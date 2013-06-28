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Город Мегрэ (продолжение)

28.06.2013 20:20 39 1 224 просмотра
Начало: http://www.banki.ru/blog/kha/3913.php#comments


Если написать три поста на одну и ту же тему, то можно сделать начало, продолжение и окончание. А если я напишу четыре? Как тогда назвать третий, чтобы не было повторов?

Я уже чувствую, что в три поста не уложусь. И вообще рискую написать целый роман. Надо было с самого начала называть Глава Первая, Глава Вторая и так далее. Тем более что и Предисловие есть.


После встречи с министром Мегрэ возвращается домой на такси. Едет от бульвара Пастер до бульвара Ришар-Ленуар, где находится его квартира. На следующее утро Мегрэ просыпается и видит, что на улице солнце. А накануне был туман. У Сименона в романах действительно очень живое описание Парижа. Эта живость достигается в том числе благодаря описаниям погоды.

Жалко, я туман в Париже не помню. Может, всё-таки был. Я помню туман во французских Альпах. Вот там туман так туман. Хоть глаз выколи. Даже фотографии есть. Тумана. Но об этом надо писать отдельную историю с продолжениями.

Ещё мне понравилось, как Сименон описывает дождь в романе «Признания Мегрэ»:

« … когда в половине седьмого начался дождь, ярко-красное солнце, уже садившееся за крыши домов, не спряталось за облака, небо по-прежнему пылало, словно охваченное пожаром, окна пламенели …

… Дождя не хватило на весь Париж, и мадам Мегрэ вечером сообщила мужу, что на бульваре Ришар-Ленуар тротуары остались совершенно сухими».


«Бульвар Ришар-Ленуар» на Яндекс.Фотках

Не знаю, на каком такси ехал Мегрэ. Может быть, на таком?


«У нас была "Победа", а у них вот это» на Яндекс.Фотках

На самом деле, он ни на каком такси не ехал. Как может плод фантазии писателя ехать на настоящем такси. Такси, на котором он ехал – тоже фикция. Но вот Париж, в котором он якобы жил – это реальность. Я даже ездила по нему на такси. В 90-е годы иностранным студентам, приезжающим учиться в Париж, можно было взять в аэропорту Шарль де Голль такси. Потраченные на него 50 франков в тот же день возвращали наличными в учреждении, которое потом оформляло документы на стипендию. Но такси уже были другие. По-моему, они были чёрного цвета. Как служебная машина Мегрэ.

Поскольку Мегрэ с министром накануне хорошо выпили, после утреннего кофе Мегрэ по дороге на работу, куда он идёт пешком, заходит в бар на площади Республики, чтобы похмелиться белым вином. Оттуда смотрит на бульвар Сен-Мишель. Там находится Сорбонна. Но я училась не в ней. В следующий раз напишу, где. Потом Maigret идёт к себе на Quai d’Orfevre. Окна его кабинета выходят на набережную Сены – набережную Орфевр. Выдуманный Мегрэ открывает настоящее окно и выкуривает вымышленную трубку, глядя на реальную реку.


«Место работы Мегрэ» на Яндекс.Фотках

Над рекой в Париже много красивых мостов. И под ними действительно ночуют клошары. По-русски говоря, бомжи. В «Признаниях Мегрэ» обвиняемый заявляет, что бросил нож в Сену, стоя на середине моста Мирабо. Про этот мост есть стихотворение Аполлинера. Начинается так:

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours

Дома есть сборник стихов Аполлинера. Издан в 1967 году. На обложке цена: 70 копеек.

Но перевод стихотворения слишком вольный. Аполлинер такого не писал. Это написал переводчик:

Под мостом Мирабо тихо Сена течёт
И уносит нашу любовь

Слово «тихо» в первой строчке отсебятина. Во второй слова «уносит» у Аполлинера тоже нет. И «любовь» у автора во множественном числе. Наверное, в жизни Аполлинера было много любви.


«Мост Мирабо» на Яндекс.Фотках

В общем, читайте поэзию в оригинале. И прозу, желательно, тоже. Хоть на каком-нибудь языке …

Сама сейчас читаю «Гнев Мегрэ» по-русски. В предыдущих романах все главы были с названиями. А в этом просто Глава I, Глава II, Глава III … Раз Сименон решил с названиями глав не заморачиваться, я тоже не буду.

