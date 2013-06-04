Красный бан

«Баны на сайте
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Вот я и оказалась в красном бане. Оказывается, в нём можно писать в блог. Но нельзя комментировать чужие и отвечать на комментарии в своём. Находиться в такой ситуации не очень приятно, но в то же время интересно. Новый жизненный опыт
.
Начинаешь понимать - главное, чтобы тебя читали. Спасибо вам, дорогие читатели, что вы меня читаете.
Отдельное спасибо тем, кто ещё и комментирует. Но даже когда выйду из бана, больше отвечать на все комментарии не буду.
Буду думать, кому отвечать. И что. Хотя удаление из блога не самых шедевральных постов способствует повышению качества блога. Если потом вместо них написать шедевральные.
«Я в красном бане, а меня читают
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Про бан с черепом написать в этот блог уже не получится. Придётся заводить блог на другом сайте и писать там. Или бан с черепом дают только за подстрекательство к войне и рекламирование запрещённых препаратов? Тогда он мне не грозит. Хотя в жизни всякое бывает. От бана с черепом не зарекайся.
Пост про жёлтый бан
http://www.banki.ru/blog/kha/3767.php#comments
Комментарии 5
ЗЫ общаться можно и в личке или в скайпе
03.06.13
на 14 дней
Юлия Григорьева (Canqpup) — Неконструктивное обсуждение действий модераторов / администраторов по замечаниям, редактированию сообщений,Троллинг запрещены,пункты 3.1.8, 3.1.5. (в Блоге )