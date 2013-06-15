Опять про дачу

Дачный участок регулярно посещает местный трёхцветный кот-крысолов.
«Обход владений» на Яндекс.Фотках
Весной приходит ёжик и обследует территорию в поисках прошлогодних яблок и других полезных вещей. По веткам и забору бегают белки. Местность вокруг болотистая, поэтому, особенно после дождя, в траве может прятаться лягушка. Вид земноводного каждый раз напоминает мне об одном из моих недостатков. Завсегдатаи веток форума о максимальных процентах – да и не только они, понимают, о чём я.
Огорода у нас нет. Ленивые мы. Есть только сад, который сажал трудолюбивый дед. Он же увлекался выращиванием на даче картошки. Сказывались крестьянские корни. Мама сажала морковь. А кто-то из родственников огурцы и укроп. Для засолки. Но это было давно. Ещё мама сажала цветы. Дед был недоволен. Считал, что на даче должно расти всё только полезное и съедобное.
Клубника каждый год вполне съедобна. Хотя заросла и разрослась, где её не сажали. Мамина роза жива. Мама умерла, а её нарциссы, тюльпаны и другие цветы расцветают каждый год. Этой весной на яблонях было ещё больше цветов, чем на фотографии. Когда лепестки уже осыпались, засыпали всё крыльцо.
«Это в 2007 году» на Яндекс.Фотках
«А осенью будут плоды дедовых трудов» на Яндекс.Фотках
Ещё здесь летают сороки. Такие же, как в Альпах. Вот только горных орлов нет. Наблюдала недавно разборку между сорокой и белкой на яблоне. Так и не поняла, что они там не поделили. И кто за кем гонялся. Всё-таки, кажется, сорока за белкой. В конце концов согнала её с дерева, а потом сама улетела. Ни себе, ни людям.
Ночью можно смотреть на звёзды. Их на даче видно лучше, чем в Москве. Хотя хуже, чем в Альпах. Например, с высоты 1800 метров. Там они ближе.
Это уже за пределами участка. В двух минутах ходьбы.
«Сгоревшая комендатура дальше за ёлками» на Яндекс.Фотках
Надо здесь тоже про АББУ написать. Вот есть у них песня про орла. Здесь по ссылке чей-то хороший перевод:
http://www.amalgama-lab.com/songs/a/abba/eagle.html
Да, когда орёл расправляет крылья – это орёл. А когда ходит по земле – всё равно, что курица. Читали об этом притчу?
Перевод “Thank You For The Music” там тоже есть. Интересно, а есть такие дети, которые ещё не говорят, но уже пишут?
Mother says I was a dancer
Before I could walk
She said I began
Sing long before I could talk
Не помню, в каком возрасте я пристала к маме: «Мама, научи меня писать буквы». Но в очень раннем. Мама быстро научила.
А Макаревич ещё поёт про огонь. Про костры и того, кто всё спалил за час. На даче на костре можно сжигать бумажные отходы и сухие втеки. Но у меня ещё возникают ассоциации с ведением блога. Надо обновлять его регулярно через удобные интервалы, поддерживая равномерный огонь. Иначе будет синдром burn out. Перегорите раньше времени. Или как ни пости – большинству от твоего блога ни холодно, ни жарко? Но поначалу так и должно быть. Вот если через 5 лет будет то же самое – это хуже. Так на англоязычных сайтах пишут …
Хотя мне к предыдущему посту целых 5 каментов написали. Надеюсь, в последний раз в новом отвечаю, уже ностальгия просто по «Ответить» кликнуть. Но уже страшно - а вдруг сейчас в каментах что-нибудь не так напишу и срок ещё на две недели продлят ...
