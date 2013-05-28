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Обмен валюты

28.05.2013 15:23 12 1 487 просмотров

«Такие купюры были у меня в заначке» на Яндекс.Фотках

Это из воспоминаний. Финансовых. В 2002 году лежало у меня дома несколько тысяч французских франков. Я тогда была финансово неграмотной. Хранила валюту под матрасом. Вот и дохранилась до того, что эта валюта перестала существовать. В Москве можно было поменять только по очень плохому курсу. Но у меня намечалась поездка в Италию.

Так что в Москве менять не стала, а взяла с собой. Перелёт до Рима, потом ночной поезд до Турина, в Турине остановка на три недели. Гуляю по городу, смотрю, какие тут банки. День приезда выпал на выходные, соответственно всё закрыто. В понедельник открываются. Но не меняют. Говорят: езжайте во Францию, здесь недалеко.

Иду на вокзал. Ближайший город во Франции называется Модан. Ну хорошо, туда и поеду. Заодно в первый раз в Альпах побываю. На границе пересадка на автобус, который провезёт через туннель – а там уже Франция. Сойдя с поезда, успеваю зайти в местный магазин сувениров и купить себе футболку с надписью Bardonecchia. Это последний населённый пункт в Италии.


«Фото не моё, но автобус был такой» на Яндекс.Фотках

Автобус уже французский. Звучит какая-то приятная песня на французском языке. Так что ехать через тёмный тоннель даже приятно. Автобус комфортабельный, дороги там хорошие. Это у нас дураки и дороги. А французы – нация умная. Поэтому качество дорог на высоте. Разметка и всё остальное. А из автобуса даже жалко выходить, очень удобные кресла. Но всё-таки вышла. Что-то прохладно. Там в Италии было теплее. Скорей бы туда назад. Ой, а какие тут красивые горы! Ладно, времени мало, надо почту искать. Говорят, там меняют.

Маленький городок, этот Modane. Но почта есть. И даже открыта. Спрашиваю: «Можно франки на евро поменять?» «А у вас много?» «Нет, четыре тысячи». Когда-то это была моя месячная стипендия во Франции. Ну и я, как истинный куркуль, тратила не всё, а по привычке что-то откладывала. А теперь вот мучаюсь, езжу по Европе меняю … Сотрудница французской почты забирает у меня франки и даёт новенькие евры.

Счастливая выхожу на улицу. До отхода автобуса ещё полчаса. А зайду-ка я в магазин. Меряю джинсы. А ничего, красивые. Бежевые, внизу коричневая отделка. Сидят хорошо. Наличными расплатиться или картой? Даю карту. Мою первую в жизни банковскую карту. Visa Classic Альфа-банка. Дизайна в Интернете не нашла. А то бы вставила сюда обязательно smile:) . Как один из ценных экземпляров коллекции. Она была такая с деревьями и старыми логотипами Визы и Альфы. У меня осталась только картинка на «Правилах пользования картой». На чеке цена в евро и в франках. Вот чек сохранился. 65 евро или 426 франков 37 сантимов. А в рублях, интересно, сколько? Карта-то рублёвая. Евро сейчас, кажется, дешевле доллара. Или уже дороже? Где-то они там оба около 30 с чем-то рублей болтаются. Что-то в рублях дорого получается. Вот что значит импульсивные покупки. Да ещё в иностранной валюте. Не сразу осознаёшь, сколько на самом деле потратила.

Этот обмен валюты был в апреле 2002 года. А следующий был в Берлине летом 2003. Хоть и была неграмотная – но сбережения диверсифицировала. Часть накоплений – в немецкой марке. Мне в Берлине друзья говорили: «Она будет существовать вечно». Но я всё равно на евро поменяла. Комментарий к этому обмену был: «Вот, ты поменяла твёрдую валюту на цветные фантики». Зато фантиками расплачиваться можно. И в Москве на депозит положить. Или на рубли поменять.

Ещё в 2009 году я меняла евро на швейцарские франки в Швейцарии в швейцарском банке. Вот такая у меня финансовая автобиография. Через некоторое время будет пост о швейцарском франке. А можно будет озаглавить его «Свисся»? Или никто не поймёт? По-английски швейцарскую денежную единицу ласково называют Swissie. А наши трейдеры на Интернет-форумах, например, на forexpf.ru или finam.ru, переделали на русский манер.

Комментарии 12

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вспомнил когда первый раз подержал валюту в своих руках - это был 1981 год, мама привезла из турпоездки немного французской мелочи - полфранка одной монетой и сантимы, оставил их на память!)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
эхе-хе! Тоже мне валюта.
Я вот трёшку советскую помню! И как на неё дважды напился, smile:thumbsup: тоже помню.
А вы "евро", "марки", ... Что купишь-то на 1 евро? Целый гамбургер? smile:|
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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На евро - много что можно купить:
1 кг нектаринов
1 кг ананасов
1,5 кг помидор
1 кг макарон
Ольга Курочкина  (kha)
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Семён Семёныч, трёшку я тоже помню. Но я тогда ещё не злоупотребляла алкоголем smile:) .

А на 1 евро можно в супермаркете банку [B]пива купить[B]. Или в дешёвом даже две. Но ими не напьёшься … Тем более дважды. smile:drink:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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В магазине Lidl пиво (немецкое) по 0,45 евро!)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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... купить что-то, конечно, можно... Если составить список, то вид будет наверное внушительный, а удовольствие? smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, совсем не внушительный. Пункта два от силы. Например:
1. Пиво
2. Чипсы

Но чипсы есть вредно. Лучше взять у Яспер-Фотера из списка макароны. Но тогда нужно иметь кастрюлю. А во время путешествия её может не оказаться под рукой.

То ли дело советская трёшка. Сколько можно было мороженого на три рубля купить! Но мне в детстве запрещали, был хронический тонзиллит. А мне так хотелось …
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Есть еще йогурты по 0.11-0.20!)))
Вспомнил 1кг мороженое за 0.99 было 2 года назад!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, у меня тоже есть такие сувениры из Парижа. Но у меня из лихих 90-х. Я хотела пост про Париж написать, а получилось не про Париж, а про Сименона. Но, по-моему, тоже неплохо. Но сначала для Вас повешу ещё про Италию. Нет, сначала про ники. Или сначала про Сименона? В общем, запуталась я в своих нишах ...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Народ просит про Сименона!))) Ждем-с!
Георгий Иванов  (Несахар)
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Вот это отличный пост! И личный опыт, и без отхода от предмета сайта, и с нужной долей ностальгии.

Давайте про Сименона. Мегрэ - мой любимый литературный персонаж, так что жду. Очень-очень!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Для тех, у кого ностальгия.


«Это вам не евро» на Яндекс.Фотках

Вот о каких купюрах надо писать посты!

Георгий, наберитесь терпения. Сначала про ники, потом про Италию, потом про дачу, потом про Сименона. Каждой нише своё время.

Jasper-Foter, а на три советских рубля можно было купить шесть порций по 48 копеек весом 250 грамм!
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