохновение – а вы раз в свою заначку и уже сами не заметили, как написали пост. Это за вас поработало ваше подсознание.

Поскольку у меня пока мало собственного опыта ведения блога, я делаю попытки следовать всем рекомендациям, которые даются. Ну или сразу отбрасываю совсем уж для меня неподходящие. И то, что не годится для banki.ru. Но писать заранее мне психологически подходит. Тем не менее, столкнулась с проблемой. Вот написала я про запас уже 28 постов. И дремлют они у меня smile:zzz: – ну, не под подушкой и не под матрасом и даже не под одеялом, а в файлах Word. А мне их скорее разместить хочется. Не для себя же писала – для себя у меня дневник есть. Но советуют придерживаться определённого ритма размещения. Причём важнее не частота, а регулярность. Постите раз в неделю – очень хорошо. Но тогда не делайте ни с того ни с сего перерыв на два месяца. Конечно, бывают форс-мажоры. Но если вам просто лень писать, то имейте в виду: вашему блогу это на пользу не пойдёт. А если постите часто, каждый день или несколько раз в день, особенно на начальном этапе, то рискуете быстро перегореть – и тогда вашему блогу смерть …

Но можно писать в блог редко, но качественно. Так делают серьёзные люди. Например, из банковских работников на сайте banki.ru. Но я человек несерьёзный. Тогда советуют писать смешно или хотя бы что-то полезное. Ну вот я и пытаюсь …

Новый отзыв о банке: http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4902658#review_anchor

Комментарии 7

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Во всем нужна мера!))
Ольга Курочкина  (kha)
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Меру стараюсь соблюдать. На прошлой неделе только два поста было. На этой тоже пока 2 smile:shuffle: .
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Можно и чаще, но главное, что бы было интересно читать!
Константин Александрович  (kk01)
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По-моему не упомянули самое главное правило: Блог для вас, а не вы ради блога smile;)
Удачи в блоговедении!
Ольга Курочкина  (kha)
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А в рекомендациях пишут, что это главная ошибка начинающих блогеров. Блог не для вас, а для читателей. smile:oops: [B]Пишите для читателей[B] и будет вам счастье. (Много читателей). Хотя конечно, блог средство самовыражения. Поэтому блог для вас. Но это уже второе. Для себя можно в каком-то другом жанре писать. И без удачи никуда. В нужное время в нужном месте. Ну, посмотрим.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
К вопросу о резервном фонде: материал может устаревать! В резервах надо держать нетленку!)))
Ольга Курочкина  (kha)
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У меня в резервах 28 нетленных постов! На все случаи жизни из всех моих до сих пор выявленных ниш. То, что рискует устареть, публикую сразу. Проблема, когда сразу много идей, которые быстро устаревают. Тогда нарушается ритм публикаций. И не хочу сгореть раньше времени. Надо продержаться, пока не улыбнётся удача. smile:)
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