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Опять про дачу

15.06.2013 21:08 26 992 просмотра
Дачный участок регулярно посещает местный трёхцветный кот-крысолов.


«Обход владений» на Яндекс.Фотках

Весной приходит ёжик и обследует территорию в поисках прошлогодних яблок и других полезных вещей. По веткам и забору бегают белки. Местность вокруг болотистая, поэтому, особенно после дождя, в траве может прятаться лягушка. Вид земноводного каждый раз напоминает мне об одном из моих недостатков. Завсегдатаи веток форума о максимальных процентах – да и не только они, понимают, о чём я.

Огорода у нас нет. Ленивые мы. Есть только сад, который сажал трудолюбивый дед. Он же увлекался выращиванием на даче картошки. Сказывались крестьянские корни. Мама сажала морковь. А кто-то из родственников огурцы и укроп. Для засолки. Но это было давно. Ещё мама сажала цветы. Дед был недоволен. Считал, что на даче должно расти всё только полезное и съедобное.

Клубника каждый год вполне съедобна. Хотя заросла и разрослась, где её не сажали. Мамина роза жива. Мама умерла, а её нарциссы, тюльпаны и другие цветы расцветают каждый год. Этой весной на яблонях было ещё больше цветов, чем на фотографии. Когда лепестки уже осыпались, засыпали всё крыльцо.


«Это в 2007 году» на Яндекс.Фотках


«А осенью будут плоды дедовых трудов» на Яндекс.Фотках

Ещё здесь летают сороки. Такие же, как в Альпах. Вот только горных орлов нет. Наблюдала недавно разборку между сорокой и белкой на яблоне. Так и не поняла, что они там не поделили. И кто за кем гонялся. Всё-таки, кажется, сорока за белкой. В конце концов согнала её с дерева, а потом сама улетела. Ни себе, ни людям.

Ночью можно смотреть на звёзды. Их на даче видно лучше, чем в Москве. Хотя хуже, чем в Альпах. Например, с высоты 1800 метров. Там они ближе.

Это уже за пределами участка. В двух минутах ходьбы.


«Сгоревшая комендатура дальше за ёлками» на Яндекс.Фотках

Надо здесь тоже про АББУ написать. Вот есть у них песня про орла. Здесь по ссылке чей-то хороший перевод:

http://www.amalgama-lab.com/songs/a/abba/eagle.html

Да, когда орёл расправляет крылья – это орёл. А когда ходит по земле – всё равно, что курица. Читали об этом притчу?

Перевод “Thank You For The Music” там тоже есть. Интересно, а есть такие дети, которые ещё не говорят, но уже пишут?

Mother says I was a dancer
Before I could walk
She said I began
Sing long before I could talk

Не помню, в каком возрасте я пристала к маме: «Мама, научи меня писать буквы». Но в очень раннем. Мама быстро научила.

А Макаревич ещё поёт про огонь. Про костры и того, кто всё спалил за час. На даче на костре можно сжигать бумажные отходы и сухие втеки. Но у меня ещё возникают ассоциации с ведением блога. Надо обновлять его регулярно через удобные интервалы, поддерживая равномерный огонь. Иначе будет синдром burn out. Перегорите раньше времени. Или как ни пости – большинству от твоего блога ни холодно, ни жарко? Но поначалу так и должно быть. Вот если через 5 лет будет то же самое – это хуже. Так на англоязычных сайтах пишут …

Хотя мне к предыдущему посту целых 5 каментов написали. Надеюсь, в последний раз в новом отвечаю, уже ностальгия просто по «Ответить» кликнуть. Но уже страшно - а вдруг сейчас в каментах что-нибудь не так напишу и срок ещё на две недели продлят ...

P.S.:

Jasper-Foter, песен Queen не знаю – и на даче нет, проверила …

Prosto Тak, у нас не вишнёвый сад, у нас яблоневый. Хотя вишни тоже есть, даже двух сортов. Почём ценник – это к моей двоюродной сестре. Я по другой части средства инвестирую. А ей вот недвижимость нравится. Подмосковье, да. Я писала в предыдущем посте. Вы всё в разделе блоги прочитайте за последнее время, тогда поймёте, почему АВВА. Ну или хотя бы несколько последних постов в моём блоге. И продолжайте читать и комментировать. Спасибо за Ваш первый камент. С долей критики для начинающего блогера особенно ценно. А рухлядь, может быть, выбросим. Вот съездила туда – да, живописно там сейчас стало, мебели прибавилось – и ещё посуды, всё с дедовой квартиры, и ещё коробки какие-то, даже какие-то медицинские бумаги его и второй жены … По-моему, надо сохранить для истории.

Андрей, Вам тоже спасибо за 2 комментария. Точно, тишина – это про нашу дачу. А самовар, опять же, из-за лени. «Притча во языцех» - это устойчивое выражение, я там у Владимира про лень так Вам и не написала. Ну, лучше поздно, чем никогда.

барбос, по этой линии до деда и бабушки – простые крестьяне в деревне в Архангельской области. Они с бабушкой из одной деревни. Забыла написать – там в комнате швейная машинка, это бабушка на курсах кройки и шитья преподавала. Но это не круто …

Комментарии 26

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Я еще в этом году на даче не был!( Хотя дача в 25 минутах ходьбы от дома!))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
К сожалению, времени катастрофически не хватает на такое удовольствие!(
ЗЫ может через неделю выберусь
Ольга Курочкина  (kha)
#
Семён Семёнович, а Вы сколько от дома до дачи добираетесь?