(Ещё одно продолжение следует)

Комментарии 39

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#

Это он?))
Ольга Курочкина  (kha)
#
А я не знаю. smile:( . Или не помню. Я уже так давно нормальных фильмов не смотрела. Смотрю иногда на даче, что вечером по телевизору показывают. Или сразу выключаю. smile:)

Георгий вот писал, что про Мегрэ нет хорошего сериала. Зато у меня теперь в блоге будет сериал из постов … smile;)

Мегрэ, судя по романам, должен быть толстый. Но здесь не видно …
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это лучший Мегрэ всех времен и народов!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Хорошая экранизация – всегда плюс. Но это уже отдельное новое произведение. Успех которого зависит от таланта режиссёра, актёров и всей остальной съёмочной команды и насколько она сработалась.

Выбор ещё важен, что экранизировать.

А писатель работает один. Всё зависит от его таланта и работоспособности. И жизненного опыта. Чтобы было о чём писать.

И всем ещё реклама важна, раскрученность. Узнаваемый бренд.

И удача нужна для успеха.

Все я компоненты перечислила? smile:scratch:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Сейчас на писателя работает целая команда "негров"!))) И в результате, в неделю - роман появляется!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Такое явление есть. Но есть и писатели, которые пишут без негров. Когда нет цели, чтобы в неделю по роману. Можно вообще за всю жизнь только один роман написать и прославиться. Но обычно если ты написал один роман и прославился, то потом хочется написать ещё один. И так далее. smile;) Поэтому пишут целый ряд романов.

А если за тебя писали негры - то это, наверное, больше ради денег делалось? Не знаю - вот я представляю себе: за меня написал талантливый негр, я прославилась. Но мне как-то было бы приятнее прославиться за счёт собственного ... smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
"Негры" есть и блогеров! Но это характерно для "политических" блогов!))
ЗЫ лучше самому
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Главное, найти себя!))
ЗЫ быть проще - и люди потянутся
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Значит, языком Мегрэ в совершенстве?
ЗЫ а где учились?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Совершенству предела нет.
P.S.: В институте иностранных языков.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А в каком? По какой специальности?
ЗЫ есть предел совершенства - понимание общества
Ольга Курочкина  (kha)
#
Имени Мориса Тореза. По специальности английский язык.
P.S.: Нет, это только необходимый минимум smile:) .
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Языковед? Или лингвист?
Ольга Курочкина  (kha)
#
А это одно и то же. Было у нас языкознание. Или, например, теория грамматики. Та ещё заумь. Экзамен здать и забыть как кошмарный сон. Вот языками владеть - это дело полезное. Но нам же высшее образование давали!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И сколько языков успели выучить в ВУЗе?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Однако! И когда только успели?))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Между делом? Без отрыва от учебы?
В вузе дают только 2 языка, причем второй не очень!(
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, французский давали не всем, а только тем, кто хорошо учился smile;) . А немецкий вообще был только для предыдущего курса. Я просто пришла на занятие и сказала преподавательнице: хочу изучать. Она сначала была недовольна. И так много желающих. А потом постепенно почти все отсеялись с этого факультатива и иногда даже индивидуальные занятия получались. smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А английский как?
Ольга Курочкина  (kha)
#
А английский я и так знала. Учила со второго класса.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Спецшкола?))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Даже две. До седьмого класса одна, потом перехали и другая. Тоже спец.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Только в спецшколах иностранный язык учат с первого-второго класса!)
ЗЫ хотя я не доверяю спецшколам, но определенный задел они дают
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спецшколы тоже разные бывают. У меня первая была просто хорошая – а вторая супер. Во второй учились дети послов, работников ЦК … Внучка Хрущёва там училась.
P.S.: К 10 классу английский свободно. Если уж вы не совсем тупые, конечно.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Да уж, слишком спецшкола была!)))
ЗЫ я имел ввиду обыкновенную спецшколу
Ольга Курочкина  (kha)
#
Первая спецшкола была обыкновенная. Где я до седьмого класса училась. Спецшкола Московской железной дороги. Не ЦК КПСС …
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это комиксы!)) Живой лучше!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Живого нет! Это плод фантазии Сименона!

Когда мы читаем роман, у нас тоже создаётся образ. Вот это самое лучшее. Тоже фикция, но если хороший писатель, то он доносит образ до читателя. Ну, если читатель тоже хороший ...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Цитата
Ну, если читатель тоже хороший ...

то он доносит на писателя?)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, если читатель хороший, а к тому же ещё и комментатор – такой, как Вы – то он доносит до автора, чего в его блоге не хватает smile:).
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
На мой взгляд, важен диалог автора и читателя!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, очень важен. В этом преимущество ведения блога. Это я уже поняла smile;)

У нас с Вами здесь очень хороший диалог smile:thumbsup: . В дополнение к посту. smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Спасибо!)))
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