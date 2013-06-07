Тоже об Италии (окончание)

Начало: http://www.banki.ru/blog/kha/3855.php
Да, красиво здесь на острове. Вот у меня комната с балконом на море. Лимон местный. Мне его в качестве сувенира презентовали. Вы не читали «Сицилийские лимоны» Пиранделло? Но если вам и так грустно, Пиранделло читать не советую. Будете плакать, как я на теплоходе …
«Вид с балкона» на Яндекс.Фотках
Но всё-таки это место не для меня. Я не люблю на пляже лежать. Поэтому мне больше нравятся горы. Там можно совершать длинные прогулки. Хотя гора тут тоже есть. Только маленькая.
«Разве это гора» на Яндекс.Фотках
Ещё я люблю бегать по утрам. А здесь почти негде. На пляже по песку неудобно. Приходится вместо бега плаванием заниматься. Меня в детстве сначала мучили фигурным катанием, потом отдали в водные лыжи. Но это тоже оказался не мой спорт. Ну, хоть плавать научилась.
«Плавсредства» на Яндекс.Фотках
Совершила от скуки экскурсию вокруг острова. Среди пассажиров – французская семья.
«Гриб» на Яндекс.Фотках
Проезжаем мимо этого экспоната. Дети кричат: «Шампиньон, шампиньон!» По-французски champignon – не сорт гриба, а просто гриб.
«Тот же гриб ближе в профиль» на Яндекс.Фотках
«Яхты» на Яндекс.Фотках
Не помню, может, это даже Капри на горизонте. Или оттуда не видно? В общем, наслаждаются здесь люди жизнью. Но ухо в Южной Италии надо держать востро. Меня вот чуть в магазине не обсчитали. Взяли и пробили вместе с моими покупками чью-то предыдущую. Думали, я расслабилась на отдыхе и не замечу. Но я высказала кассиру всё, что думаю – она пожала плечами и выбила новый чек. Здесь много немцев. Ко мне итальянцы по-немецки обращаются. Ну, я и отвечаю по-немецки. Зачем отказываться от предлагаемой тебе роли?
Но хорошо, что я здесь всего на несколько дней. Скорей бы назад в Рим и во Францию. А потом домой в Москву и на дачу. На даче тоже хорошо. Никто не обсчитывает, утром бегай по посёлку в своё удовольствие, а купаться меня не тянет. Вот гор только на даче нет. Зато есть лес. С грибами. Белыми, подберёзовиками. А не какими-то там champignon’ами …
Следующие посты будут про дачу. Но про Италию тоже ещё будет. Так что курс итальянской литературы продолжим. Потом будет пост сразу про двух писателей.
P. S.:
Jasper-Foter,
«Нам писали – это интересно только тем, кто писал. А читают больше, чем пишут. Им, наверное, интересно про Италию. Или про что-то другое? Но ведь не напишут …
Георгий,
Зайдите ко мне в профиль, там написано, за что забанили. Красный бан – это когда на сайте общаться запрещено. Но блогерам поблажки …
Комментарии 2
В Сан Ремо велосипедная дорожка (она же и беговая) длинной около 30 км, а может и длиннее!))