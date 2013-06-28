Город Мегрэ (продолжение)

Начало: http://www.banki.ru/blog/kha/3913.php#comments
Если написать три поста на одну и ту же тему, то можно сделать начало, продолжение и окончание. А если я напишу четыре? Как тогда назвать третий, чтобы не было повторов?
Я уже чувствую, что в три поста не уложусь. И вообще рискую написать целый роман. Надо было с самого начала называть Глава Первая, Глава Вторая и так далее. Тем более что и Предисловие есть.
После встречи с министром Мегрэ возвращается домой на такси. Едет от бульвара Пастер до бульвара Ришар-Ленуар, где находится его квартира. На следующее утро Мегрэ просыпается и видит, что на улице солнце. А накануне был туман. У Сименона в романах действительно очень живое описание Парижа. Эта живость достигается в том числе благодаря описаниям погоды.
Жалко, я туман в Париже не помню. Может, всё-таки был. Я помню туман во французских Альпах. Вот там туман так туман. Хоть глаз выколи. Даже фотографии есть. Тумана. Но об этом надо писать отдельную историю с продолжениями.
Ещё мне понравилось, как Сименон описывает дождь в романе «Признания Мегрэ»:
« … когда в половине седьмого начался дождь, ярко-красное солнце, уже садившееся за крыши домов, не спряталось за облака, небо по-прежнему пылало, словно охваченное пожаром, окна пламенели …
… Дождя не хватило на весь Париж, и мадам Мегрэ вечером сообщила мужу, что на бульваре Ришар-Ленуар тротуары остались совершенно сухими».
«Бульвар Ришар-Ленуар» на Яндекс.Фотках
Не знаю, на каком такси ехал Мегрэ. Может быть, на таком?
«У нас была "Победа", а у них вот это» на Яндекс.Фотках
На самом деле, он ни на каком такси не ехал. Как может плод фантазии писателя ехать на настоящем такси. Такси, на котором он ехал – тоже фикция. Но вот Париж, в котором он якобы жил – это реальность. Я даже ездила по нему на такси. В 90-е годы иностранным студентам, приезжающим учиться в Париж, можно было взять в аэропорту Шарль де Голль такси. Потраченные на него 50 франков в тот же день возвращали наличными в учреждении, которое потом оформляло документы на стипендию. Но такси уже были другие. По-моему, они были чёрного цвета. Как служебная машина Мегрэ.
Поскольку Мегрэ с министром накануне хорошо выпили, после утреннего кофе Мегрэ по дороге на работу, куда он идёт пешком, заходит в бар на площади Республики, чтобы похмелиться белым вином. Оттуда смотрит на бульвар Сен-Мишель. Там находится Сорбонна. Но я училась не в ней. В следующий раз напишу, где. Потом Maigret идёт к себе на Quai d’Orfevre. Окна его кабинета выходят на набережную Сены – набережную Орфевр. Выдуманный Мегрэ открывает настоящее окно и выкуривает вымышленную трубку, глядя на реальную реку.
«Место работы Мегрэ» на Яндекс.Фотках
Над рекой в Париже много красивых мостов. И под ними действительно ночуют клошары. По-русски говоря, бомжи. В «Признаниях Мегрэ» обвиняемый заявляет, что бросил нож в Сену, стоя на середине моста Мирабо. Про этот мост есть стихотворение Аполлинера. Начинается так:
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Дома есть сборник стихов Аполлинера. Издан в 1967 году. На обложке цена: 70 копеек.
Но перевод стихотворения слишком вольный. Аполлинер такого не писал. Это написал переводчик:
Под мостом Мирабо тихо Сена течёт
И уносит нашу любовь
Слово «тихо» в первой строчке отсебятина. Во второй слова «уносит» у Аполлинера тоже нет. И «любовь» у автора во множественном числе. Наверное, в жизни Аполлинера было много любви.
«Мост Мирабо» на Яндекс.Фотках
В общем, читайте поэзию в оригинале. И прозу, желательно, тоже. Хоть на каком-нибудь языке …
Сама сейчас читаю «Гнев Мегрэ» по-русски. В предыдущих романах все главы были с названиями. А в этом просто Глава I, Глава II, Глава III … Раз Сименон решил с названиями глав не заморачиваться, я тоже не буду.
(Ещё одно продолжение следует)
Комментарии 39
Это он?))
Георгий вот писал, что про Мегрэ нет хорошего сериала. Зато у меня теперь в блоге будет сериал из постов …
Мегрэ, судя по романам, должен быть толстый. Но здесь не видно …
Выбор ещё важен, что экранизировать.
А писатель работает один. Всё зависит от его таланта и работоспособности. И жизненного опыта. Чтобы было о чём писать.
И всем ещё реклама важна, раскрученность. Узнаваемый бренд.
И удача нужна для успеха.
Все я компоненты перечислила?
А если за тебя писали негры - то это, наверное, больше ради денег делалось? Не знаю - вот я представляю себе: за меня написал талантливый негр, я прославилась. Но мне как-то было бы приятнее прославиться за счёт собственного ...
ЗЫ лучше самому
Поэтому я сама.
ЗЫ быть проще - и люди потянутся
P.S.: Стараюсь.
ЗЫ а где учились?
P.S.: В институте иностранных языков.
ЗЫ есть предел совершенства - понимание общества
P.S.: Нет, это только необходимый минимум .
В вузе дают только 2 языка, причем второй не очень!(
ЗЫ хотя я не доверяю спецшколам, но определенный задел они дают
P.S.: К 10 классу английский свободно. Если уж вы не совсем тупые, конечно.
ЗЫ я имел ввиду обыкновенную спецшколу
«Мегрэ» на Яндекс.Фотках
«Мегрэ на Монмартре» на Яндекс.Фотках
Когда мы читаем роман, у нас тоже создаётся образ. Вот это самое лучшее. Тоже фикция, но если хороший писатель, то он доносит образ до читателя. Ну, если читатель тоже хороший ...
то он доносит на писателя?)))
У нас с Вами здесь очень хороший диалог . В дополнение к посту.