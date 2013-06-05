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Тоже об Италии

05.06.2013 07:14 1 908 просмотров
Описание путешествия по маршруту Рим – Неаполь – Искья. Искья – это недалеко от Капри. Где были Ленин и Горький. Тоже остров. На юге Неаполитанского залива.

В Риме на вокзале зашла в книжный магазин.


«Книжный магазин» на Яндекс.Фотках

До сих пор перечитываю романы, купленные в Италии. Самый любимый писатель – Сюзанна Тамаро. Её самое лучшее произведение – повесть «Иди, куда тебя ведёт сердце». Бестселлер. Написана в форме дневника. Начинается так:

«Опичина, 16 ноября 1992 года

Вот уже два месяца, как ты уехала, и за всё это время – за исключением открытки, в которой ты сообщила, что ещё жива – от тебя ни слуху ни духу. Сегодня утром я вышла в сад и долго глядела на твою розу. Уже поздняя осень, а она всё ещё цветёт среди увядших растений - ярко-пурпурная, одинокая и надменная. Помнишь, как мы посадили её? Тебе было десять лет, и ты только-только прочитала «Маленького принца» - книжку, которую ты получила от меня в подарок в честь окончания начальной школы. Сказка запала тебе в душу. Из всех персонажей больше всего тебе полюбились роза и лис - и не понравились вовсе баобабы, змей, лётчик, равно как и пустые, самовлюблённые человечки, блуждавшие по миру на крошечных планетах. И вот, однажды утром, во время завтрака, ты заявила: «Хочу розу». На мое возражение, что у нас их предостаточно, ты ответила: «Хочу свою розу, свою собственную. Хочу ухаживать за ней и помогать ей расти». Разумеется, кроме розы тебе нужен был ещё и лис – с хитростью, свойственной детям, ты высказала простое желание, прежде чем потребовать нечто совершенно невыполнимое. Ну как я могла не подарить тебе лиса, если уже согласилась на розу? Мы долго спорили с тобой об этом, и в конце концов сошлись на собаке».

Перевод не мой, чей-то из Интернета.

В общем, села я в Риме на поезд и доехала до Неаполя.


«Станция Неаполь-Центральная» на Яндекс.Фотках

Вышла на привокзальную площадь. Меня предупредили: ехать общественным транспортом себе дороже. Непременно обворуют. Возьми такси, там фиксированная плата, 10 евро.


«Стоянка такси» на Яндекс.Фотках

Беру. Машина какая-то старая, без кондиционера, а на улице +40. В машине вообще свариться можно. И стоим в пробке. А счётчик тикает. Мы не с места. Сумма начинает приближаться к 10 евро. Я говорю водителю: типа, выключи, тариф ведь фиксированный. А он вроде как с одной стороны заработать хочет, а с другой на вид человек хороший. Но не выключает. А мне так жарко, да ещё с утра не выспалась, чтобы на поезд успеть, и вообще настроение плохое. Зачем я сюда из Франции приехала? Там гораздо лучше. И не жарко, и друзья – а здесь я одна. Но, говорят, на Искье очень красиво. Ладно, куда теперь деваться. Но прямо плакать хочется.

Стоим. Не выдерживаю. Водитель видит, что я вся в слезах. «Почему плачешь? Как тебя зовут?» «А мою кузину тоже зовут Ольга. Она наркоманка». Что-то тут в Италии сплошные наркоманы. Вот в одну из моих предыдущих поездок останавливалась на несколько дней в общине для бывших наркоманов недалеко от Болоньи. Там, правда, не только итальянцы были. Ещё голландцы и даже один хорват. И такая же жара. В Болонье +38. Нет, всё-таки во французских Альпах лучше. Скорей бы туда назад. Наконец поехали. Счётчик тикает, а я продолжаю рыдать. «Ольга, почему плачешь? Вот, возьми леденец. И вот платочек бумажный возьми». Леденцы я не ем. А платочек взяла. Очень кстати. smile:cry:

Доехали до порта. Достаю кошелёк. На счётчике уже 20€. Подаю две десятки. Берёт одну, вторую возвращает. «Bon viaggio, Olga!».

Но счастливого пути не получилось. Всю дорогу до Искьи проплакала … Интересно, что обо мне думали другие пассажиры теплохода?


«Неаполь, порт» на Яндекс.Фотках

(Окончание следует)

P.S.: Наталья, Вы не так поняли. Целью моего предыдущего поста было не объявить войну, а сообщить читателям, что я бы с удовольствием продолжила с ними общение, но для этого нет технической возможности … А с Вами и со всей Администрацией сайта я стремлюсь не к войне, а наоборот, к примирению. Правила нарушила, потому что ещё недостаточно ими прониклась. По неопытности. Я в Интернете ещё только два с половиной месяца общаюсь.

Так что каюсь во всех своих грехах и прошу их отпущения. Если проявите милость, то досрочного. Читала на форуме, что кого-то забанили, а он попросил в блоге прощения и ему сменили красный бан на жёлтый. Я тоже прошу прощения.

smile:idea: Сегодня утром на свежую голову появилась мысль, что на неотвеченные комментарии всё-таки можно ответить в постскриптуме к этому посту. Отвечаю.

Степан, я уже отвечала Георгию, что в наше время на философском отношении далеко не уедешь. Хотя это тоже позиция и я её уважаю.

Яспер-Фотер, в личке тоже общаться нельзя, если красный бан. Единственная возможность – общаться через новый пост в блог. Вот и пользуюсь. Есть такая пословица. Философская. Или не очень. Когда Бог закрывает все двери, он оставляет открытым окно.

А цветок действительно чертополох. Опять Вам РЕСПЕКТ. Жалко, нельзя здесь «Спасибо» поставить smile:( .

Семён Семёныч, как Вы хорошо умеете тексты комментировать! … Вот я когда училась в институте иностранных языков, у нас там был предмет «Анализ текста». Мне тоже хорошо давался. … Я вообще люблю иметь дело с текстами. Читать, переводить, анализировать, комментировать. … Поэтому мне нравится раздел «Блоги» на Банки.ру. Всё-таки с текстами дело иметь лучше, чем с людьми. … За такие слова меня надо забанить. Но я и так уже в бане сижу. С медным тазом. Без общения …

Комментарии 1

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Две недели - это не столь длительный срок! Можно чаще писать в блог!)))
И название "Нам писали" или "Отвечая на письма в редакцию"!
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