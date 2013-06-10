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Не думать о блоге

10.06.2013 10:57 3 652 просмотра
Рвение начального этапа – это хорошо. Но душевное здоровье тоже надо беречь. На моих любимых американских сайтах – я вам с ними ещё не надоела? - советуют отвлекаться и не думать о своём блоге постоянно. Но я не могу. У меня же мания. Куда ни посмотрю, везде вижу сюжет, чтобы написать в блог. smile:fool: Но вот наступило время дачного сезона. Интересно, может быть, хоть на даче я смогу отвлечься? smile:scratch:

Поехала.

Но не смогла. Всё время там какие-то черновики для блога пишу. Беру с собой тетрадь и всю исписываю. Или половину. В зависимости от толщины. И это помимо дневника. Но когда много пишешь, можно действовать по принципу Хемингуэя. 90% выбрасывать, 10% публиковать. Так что графомания для писателя не самый большой недостаток.

Дача расположена по Киевской дороге на расстоянии 50 км от Москвы. На полпути находится станция Переделкино. Там дачи писателей. С ними сейчас идут разборки с поджогами. Даже по телевизору показывали. Писатели пока держатся. А у меня дача блогера. Вокруг всё спокойно. Тишь да благодать. Только комендатуру в пяти минутах ходьбы сожгли года два назад. Писала об этом в комментариях к блогу Алексея Коровина.

Вот здесь http://www.banki.ru/blog/korovin/3818.php

Поскольку на месте комендатуры до сих пор пепелище, целью сожжения был явно не захват земли. Если у данного акта вандализма вообще была какая-то цель.

В следующий раз будет про дом на нашем участке. Потом про участок. Всё с фотками. Но каждый раз фотки вставлять утомительно. Поэтому решила отдохнуть. Всё-таки одну ссылку вставить легче, чем не одну фотографию. smile:)

P.S.:

Jasper-Foter, мне в детстве нравилось кататься на велосипеде. Как раз на даче двоюродный брат научил. А сейчас никакого желания нет … smile:|

Марина, наконец и Вы благодаря мне тоже о чём-то хорошем вспомнили! А я про Италию ещё раз на пять навспоминала. Но у меня ведь ещё и другие ниши … smile:shuffle:

Комментарии 3

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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До определенного возраста катался на велосипеде! Но потом как-то резко бросил. Но в этом году собираюсь вернутся на велосипедную дорожку! Правда в Италии, в отпуске есть и время, и желание, и мотивация!))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Да, хотел спросить приходилось ли брать в аренду велосипед в Италии на 2-3 недели?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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"Всё время там какие-то черновики для блога пишу. Беру с собой тетрадь и всю исписываю".

Мне smile:zzz: по ночам снятся фильмы, которые еще никто не снял!
Реально понимаю (во сне), что это (то что вижу) не про меня. Меня там как бы и нет. Но вижу четко - хоть пиши сценарий.

Так бы и сделал, если бы ... всё в деталях мог запомнить.
К сожалению до утра доживает лишь сюжет. smile:o
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