Чтобы написать роман, писатель должен обладать фантазией. Например, Сименон – взял и выдумал Мегрэ. Мне кажется, я на такое не способна. Мне лучше писать в каком-нибудь жанре non-fiction. Например, блог или дневник. Или на Банки.ру можно ещё писать в Народный рейтинг.
Но одна фантазия у меня всё-таки есть. Подойдет она, чтобы написать роман? Едут мужчина и женщина на машине из французских Альп в Ниццу. Проезжая через очередной туннель, попадают в хроно-дырку, как у Акунина. И оказываются во Франции 1987 года. У него евро, у неё доллары. Старые, но находящиеся в обращении купюры. И кто из них теперь бедный, а кто богатый?
Да, я же хотела про аватар. Свой.
«Как это растение называется по-латыни?» на Яндекс.Фотках
Этот цветок рос во французских Альпах на высоте три тысячи метров над уровнем моря.
«Вы когда-нибудь были на высоте три тысячи метров?» на Яндекс.Фотках
Дороги там, как и везде в Альпах, очень хорошие. И моя фотография в блоге тоже, кстати, там сделана.
«Дома есть сувенир - кусочек этой скалы» на Яндекс.Фотках
Вот такой у меня аватар. Хоть бы на каком-нибудь языке название узнать, чтобы поменять ник …
Комментарии 2
"... мужчина и женщина ... из французских Альп .... попадают в хроно-дырку ... три тысячи метров над уровнем моря"
писец... В смысле - абзац.
" ... про аватар ... хоть на каком-нибудь языке ..."