P.S.:
Jasper-Foter, песен Queen не знаю – и на даче нет, проверила …
Prosto Тak, у нас не вишнёвый сад, у нас яблоневый. Хотя вишни тоже есть, даже двух сортов. Почём ценник – это к моей двоюродной сестре. Я по другой части средства инвестирую. А ей вот недвижимость нравится. Подмосковье, да. Я писала в предыдущем посте. Вы всё в разделе блоги прочитайте за последнее время, тогда поймёте, почему АВВА. Ну или хотя бы несколько последних постов в моём блоге. И продолжайте читать и комментировать. Спасибо за Ваш первый камент. С долей критики для начинающего блогера особенно ценно. А рухлядь, может быть, выбросим. Вот съездила туда – да, живописно там сейчас стало, мебели прибавилось – и ещё посуды, всё с дедовой квартиры, и ещё коробки какие-то, даже какие-то медицинские бумаги его и второй жены … По-моему, надо сохранить для истории.
Андрей, Вам тоже спасибо за 2 комментария. Точно, тишина – это про нашу дачу. А самовар, опять же, из-за лени. «Притча во языцех» - это устойчивое выражение, я там у Владимира про лень так Вам и не написала. Ну, лучше поздно, чем никогда.
барбос, по этой линии до деда и бабушки – простые крестьяне в деревне в Архангельской области. Они с бабушкой из одной деревни. Забыла написать – там в комнате швейная машинка, это бабушка на курсах кройки и шитья преподавала. Но это не круто …
Комментарии 26
в такую погоду не посетить дачу?
ЗЫ может через неделю выберусь
Как заставить читателей общаться между собой в своём блоге? Никак не заставишь. Но может само получиться. Вот у Владимира в блоге один раз так все общались, что написали трёхзначное число каментов.
ЗЫ особенно если в центре города живешь!)
«Внутри собора фрески Андрея Рублёва» на Яндекс.Фотках
ЗЫ пикантные фотки думаю нельзя здесь постить!)))
P.S.: ни в коем случае.
ЗЫ Хомка наша свинка
«Поближе к дому» на Яндекс.Фотках
Может быть - я не прав,
Может быть - ты права,
Hо я видел своими глазами,
Как тянется к небу трава.
(В. Бутусов "Наутилус Помпилиус")
Я сейчас как-то меньше стала думать о ставках, процентах, курсах ... Хотя форум тоже почитываю. Я теперь больше о блоге думаю ... Даже на даче. Писала пару постов назад.
По поводу суеты муравьёв. Такое впечатление, что пока заносили мебель, впустили на веранду муравьёв. И они там теперь по всей веранде суетятся. Наблюдать как-то не очень приятно ...
А вот "Наутилус Помпилус" на даче есть, тоже слушала.
Быть живым - мое ремесло.
Это дерзость, но это в крови.
Я умею читать в облаках имена
Тех, кто способен летать.
Если ты когда-нибудь
Почувствуешь пульс великой любви,
Знай,
Я пришел помочь тебе встать!
(К. Кинчев, "Алиса")
Очень выносливое и живучее растение. Жалко, не знаю о нём стихов. Надо бы ник сменить на Chardon. По-французски «чертополох». Мой аватар родился и вырос во Франции. Но для меня мои три буквы – уже как талисман. Вдруг они приносят удачу? Тем более такое совпадение, описанное во втором посте от начала. А то поменяю – и удача отвернётся …
Радость и грусть,
Смех и печаль, -
Все в наших руках.
Скажи, кукушка, пропой.
В городе мне жить или на выселках,
Камнем лежать или гореть звездой?
Звездой.
Солнце мое - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох - дай огня.
Вот так...
(В.Цой "Кино")
Небесный пастух пасет облака,
Город стреляет в ночь дробью огней,
Но ночь сильней, ее власть велика.
Тем, кто ложится спать -
Спокойного сна.
Спокойная ночь.
(В.Цой "Кино")
«Жалко, что кошки живут меньше, чем люди» на Яндекс.Фотках
Кот не наш. Но идеальный объект для фотосъёмки. Что-то давно не приходил. Приходила другая трёхцветная кошка – но не такая фотогеничная.
В этом году опять яблок слишком много. Будут ветки на старых яблонях ломаться. Но яблоки очень вкусные.