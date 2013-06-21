Город Мегрэ

Ещё когда читала «Мегрэ у министра», увидела на полке книгу Сименона по-русски. Называется «Признания Мегрэ». Просто плохо искала и не приметила слона. Издана в 1982 году и действительно куплена за макулатуру. Стоила 3 рубля 50 копеек. На последней странице написано: «Сбор и сдача макулатуры – важное государственное дело. Сдавайте макулатуру заготовительным организациям!»
Читала в газете – бумажной – мнение, что все бумажные книги надо сдать в макулатуру. Потому что тексты всё равно уходят в Интернет. Но всё-таки хорошо, что я сподвигнулась прочитать «Мегрэ у министра» по-французски. Литературу лучше читать в оригинале. Моя бабушка по папиной линии была украинка. Владела русским и украинским языком. Работала библиотекарем. Прочитала как-то один и тот же роман в украинском оригинале и в русском переводе. Сказала, что это было два разных романа.
Так, читатели хотели не про бабушку, а про Мегрэ. Хотя генеалогией некоторые тоже интересуются. Но я к тому, что если вы читали «Мегрэ у министра» по-русски, то это, может быть, не совсем то, что читала я. Тем более что я читала с целью написать в блог о Париже. А вы, наверное, читали с другой целью?
Министр приглашает Мегрэ встретиться в своей личной квартире недалеко от вокзала Монпарнас. Мегрэ едет на встречу на метро. По дороге гадая, что хочет от него министр. После того, как тот позвонил ему домой из телефона-автомата.
Действие в романе происходит в середине прошлого века. Тогда уже были телефоны-автоматы. Но, наверное, не такие, из которых я звонила в его конце? Или тогда уже был Франс Телеком? И пластиковые телефонные карты? У меня за год собралась целая коллекция. Они красивее, чем банковские. И тоже с чипом. Например, у меня в коллекции есть такая.
«карта на 50 единиц» на Яндекс.Фотках
Нет, во времена Мегрэ были жетоны. Это я вычитала уже по-русски в романе «В подвалах отеля «Мажестик».
Наверное, поезд метро, на котором ехал Мегрэ, был не такой.
«Виадук - Аустерлиц» на Яндекс.Фотках
На таких ездила я. А в 1940-х были другие модели. Но линии метро пролегали там же.
Вот этот указатель, по-моему, из тех времён.
«Но по Парижу тоже лучше пешком» на Яндекс.Фотках
Вокзал Монпарнас также не поменял месторасположение. Только там в 1973 году ещё построили небоскрёб.
«Башня Монпарнас» на Яндекс.Фотках
Высота здания 209 метров. Внутри расположены офисы различных компаний. Туристы могут подняться на последний этаж и полюбоваться оттуда видами Парижа. Французы называют даже не очень высокие дома такой формы башнями. Поэтому это Tour de Montparnasse.
«Справа вход в небоскрёб Монпарнас» на Яндекс.Фотках
А вот Эйфелева башня во времена Мегрэ уже была. Она построена в 1889 году. Данная инфа взята из 29-го тома Большой Советской Энциклопедии. Когда писала черновик, было быстрее снять с полки том, чем включать компьютер и лезть в Интернет. Но после этого пришлось отмываться от серых полос. Слишком много пыли на шкафу под этой энциклопедией.
«Во времена Мегрэ Париж выглядел как-то так» на Яндекс.Фотках
На Эйфелеву башню тоже можно взобраться и полюбоваться на панораму Парижа. Я так сделала, когда в Париж на несколько дней приехал мой папа со своим начальником после командировки в Лилль. А у алтаря собора Нотр-Дам, который виден на фотографии, недавно застрелился один известный блогер. Но это не в тему. Об этом есть здесь в комментариях (последних, которые подлиннее):
http://www.banki.ru/blog/kha/3820.php#comments
Наверное, уже достаточно для одного поста?
(Продолжение следует)
Комментарии 9
1. Что в первую очередь смотреть?
2. Где жить?
2. Жить под мостом.
2. Под мостом - это название гостиницы?)))
2. Пять звёзд.
"Где вы в этом году жили в Париже?"
"... в этом? ... Да там же где и в прошлом".
("Летучая мышь")
А мы – в смысле я – сначала жили в Париже здесь.
«Вход в отель Кронштадт» на Яндекс.Фотках
«Интерьер отеля две звезды» на Яндекс.Фотках
И даже бесплатно. Мне французы не успели вовремя комнату в кампусе найти, но под мостом тоже решили не оставлять. Хотя эта гостиница только две звезды. Интересно, у моего блога когда-нибудь будет больше? Но до Вас я уже добралась …
Пост про эту гостиницу потом будет. С другим названием. Но тоже про Париж, конечно …
Если вас волнует место вашей строки - желаю вам успешного восхождения. до уровня главного редактора например.
А я, как и героиня из "Летучей мыши" в Париже еще не бывал. Пока...
Руки не дошли. И ноги не донесли.
Есть другие потребности.
Если вас волнует место вашей строки - желаю вам успешного восхождения. до уровня главного редактора например.
Семён Семёныч, я реально смотрю на жизнь. На уровень главного редактора не претендую. Мне и около Вас хорошо.
Желаю Вам тоже успешного восхождения.
А я не помню сценарий «Летучей мыши». Я всё забываю, и романы, и фильмы … Сейчас вот в Википедии краткое содержание посмотрела …