Опять про дачу

Дачный участок регулярно посещает местный трёхцветный кот-крысолов. Обход владений » на Яндекс.Фотках Весной приходит ёжик и обследует территорию в поисках прошлогодних яблок и других полезных вещей. По веткам и забору бегают белки. Местность вокруг болотистая, поэтому, особенно после дождя, в траве может прятаться лягушка. Вид земноводного каждый раз напоминает мне об одном из моих недостатков. Завсегдатаи веток форума о максимальных процентах – да и не только они, понимают, о чём я.Огорода у нас нет. Ленивые мы. Есть только сад, который сажал трудолюбивый дед. Он же увлекался выращиванием на даче картошки. Сказывались крестьянские корни. Мама сажала морковь. А кто-то из родственников огурцы и укроп. Для засолки. Но это было давно. Ещё мама сажала цветы. Дед был недоволен. Считал, что на даче должно расти всё только полезное и съедобное.Клубника каждый год вполне съедобна. Хотя заросла и разрослась, где её не сажали. Мамина роза жива. Мама умерла, а её нарциссы, тюльпаны и другие цветы расцветают каждый год. Этой весной на яблонях было ещё больше цветов, чем на фотографии. Когда лепестки уже осыпались, засыпали всё крыльцо. Это в 2007 году » на Яндекс.Фотках А осенью будут плоды дедовых трудов » на Яндекс.Фотках Ещё здесь летают сороки. Такие же, как в Альпах. Вот только горных орлов нет. Наблюдала недавно разборку между сорокой и белкой на яблоне. Так и не поняла, что они там не поделили. И кто за кем гонялся. Всё-таки, кажется, сорока за белкой. В конце концов согнала её с дерева, а потом сама улетела. Ни себе, ни людям.Ночью можно смотреть на звёзды. Их на даче видно лучше, чем в Москве. Хотя хуже, чем в Альпах. Например, с высоты 1800 метров. Там они ближе.Это уже за пределами участка. В двух минутах ходьбы. Сгоревшая комендатура дальше за ёлками » на Яндекс.Фотках Надо здесь тоже про АББУ написать. Вот есть у них песня про орла. Здесь по ссылке чей-то хороший перевод:Да, когда орёл расправляет крылья – это орёл. А когда ходит по земле – всё равно, что курица. Читали об этом притчу?Перевод “Thank You For The Music” там тоже есть. Интересно, а есть такие дети, которые ещё не говорят, но уже пишут?Mother says I was a dancerBefore I could walkShe said I beganSing long before I could talkНе помню, в каком возрасте я пристала к маме: «Мама, научи меня писать буквы». Но в очень раннем. Мама быстро научила.А Макаревич ещё поёт про огонь. Про костры и того, кто всё спалил за час. На даче на костре можно сжигать бумажные отходы и сухие втеки. Но у меня ещё возникают ассоциации с ведением блога. Надо обновлять его регулярно через удобные интервалы, поддерживая равномерный огонь. Иначе будет синдром burn out. Перегорите раньше времени. Или как ни пости – большинству от твоего блога ни холодно, ни жарко? Но поначалу так и должно быть. Вот если через 5 лет будет то же самое – это хуже. Так на англоязычных сайтах пишут …Хотя мне к предыдущему посту целых 5 каментов написали. Надеюсь, в последний раз в новом отвечаю, уже ностальгия просто по «Ответить» кликнуть. Но уже страшно - а вдруг сейчас в каментах что-нибудь не так напишу и срок ещё на две недели продлят ...P.S.:Jasper-Foter, песен Queen не знаю – и на даче нет, проверила …Prosto Тak, у нас не вишнёвый сад, у нас яблоневый. Хотя вишни тоже есть, даже двух сортов. Почём ценник – это к моей двоюродной сестре. Я по другой части средства инвестирую. А ей вот недвижимость нравится. Подмосковье, да. Я писала в предыдущем посте. Вы всё в разделе блоги прочитайте за последнее время, тогда поймёте, почему АВВА. Ну или хотя бы несколько последних постов в моём блоге. И продолжайте читать и комментировать. Спасибо за Ваш первый камент. С долей критики для начинающего блогера особенно ценно. А рухлядь, может быть, выбросим. Вот съездила туда – да, живописно там сейчас стало, мебели прибавилось – и ещё посуды, всё с дедовой квартиры, и ещё коробки какие-то, даже какие-то медицинские бумаги его и второй жены … По-моему, надо сохранить для истории.Андрей, Вам тоже спасибо за 2 комментария. Точно, тишина – это про нашу дачу. А самовар, опять же, из-за лени. «Притча во языцех» - это устойчивое выражение, я там у Владимира про лень так Вам и не написала. Ну, лучше поздно, чем никогда.барбос, по этой линии до деда и бабушки – простые крестьяне в деревне в Архангельской области. Они с бабушкой из одной деревни. Забыла написать – там в комнате швейная машинка, это бабушка на курсах кройки и шитья преподавала. Но это не круто …