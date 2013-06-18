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Не о Париже

18.06.2013 10:57 11 770 просмотров

«Французы любят писать в больших блокнотах» на Яндекс.Фотках

По-моему, у Марины Топтыгиной нет заметок о Париже. Или я плохо смотрела? На самом деле я считаю, что лучше писать про более экзотические места. Например, Льеж. Но когда я прочитала у неё про Льеж, мне захотелось написать о Париже. Потому что Сименон родился в Льеже, но в 19 лет переехал жить в Париж.

Я поехала туда учиться на один год в несколько более продвинутом возрасте. В эпоху лихих 90-х. Повезло получить стипендию французского правительства и отвлечься от лицезрения эффектов смены эпох в родной стране. Но писать в блоге о себе – тоже не очень хорошая идея. Лучше писать о знаменитостях. Поэтому продолжу про Сименона.

Сначала ему в Париже было очень трудно. Мне тоже. Нет, всё-таки не получается не писать о себе. Сказывается многолетняя привычка вести дневник. Вначале Сименон работал в канцелярии Лиги ветеранов войны. Потом перешёл работать в газету. В то время среди широкой публики был очень популярен жанр короткого рассказа. Так что Сименон тоже начинал с блога, только в доинтернетную эпоху.

Вместо обратной связи с читателями в комментариях он общался с литературным редактором газеты “Matin” («Утро») Madame Colette. Колетт называла его не по фамилии, а по его первому литературному псевдониму, «Сим». Сименон долго писал под разными псевдонимами. Этим страдают многие начинающие писатели. Например, Чехову тоже не нравилась его первая книга и, хотя ему советовали издать её под настоящим именем, он из самолюбия издал под псевдонимом.

Так что называла его эта мадам “mon petit Sim”. Она была литературной знаменитостью. Он восхищался ей и очень волновался, когда шёл на встречу со своим редактором. Ей сначала его творения не нравились. Она говорила, что это слишком литературно, слишком изысканно. Советовала убрать все красоты и Сименон неоднократно переписывал свои рассказы. Колетт советовала ему писать коротко и ясно и учиться рассказывать так, чтобы быть понятным каждому. А главное – проще, как можно проще и никаких красот. По-моему, в блоге тоже надо руководствоваться этими принципами. Всё-таки повезло Сименону с его мадам.

Литературная слава пришла к нему в начале тридцатых годов прошлого века, когда вышли его первые романы о Мегрэ. Их он уже подписывал своей настоящей фамилией. Появилась наконец уверенность в себе. Сам Сименон называл своего Мегрэ “le raccommodeur des destinées”, что можно перевести как починщик или штопальщик судеб. Мегре отличается от других известных детективов. Для него важно не только раскрывать преступления, но и по возможности не допускать их. Характер Мегрэ дан Сименоном в развитии. Ну, вы сами знаете, если читали его романы.

Я хотела перед написанием в блог перечитать Сименона. Стала искать книгу по-русски. Писать ведь надо по-русски. И помню, что была такая дома. По-моему, ещё за макулатуру покупали. Но нигде не увидела. Подумала, что кто-то взял почитать и не отдал. Зато нашла «Мегрэ у министра» на французском языке. Книга издана в 1987 году в серии библиотека для домашнего чтения для студентов институтов иностранных языков. А я в 1987 как раз начала учить французский язык.

Этот пост получился, как я и думала, не о Париже. Так что заголовок подходящий. Написала о себе, о мадам Колетт – ну и немножко о Сименоне. В книге, которую нашла дома, предисловие по-русски. Всё-таки хорошо в советское время писали предисловия. Обстоятельно. Но у меня здесь всё же не целиком переписанное предисловие …

В следующий раз будет о Париже. Там происходит действие романа «Мегрэ у министра». А это – вместо предисловия.

Комментарии 11

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Хотелось услышать про Нант! И про Жюля!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А в Реймсе?
Ольга Курочкина  (kha)
#
По-моему, легче сказать, где была.

Париж
Лион
Гренобль
Тулуза

Всё.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лучше про Тулузу - я там не был!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Про Тулузу я хочу написать. Не знаю, когда очередь дойдёт со всеми резервами и нишами. Там есть музей космоса - называется "Город космоса" - с нашими аппаратами.


«Это Тулуза» на Яндекс.Фотках


«На ракете написано "Город космоса"» на Яндекс.Фотках
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вот это очень интересно!) Ждем-с!)))
Георгий Иванов  (Несахар)
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Что сказать?

Люблю Сименона. За образ комиссара Мегрэ. За неспешность и вкус повествования. За живое описание Парижа, его окрестностей и вообще французской жизни начала-середины прошлого века. За психологизм. За одно из лучших литературных описаний любви. За гуманизм - уважение и внимание к человеку, стремление дойти до самой его сути.

Жалею, что нет хорошего сериала. Очень хотелось бы увидеть сериал про Мегрэ такого же качества как английские фильмы про Пуаро и Шерлока Холмса, но увы.
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, я тоже с удовольствием перечитала. Я сюжеты литературных произведений забываю напрочь, так что каждый раз читаю как заново. Сначала даже сомневалась, а читала ли я это раньше вообще. Но потом встретилась одна фраза, которую вспомнила. Наверно, выписывала, когда учила французский язык.

На самом деле, очень интересно, как я воспринимала это в 1987 году, когда Париж казался каким-то сказочным городом на другой планете - и сейчас, когда я там пожила и потом ещё пообщалась с французами в других местах. Теперь у меня при чтении ассоциации с реальной французской жизнью как она есть.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Ольга, поздравляю с выходом в свет! smile:) Я в Париже уже лет 10 не была, поэтому ничего о нем и не пишу. Интересно, в Париже есть какой-нибудь музей, связанный с Сименоном или его героями? Или экскурсия?..
Ольга Курочкина  (kha)
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Спасибо, Марина! Сейчас набила в yahoo.fr музей Сименон Париж - все ссылки на Бельгию.
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