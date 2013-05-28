Обмен валюты

«Такие купюры были у меня в заначке
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Это из воспоминаний. Финансовых. В 2002 году лежало у меня дома несколько тысяч французских франков. Я тогда была финансово неграмотной. Хранила валюту под матрасом. Вот и дохранилась до того, что эта валюта перестала существовать. В Москве можно было поменять только по очень плохому курсу. Но у меня намечалась поездка в Италию.
Так что в Москве менять не стала, а взяла с собой. Перелёт до Рима, потом ночной поезд до Турина, в Турине остановка на три недели. Гуляю по городу, смотрю, какие тут банки. День приезда выпал на выходные, соответственно всё закрыто. В понедельник открываются. Но не меняют. Говорят: езжайте во Францию, здесь недалеко.
Иду на вокзал. Ближайший город во Франции называется Модан. Ну хорошо, туда и поеду. Заодно в первый раз в Альпах побываю. На границе пересадка на автобус, который провезёт через туннель – а там уже Франция. Сойдя с поезда, успеваю зайти в местный магазин сувениров и купить себе футболку с надписью Bardonecchia. Это последний населённый пункт в Италии.
«Фото не моё, но автобус был такой
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Автобус уже французский. Звучит какая-то приятная песня на французском языке. Так что ехать через тёмный тоннель даже приятно. Автобус комфортабельный, дороги там хорошие. Это у нас дураки и дороги. А французы – нация умная. Поэтому качество дорог на высоте. Разметка и всё остальное. А из автобуса даже жалко выходить, очень удобные кресла. Но всё-таки вышла. Что-то прохладно. Там в Италии было теплее. Скорей бы туда назад. Ой, а какие тут красивые горы! Ладно, времени мало, надо почту искать. Говорят, там меняют.
Маленький городок, этот Modane. Но почта есть. И даже открыта. Спрашиваю: «Можно франки на евро поменять?» «А у вас много?» «Нет, четыре тысячи». Когда-то это была моя месячная стипендия во Франции. Ну и я, как истинный куркуль, тратила не всё, а по привычке что-то откладывала. А теперь вот мучаюсь, езжу по Европе меняю … Сотрудница французской почты забирает у меня франки и даёт новенькие евры.
Счастливая выхожу на улицу. До отхода автобуса ещё полчаса. А зайду-ка я в магазин. Меряю джинсы. А ничего, красивые. Бежевые, внизу коричневая отделка. Сидят хорошо. Наличными расплатиться или картой? Даю карту. Мою первую в жизни банковскую карту. Visa Classic Альфа-банка. Дизайна в Интернете не нашла. А то бы вставила сюда обязательно
. Как один из ценных экземпляров коллекции. Она была такая с деревьями и старыми логотипами Визы и Альфы. У меня осталась только картинка на «Правилах пользования картой». На чеке цена в евро и в франках. Вот чек сохранился. 65 евро или 426 франков 37 сантимов. А в рублях, интересно, сколько? Карта-то рублёвая. Евро сейчас, кажется, дешевле доллара. Или уже дороже? Где-то они там оба около 30 с чем-то рублей болтаются. Что-то в рублях дорого получается. Вот что значит импульсивные покупки. Да ещё в иностранной валюте. Не сразу осознаёшь, сколько на самом деле потратила.
Этот обмен валюты был в апреле 2002 года. А следующий был в Берлине летом 2003. Хоть и была неграмотная – но сбережения диверсифицировала. Часть накоплений – в немецкой марке. Мне в Берлине друзья говорили: «Она будет существовать вечно». Но я всё равно на евро поменяла. Комментарий к этому обмену был: «Вот, ты поменяла твёрдую валюту на цветные фантики». Зато фантиками расплачиваться можно. И в Москве на депозит положить. Или на рубли поменять.
Ещё в 2009 году я меняла евро на швейцарские франки в Швейцарии в швейцарском банке. Вот такая у меня финансовая автобиография. Через некоторое время будет пост о швейцарском франке. А можно будет озаглавить его «Свисся»? Или никто не поймёт? По-английски швейцарскую денежную единицу ласково называют Swissie. А наши трейдеры на Интернет-форумах, например, на forexpf.ru или finam.ru, переделали на русский манер.
Комментарии 12
Я вот трёшку советскую помню! И как на неё дважды напился, тоже помню.
А вы "евро", "марки", ... Что купишь-то на 1 евро? Целый гамбургер?
1 кг нектаринов
1 кг ананасов
1,5 кг помидор
1 кг макарон
А на 1 евро можно в супермаркете банку [B]пива купить[B]. Или в дешёвом даже две. Но ими не напьёшься … Тем более дважды.
1. Пиво
2. Чипсы
Но чипсы есть вредно. Лучше взять у Яспер-Фотера из списка макароны. Но тогда нужно иметь кастрюлю. А во время путешествия её может не оказаться под рукой.
То ли дело советская трёшка. Сколько можно было мороженого на три рубля купить! Но мне в детстве запрещали, был хронический тонзиллит. А мне так хотелось …
Вспомнил 1кг мороженое за 0.99 было 2 года назад!)))
Давайте про Сименона. Мегрэ - мой любимый литературный персонаж, так что жду. Очень-очень!
«Это вам не евро» на Яндекс.Фотках
Вот о каких купюрах надо писать посты!
Георгий, наберитесь терпения. Сначала про ники, потом про Италию, потом про дачу, потом про Сименона. Каждой нише своё время.
Jasper-Foter, а на три советских рубля можно было купить шесть порций по 48 копеек весом 250 грамм!