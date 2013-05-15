Посты под подушкой

Отношения с деньгами бывают разные. Кто-то зарабатывает больше, чем тратит. И делает сбережения. Кому-то хватает ровно того, что он зарабатывает. А кто-то берёт кредиты. Я до сих пор относилась к первому варианту. Но в жизни всякое бывает. От сумы, как говорят, не зарекайся. Но сейчас хочу написать не об управлении собственными финансами – а об управлении … своим блогом. На самом деле, есть много общего.
У кого-то появилась идея и он сразу пишет пост. А потом молчит, пока не появится следующая. Знаю людей, генерящих идеи в непрерывном режиме. Но это скорее исключение. Можно, конечно, писать и не имея идей. Но есть риск впасть в графоманию. Ещё можно заниматься скрытым – и не очень – плагиатом. Заимствовать, так сказать, чужие идеи, а то и готовые тексты. Не платя при этом никаких процентов за кредит. Но чревато: не вы один ищете хороший контент по всему Интернету. Могут поймать за руку. Поэтому сразу признаюсь: идеи для данного поста взяты не из головы, а из англоязычных сайтов о том, как вести блог.
Так вот, там советуют писать про запас. Тратить меньше, чем зарабатываете – а публиковать меньше, чем пишете. Тогда всегда будет подушка безопасности. Заболеете – а в резерве уже написанный пост. Осталось только кликнуть по ссылке и вставить в блог. Если вы, конечно, лежите при смерти, вам и такое телодвижение может оказаться не по силам. Но если просто небольшая температура, я думаю, справитесь.
В общем, рекомендуют иметь резервный фонд из уже написанных постов. А ещё – банк идей. Как появилась какая-то мысль – пусть даже одна фраза или заголовок, сразу записывайте на бумажку. И складывайте эти бумажки в стопочку или под подушку, или в коробочку или куда вам удобно. А можно и в сейф убирать. Вот вам и банк идей. Ушло вдохновение – а вы раз в свою заначку и уже сами не заметили, как написали пост. Это за вас поработало ваше подсознание.
Поскольку у меня пока мало собственного опыта ведения блога, я делаю попытки следовать всем рекомендациям, которые даются. Ну или сразу отбрасываю совсем уж для меня неподходящие. И то, что не годится для banki.ru. Но писать заранее мне психологически подходит. Тем не менее, столкнулась с проблемой. Вот написала я про запас уже 28 постов. И дремлют они у меня – ну, не под подушкой и не под матрасом и даже не под одеялом, а в файлах Word. А мне их скорее разместить хочется. Не для себя же писала – для себя у меня дневник есть. Но советуют придерживаться определённого ритма размещения. Причём важнее не частота, а регулярность. Постите раз в неделю – очень хорошо. Но тогда не делайте ни с того ни с сего перерыв на два месяца. Конечно, бывают форс-мажоры. Но если вам просто лень писать, то имейте в виду: вашему блогу это на пользу не пойдёт. А если постите часто, каждый день или несколько раз в день, особенно на начальном этапе, то рискуете быстро перегореть – и тогда вашему блогу смерть …
Но можно писать в блог редко, но качественно. Так делают серьёзные люди. Например, из банковских работников на сайте banki.ru. Но я человек несерьёзный. Тогда советуют писать смешно или хотя бы что-то полезное. Ну вот я и пытаюсь …
Новый отзыв о банке: http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4902658#review_anchor
Комментарии 7
Удачи в блоговедении!