Как заставить читателей общаться между собой в своём блоге? Никак не заставишь. Но может само получиться. Вот у Владимира в блоге один раз так все общались, что написали трёхзначное число каментов.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Это у Вас во Владимире так близко? Я видела там в одном месте: на одной стороне улицы – город, на другой – уже деревня. Я Вам тоже завидую. Ходить на дачу пешком! А мне час на электричке. И до станции 15 минут от дома и потом ещё 15 от станции до дачи.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
У нас город не очень большой - все практически в пределах шаговой доступности!)))
ЗЫ особенно если в центре города живешь!)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Есть у меня несколько приличных фоток - но сюда их не зальешь!( А на другой ресурс не хочу заливать.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Фотка должна находиться на другом ресурсе - а здесь только урл фотки!
ЗЫ пикантные фотки думаю нельзя здесь постить!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
А, точно. А на каком ресурсе можно не подписывать фотки? А то на Яндексе, если не подпишешь, здесь будет синим мой логин. А Вы мне тут постили без подписей, откуда это было?
P.S.: ни в коем случае.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Брал с фейса и с одного дружественного мне ресурса!

ЗЫ Хомка наша свинка
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
У нас раньше тоже была трехцветная кошка - 13 лет прожила, великолепный охотник была, крыс, мышей и воробьев на раз ловила!)))
Вьюнок  (Вьюнок)
#
Я уверен, что у каждого должна быть своя "тихая гавань", в которой можно отдохнуть душой и телом. Забыть о ставках, процентах, курсах, индексах... Обо всем на свете. Понаблюдать за полетом шмеля, за суетой муравьев, встретить восход солнца. И осознать для себя что-то такое, что недоступно было тебе за экраном монитора. smile:)

Может быть - я не прав,
Может быть - ты права,
Hо я видел своими глазами,
Как тянется к небу трава.
(В. Бутусов "Наутилус Помпилиус")
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вьюнок, спасибо за Ваш комментарий. Ваш аватар мне тоже нравится. Ещё на форуме заприметила. Здесь на сайте не так много аватаров с растениями smile:)

Я сейчас как-то меньше стала думать о ставках, процентах, курсах ... Хотя форум тоже почитываю. Я теперь больше о блоге думаю ... Даже на даче. Писала пару постов назад.

По поводу суеты муравьёв. Такое впечатление, что пока заносили мебель, впустили на веранду муравьёв. И они там теперь по всей веранде суетятся. Наблюдать как-то не очень приятно ... smile:(

А вот "Наутилус Помпилус" на даче есть, тоже слушала.
Вьюнок  (Вьюнок)
#
Вьюнок это не только аватар. Это, как бы по-лучше выразиться, мой взгляд на жизнь.

Быть живым - мое ремесло.
Это дерзость, но это в крови.
Я умею читать в облаках имена
Тех, кто способен летать.
Если ты когда-нибудь
Почувствуешь пульс великой любви,
Знай,
Я пришел помочь тебе встать!
(К. Кинчев, "Алиса")
Ольга Курочкина  (kha)
#
А у меня взгляд на жизнь – чертополох smile:). Который у меня на аватаре. Если интересно, прочтите пост «Аватар» http://www.banki.ru/blog/kha/3843.php#comments smile:oops:
Очень выносливое и живучее растение. Жалко, не знаю о нём стихов. Надо бы ник сменить на Chardon. По-французски «чертополох». Мой аватар родился и вырос во Франции. Но для меня мои три буквы – уже как талисман. Вдруг они приносят удачу? Тем более такое совпадение, описанное во втором посте от начала. А то поменяю – и удача отвернётся … smile:(
Вьюнок  (Вьюнок)
#
А то поменяю – и удача отвернётся …

Радость и грусть,
Смех и печаль, -
Все в наших руках.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, таких высот самоконтроля мне никогда не достигнуть. smile:)
Вьюнок  (Вьюнок)
#
Песен еще ненаписанных, сколько?
Скажи, кукушка, пропой.
В городе мне жить или на выселках,
Камнем лежать или гореть звездой?
Звездой.
Солнце мое - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох - дай огня.
Вот так...
(В.Цой "Кино")
Ольга Курочкина  (kha)
#
По-моему, лучше гореть звездой. Но можно и камнем неплохо лежать устроиться. smile:relax: Это кому как. В общем, каждому своё.
Вьюнок  (Вьюнок)
#
Крыши домов дрожат под тяжестью дней,
Небесный пастух пасет облака,
Город стреляет в ночь дробью огней,
Но ночь сильней, ее власть велика.
Тем, кто ложится спать -
Спокойного сна.
Спокойная ночь.
(В.Цой "Кино")
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Кот - красавец! И яблони у вас замечательные. Яблоки, наверное, сказка... smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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«Жалко, что кошки живут меньше, чем люди» на Яндекс.Фотках

Кот не наш. Но идеальный объект для фотосъёмки. Что-то давно не приходил. Приходила другая трёхцветная кошка – но не такая фотогеничная. smile:)

В этом году опять яблок слишком много. Будут ветки на старых яблонях ломаться. Но яблоки очень вкусные.
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