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Про дачу

13.06.2013 09:11 7 1 675 просмотров
Пока мой дед был жив, хозяином дачи был он. Дед родился в 1907 году, умер в 1997. Был военным моряком. Дослужился до контр-адмирала. В своё время разводил вместе с бабушкой на даче пчёл и вся родня родила покусанная. Но мёд был хороший. Сейчас дача осталась бесхозной. Мама не хотела оформлять свою долю, так как надеялась, что дед завещает ей её всю. Со стороны мамы это было ошибкой, поскольку у деда было шестеро детей, а внукам он уже и сам начинал терять счёт. А поскольку прожил девяносто лет, то начали рождаться ещё и правнуки. К тому же после смерти бабушки он второй раз женился. В завещании, которое нашли в квартире его второй жены, дача маме завещана не была. До самой смерти мама пребывала в уверенности, что у деда было второе завещание, где наследство было поделено по справедливости. Поскольку у других детей уже были свои дачи. Одну шестую дачи оформила себе в собственность моя двоюродная сестра. Но ей не до этой дачи. У неё ещё своя, родительская и две от бывших мужей. А на этой даче в основном бываю я и мой папа со своей новой женой.

Внутри дача оформлена в стиле сталинский ампир. Высокие дверные проёмы, лепнина на потолке.


«Крыша протекает, зато лепнина» на Яндекс.Фотках

Есть русская печь, но топить её уже давно нельзя, дым идёт в дом. Пользуемся масляными обогревателями.


«Нужен трубочист» на Яндекс.Фотках

Сохранилась кое-какая винтажная мебель. Например, этот книжный шкаф.


«Воду для чая всё-таки кипятим не в самоваре» на Яндекс.Фотках


«Тот же самовар крупным планом» на Яндекс.Фотках

Вообще все дедовы потомки и их родня уже давно превратили дачу в убежище старой мебели, поэтому в обстановке представлены предметы, которые считались престижными в различные периоды строительства социализма в нашей стране.


«Обстановка» на Яндекс.Фотках

В воскресенье папа сказал мне, что двоюродная сестра отвезла на дачу две кровати и шкаф из квартиры покойной второй жены деда, чтобы сделать там ремонт. Собиралась поставить их в эту комнату. Недоумеваю, как они все туда поместились. Мечтаю съездить посмотреть.

Ещё дача – это склад старых телевизоров. Старый Рубин я включать не рискую. Маленький SILELIS в этом году почти перестал показывать. А Toshiba ещё можно смотреть. Так что вечером посматриваю на веранде. Ещё есть старый магнитофон и куча кассет. После общения в блогах захотелось послушать АББУ и Макаревича. Да, Макаревич действительно всё больше за жизнь поёт. Но вот песня «А вокруг такая тишина» - может быть, она про любовь? Или с большой натяжкой? И вообще, о чём она? И о ком? Зато у АББЫ песня не про любовь – исключение. Хотя у них есть и всем известная песня про деньги. И про путешествие тоже есть. I Will Spend My Life At Railways Stations. Я в ожидании электрички много времени на станции провожу. Станция маленькая, они редко ходят. Но АББА поёт не только про любовь между мужчиной и женщиной, но и про любовь к ближнему. Марина писала, что их приняли за атеистов. А они христианские ценности проповедуют. Может, тоже пост про АББУ написать? Я в школе на их песнях английский язык выучила. Хотя мы там ещё «Алису в Стране чудес» по-английски читали. Я в английской спецшколе училась. Даже в двух. Пост про АББУ можно было бы озаглавить “He Is Your Brother”. Есть у них такая песня о человеколюбии. Все люди – братья.

P.S.: Jasper-Foter, очень хорошо, и то, и другое полезно.

Комментарии 7

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Про музыку, особенно англоязычную, - будем ждать с нетерпением!
ЗЫ у квинов есть хорошая песня про армян - Мы ары Чемпионы!)))
Prosto Tak  (yuxdz)
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Гыыы! smile:D smile:thumbsup:
Ога, на даче контр-адмирала со сталинской лепниной под Аббу особенно хорошо рассуждается о том, что "все люди братья"! "Маленькая станция" -- не ли Подморковье, случаем? Почём нынче ценник за сотку? smile:D А зачем, пардон, складировать старую рухлядь, для отопления во время глубокого финансового кризиса, что-ли?? Так печка ж всё равно не работает... smile:o
Впрочем, каждому -- своё. Будем считать -- миленькое семейное гнездо, вишнёвый сад, так сказать. smile:relax:
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Воду для чая кипятим все-таки не в самоваре". А напрасно. У вас настоящий углевой самовар. Вынесите его во двор, налейте воды, желательно родниковой, заправте сосновыми шишками (можно и щепой), вскипятите, поставьте самовар на веранде и не спеша пейте получившийся чудесный напиток. У нас есть старый бабушкин самовар. В квартире многоэтажного дома не очень удобно проделывать вышеперечисленные операции, но по большим праздникам балуем себя.
XIIX  (XIIX)
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Да, Вы правы: чай из самовара - целая церемония! И заварник поставленный сверху тоже долго не стынет. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, когда дед был жив и собиралась вся семья, то именно так и пили. Старший сын тоже был военным моряком, они жили в Ленинграде, его жена как-то прислала в подарок новый большой заварной чайник. Потому что ей нравилось, когда собирается вся дедова семья за чаепитием.
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
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Песня Макаревича "А вокруг такая тишина" - может быть про вашу дачу?
И Денисов  (барбос)
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А мне понравилась тема не про дачу, а про Вашу генеалогию.
Дед - контр-адмирал - это круто - это гордо. А кто были Ваши предки до деда?
Думаю что многие россияне не знают своих предков живших до 1917 года и это печально.
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