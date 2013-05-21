Вход
Профиль Блог Лента Активность

Легко ли быть блогом?

21.05.2013 07:50 29 914 просмотров
Здесь на banki.ru есть блог под названием «Трудно быть блогом». Согласна. Вообще быть блогом не просто, а на сайте banki.ru ещё и свои сложности. Вот хочу я вставить перед началом текста изображение. Именно так рекомендуют делать для привлечения внимания читателя. Успех также зависит от того, как написана первая фраза. При размещении изображения перед текстом на banki.ru в «Новых» первой фразой будет, например, такая: http://img-fotki.yandex.ru/get/6434/206772222.0/0_cf6b7_7b796448_S.png
Причём она будет не синяя подчёркнутая, а просто чёрная. Представьте себя на месте того, кто мог бы стать вашим новым читателем.

Но это трудность технического характера. А есть ещё трудности жанра. Если писать о себе, скажут – или не скажут, но подумают: а что это Вы тут личный дневник разводите? smile:omg: А если писать не о себе, спросят: а чтой-то Вы не в своё дело полезли? smile8) А кто-то будет недоволен: почему вы пишете не по тематике сайта? Вам мало места в Интернете, чтобы писать на другие темы? Глаза б мои не видели: то о пирожках, то о диете, то о путешествиях, то о спорте … Забыли тематику сайта? Вот она!


«Деньги» на Яндекс.Фотках


«Большие деньги» на Яндекс.Фотках


«Не деньги» на Яндекс.Фотках

Тема сайта вечная. Правит миром. А почему никто не пишет в блогах про любовь? Ещё одна незанятая ниша! Ну, может быть, появится новый блогер и возьмётся за неё. А я лучше буду про деньги. У меня с ними любовь. Взаимная.

Но если хотите любви, обращайтесь в клуб знакомств. smile:inlove: Видела у Абрам Моисеича на форуме ссылку. Сейчас, правда, повесил про настроенного на конструктивный диалог человека. smile:ок: А одна девушка в ветке «Создание блога» хотела написать блог, чтобы познакомиться с интересными людьми. Тоже идея. Но учтите, будет трудно! Зато интересно!

Комментарии 29

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Любовь к деньгам - это точно не извращение?!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Грех?))) И кто ж отпускает грехи?))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Зависит от веры. У православных и католиков священник, а протестанты напрямую с Богом контактируют. Это в христианстве. А в других религиях не знаю.

Надо ещё между верой и любовью про надежду комментарий вклинить, если Георгий откликнется. Или можно прямо здесь. Есть некоторая надежда, что в следующем посте будет своя мысль. А картинка всё равно будет чужая. Или даже не чужая, а отсюда же с Банки.ру. Изображение банковской карты. Вера, надежда, любовь - это прекрасно, но буду придерживаться тематики сайта smile:) .
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Нужно свои картинки использовать!)
ЗЫ про любовь - это "вечная" тема
Георгий Иванов  (Несахар)
#
А мне почему-то кажется, что главное в блоге - не чужие картинки, а свои мысли smile:-)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Всё-таки написать какую-нибудь гадость - это лучше, чем промолчать, как делает большинство. Георгий, не могли бы Вы подвязаться на постоянной основе? А я буду критику учитывать для повышения качества постов. Именно комментарии делают блог блогом. Мне важно знать, что думают читатели. Интересно, кто-нибудь ещё что-нибудь думает? И, более того, чувствует в себе энтузиазм написать комментарий? Или слишком вялый пост и не цепляет. Да ещё картинки чужие ... smile:oops:
Георгий Иванов  (Несахар)
#
Постоянного написания гадостей обещать не могу, потому как я не профессиональный интернет-сиделец, и вынужден отвлекаться на работу smile:-)

Вообще-то для популярности блога надо учитывать целевую аудиторию. Если бы Вы вели блог на просторах рунета, для выхода в топы я бы предложил темы типа "раскулачим олигархов", "бей жидов - спасай Россию", "понаехали тут", "Басков и Монсеррат Кабалье снова вместе" и всё такое прочее smile:-). Это всё очень животрепещущие вопросы, и они ИМХО вызывают большой интерес широкой публики.

