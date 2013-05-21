Легко ли быть блогом?

Здесь на banki.ru есть блог под названием «Трудно быть блогом». Согласна. Вообще быть блогом не просто, а на сайте banki.ru ещё и свои сложности. Вот хочу я вставить перед началом текста изображение. Именно так рекомендуют делать для привлечения внимания читателя. Успех также зависит от того, как написана первая фраза. При размещении изображения перед текстом на banki.ru в «Новых» первой фразой будет, например, такая: http://img-fotki.yandex.ru/get/6434/206772222.0/0_cf6b7_7b796448_S.png
Причём она будет не синяя подчёркнутая, а просто чёрная. Представьте себя на месте того, кто мог бы стать вашим новым читателем.
Но это трудность технического характера. А есть ещё трудности жанра. Если писать о себе, скажут – или не скажут, но подумают: а что это Вы тут личный дневник разводите? А если писать не о себе, спросят: а чтой-то Вы не в своё дело полезли? А кто-то будет недоволен: почему вы пишете не по тематике сайта? Вам мало места в Интернете, чтобы писать на другие темы? Глаза б мои не видели: то о пирожках, то о диете, то о путешествиях, то о спорте … Забыли тематику сайта? Вот она!
«Деньги» на Яндекс.Фотках
«Большие деньги» на Яндекс.Фотках
«Не деньги» на Яндекс.Фотках
Тема сайта вечная. Правит миром. А почему никто не пишет в блогах про любовь? Ещё одна незанятая ниша! Ну, может быть, появится новый блогер и возьмётся за неё. А я лучше буду про деньги. У меня с ними любовь. Взаимная.
Но если хотите любви, обращайтесь в клуб знакомств. Видела у Абрам Моисеича на форуме ссылку. Сейчас, правда, повесил про настроенного на конструктивный диалог человека. А одна девушка в ветке «Создание блога» хотела написать блог, чтобы познакомиться с интересными людьми. Тоже идея. Но учтите, будет трудно! Зато интересно!
Комментарии 29
Надо ещё между верой и любовью про надежду комментарий вклинить, если Георгий откликнется. Или можно прямо здесь. Есть некоторая надежда, что в следующем посте будет своя мысль. А картинка всё равно будет чужая. Или даже не чужая, а отсюда же с Банки.ру. Изображение банковской карты. Вера, надежда, любовь - это прекрасно, но буду придерживаться тематики сайта .
ЗЫ про любовь - это "вечная" тема
Вообще-то для популярности блога надо учитывать целевую аудиторию. Если бы Вы вели блог на просторах рунета, для выхода в топы я бы предложил темы типа "раскулачим олигархов", "бей жидов - спасай Россию", "понаехали тут", "Басков и Монсеррат Кабалье снова вместе" и всё такое прочее . Это всё очень животрепещущие вопросы, и они ИМХО вызывают большой интерес широкой публики.
Здесь же аудитория, по идее, более вдумчивая. Поэтому, в частности, я критически отнёсся к Вашему прошлому посту о фрилансе. В нём есть нечто вроде следующего: "у фриланса ещё много достоинств и недостатков, о которых я писать не буду". Когда так говорят в обиходной речи, сразу возникает недоверие, потому что на прямой вопрос "а какие?", как правило, не находится ответа. А когда знаешь (а я как раз знаю), что автор блога знает ответ, но почему-то не счёл нужным раскрыть тему, то возникает ощущение некоего лентяйства или даже зазнайства - дескать, "знаю, но не скажу". Исправляйтесь.
И ещё не помешает больше полемичности - пост должен "цеплять" читателя за самые мягкие места. Не надо мямлить: "а вот если писать про себя", "а вот если писать не про себя", "а вот если писать про любовь", "а вот если писать про морковь" и так далее. Пришла мысль - фиксируйте. На Вас тут же обрушатся комментарии: "это же не личный опыт!!!", "да она ничего в этом не понимает!!!", "да тут же про бабки, при чём тут любовь???". "не люблю морковь!!!". Пусть это будут несогласные комментарии, но дурная слава - тоже слава. Раз уж берётесь вести блог - должны, по идее, это понимать.
Хм, ну, по-моему, достаточно критики на сегодня .
Вдумчивая аудитория - это хорошо. Значит, я правильно выбрала место для своего первого блога. Ещё бы узнать, где у читателей мягкие места. Мысли фиксирую обязательно. Приходят не очень часто, поэтому каждая мысль на вес золота . Да, побольше бы таких несогласных комментариев. Ну ничего, время работает на меня.
Это очень просто - надо пощупать! Могу предложить маршрут!))
А вот про любовь НЕТ! И уже не будет!
Я ничего не знаю о личной жизни Макаревича и его Ко. (И не хочу знать) Уверен там было много Любви.
Зато я знаю почему Макаревич не пел и не сочинял таких песен. Это его выбор. Как видите он не затерялся.
Давайте и мы обойдёмся?
http://goodsongs.com.ua/artist2177_mashina-vremeni.html
Там есть про любовь. Мне, например, понравилось "Не плачь обо мне". Но там даже по названиям видно, какие ещё про любовь
Да и о любви там можно говорить с натяжкой...
ЗЫ мне не дают писать!((
P.S. Был не бан, а предупреждение А "Спасибы" они ж как позитиФФ для души... исключительно для этого, а не шубы сшить, забулькать или же на хлеб намазать. Для сердца радость, так сказать
Греют душу. Мне вот уже четырнадцатое поставили
Деньги - это вечная тема!))