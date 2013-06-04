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Красный бан

04.06.2013 14:14 5 1 223 просмотра

«Баны на сайте» на Яндекс.Фотках

Вот я и оказалась в красном бане. Оказывается, в нём можно писать в блог. Но нельзя комментировать чужие и отвечать на комментарии в своём. Находиться в такой ситуации не очень приятно, но в то же время интересно. Новый жизненный опыт smile:) .

Начинаешь понимать - главное, чтобы тебя читали. Спасибо вам, дорогие читатели, что вы меня читаете. smile:gramercy: Отдельное спасибо тем, кто ещё и комментирует. Но даже когда выйду из бана, больше отвечать на все комментарии не буду. smile:notiam: Буду думать, кому отвечать. И что. Хотя удаление из блога не самых шедевральных постов способствует повышению качества блога. Если потом вместо них написать шедевральные.


«Я в красном бане, а меня читают» на Яндекс.Фотках

Про бан с черепом написать в этот блог уже не получится. Придётся заводить блог на другом сайте и писать там. Или бан с черепом дают только за подстрекательство к войне и рекламирование запрещённых препаратов? Тогда он мне не грозит. Хотя в жизни всякое бывает. От бана с черепом не зарекайся.

Пост про жёлтый бан
http://www.banki.ru/blog/kha/3767.php#comments

Комментарии 5

Наталья Неборская  (Shihana)
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Очень жаль, что просьбу соблюдать общие для всех Правила общения, вы воспринимаете как начало военных действий.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Оля, не переживайте, не принимайте близко к сердцу - это всего лишь вирт!))
ЗЫ общаться можно и в личке или в скайпе
Георгий Иванов  (Несахар)
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А что такое "красный бан" и за что Вас туда поместили?
XIIX  (XIIX)
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Если глянуть профиль, то всё можно узнать:
03.06.13
на 14 дней
Юлия Григорьева (Canqpup) — Неконструктивное обсуждение действий модераторов / администраторов по замечаниям, редактированию сообщений,Троллинг запрещены,пункты 3.1.8, 3.1.5. (в Блоге )
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