Здесь же аудитория, по идее, более вдумчивая. Поэтому, в частности, я критически отнёсся к Вашему прошлому посту о фрилансе. В нём есть нечто вроде следующего: "у фриланса ещё много достоинств и недостатков, о которых я писать не буду". Когда так говорят в обиходной речи, сразу возникает недоверие, потому что на прямой вопрос "а какие?", как правило, не находится ответа. А когда знаешь (а я как раз знаю), что автор блога знает ответ, но почему-то не счёл нужным раскрыть тему, то возникает ощущение некоего лентяйства или даже зазнайства - дескать, "знаю, но не скажу". Исправляйтесь.

И ещё не помешает больше полемичности - пост должен "цеплять" читателя за самые мягкие места. Не надо мямлить: "а вот если писать про себя", "а вот если писать не про себя", "а вот если писать про любовь", "а вот если писать про морковь" и так далее. Пришла мысль - фиксируйте. На Вас тут же обрушатся комментарии: "это же не личный опыт!!!", "да она ничего в этом не понимает!!!", "да тут же про бабки, при чём тут любовь???". "не люблю морковь!!!". Пусть это будут несогласные комментарии, но дурная слава - тоже слава. Раз уж берётесь вести блог - должны, по идее, это понимать.

Хм, ну, по-моему, достаточно критики на сегодня smile:-).
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот наконец ценный комментарий! Не зря надеялась. Когда будет время, пожалуйста, всегда пишите. Я тоже вынуждена отвлекаться на работу, всё-таки фрилансер. Поняла намёк, внесла в банк идей будущих постов написать список плюсов и минусов фриланса. Но в предыдущем посте искренне не хотела перегружать. Читаю вот в рекомендациях: будьте добры к своим читателям, не утомляйте их. И вообще на просторах ру- и просто нета обычно начинают читать, если видят, что дочитают до конца.

Вдумчивая аудитория - это хорошо. Значит, я правильно выбрала место для своего первого блога. Ещё бы узнать, где у читателей мягкие места. Мысли фиксирую обязательно. Приходят не очень часто, поэтому каждая мысль на вес золота smile:) . Да, побольше бы таких несогласных комментариев. Ну ничего, время работает на меня.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Цитата
Ещё бы узнать, где у читателей мягкие места.

Это очень просто - надо пощупать! Могу предложить маршрут!))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Каких только песен нет у группы "Машина времени". И медленные, и ритмичные. И баллады, и марши. Есть знаменитые и просто хорошие. Есть плохие и так себе.

А вот про любовь НЕТ! И уже не будет!

Я ничего не знаю о личной жизни Макаревича и его Ко. (И не хочу знать) Уверен там было много Любви.
Зато я знаю почему Макаревич не пел и не сочинял таких песен. Это его выбор. Как видите он не затерялся.

Давайте и мы обойдёмся?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Редкие исключения только подчеркивают Плавило.
Да и о любви там можно говорить с натяжкой...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Легко ли быть с блогом?)))
ЗЫ мне не дают писать!((
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Репутация!)) Звезд не хватает!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Напишите на форуме что-нибудь умное, я Вам подниму репутацию.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А тут еще и форум есть?))
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
smile:D У нас как в Греции... smile:flowers:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Радует!))) Но не очень!
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
Главное не останавливаться на достигнутом smile;) smile:magic:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Юлия, я не останавливаюсь. У меня уже 13. ("Спасиб"). Я бы Jasper-Foter'у все их отдала за комментарии к моему блогу. У него, конечно, не все изречения гениальные, но местами количество переходит в качество и бывает очень кстати. А мне эти "Спасибы" не нужны. Как я на форуме написала, из них шубы не сошьёшь. Или Вы форум не модерируете? А нет, это ведь Вы меня забанили! Я, кстати, рекламу на форуме изменила. Решила всех рекламировать, а не только себя smile:) .
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
Ольга, весьма приятны Ваши старания к совершенствованию во всех направлениях. Так держать smile:thumbsup:
P.S. Был не бан, а предупреждение smile;) А "Спасибы" они ж как позитиФФ для души... исключительно для этого, а не шубы сшить, забулькать или же на хлеб намазать. Для сердца радость, так сказать smile:gramercy:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Юлия, я поняла: "Спасибы" - это шуба для души smile:wikigo:
Греют душу. Мне вот уже четырнадцатое поставили smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Как раз надо во время остановится!))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Можно, конечно, и еще добавить!)))
Деньги - это вечная тема!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Тогда, пожалуйста, пишите комментарии про деньги. Только дельные. Мусора уже достаточно. Если дельного ничего нет, лучше молчите. Деньги любят тишину. Так что молчать о деньгах – это тоже мудро.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения