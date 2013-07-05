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Город Мегрэ (ещё одно продолжение)

05.07.2013 18:51 6 872 просмотра
Начало: http://www.banki.ru/blog/kha/3913.php
Продолжение: http://www.banki.ru/blog/kha/3935.php

В Париже нас русских студентов из Москвы было десять человек. Ещё были из Санкт-Петербурга. Все мы закончили Французский университетский колледж и получили стипендию. Её выдавали десяти лучшим студентам. В год, когда я получала диплом, было всего десять выпускников. Остальные просто бросили учёбу.

Одна моя подруга сказала: «Если бы вас было не десять, а больше, ты думаешь, тебе бы что-нибудь дали?» Но факт остаётся фактом. Иногда бывает, в жизни просто везёт. Но и дела тоже лучше доводить до конца.

Мы жили в университетском городке. Это главный корпус.


«Здесь мы обедали» на Яндекс.Фотках

А это дом, где жил автор романов о Мегрэ.


«Здесь жил Сименон» на Яндекс.Фотках

Школа дорог и мостов, о которой идёт речь в романе «Мегрэ у министра», находится на улице Святых отцов. На этой же улице находится Институт политических наук. Я там целый год слушала курс «Посткоммуническая трансформация в Центральной и Восточной Европе». На самом деле это учебное заведение даже круче Сорбонны. Во Франции об этом знают. А у нас нет. Скажешь у нас – пустой звук. Скажешь Сорбонна – престижно. А французы, когда слышат, что я училась в IEP, говорят: «О, да ты интеллектуал высокого полёта!» Любят они всех высмеивать. Это у них национальная черта.

На Банки.ру в «Мониторинге банковской прессы» была статья из «Ведомостей» о Сергее Гуриеве. Там было сказано, что он нашёл преподавательскую вакансию в парижском университете Science Po. А Science Po и IEP – это разные названия одного и того же заведения. Не знаю, может быть, сейчас в университет переименовали. Раньше был институт. Если бы мне предложили сейчас, я бы лучше изучала там экономику. Но, во-первых, со стипендией выбора не было. Куда распределили, там и учись. А во-вторых, я стала интересоваться экономикой позже. Особенно после кризиса 2008 года.


«Улица Святых отцов времён Мегрэ» на Яндекс.Фотках

Один из персонажей романа покупает подержанные книги на набережных Сены. В 90-е годы тоже продавали. Наверное, и сейчас продают. Без этих лотков с книгами вдоль реки Париж – не Париж. Персонаж увлекается философией, политэкономией и историей. Читает Спинозу, Кьеркегора, Святого Августина, Сен-Симона, Маркса и Энгельса. Я вышеперечисленными науками и авторами особо не увлекалась. Больше иностранными языками. И заодно художественной литературой. Но раз дали стипендию, курс из области политических наук прослушала. Не отказываться же пожить год в Париже за счёт французского правительства.


«Набережная Сены» на Яндекс.Фотках

А в романе «Гнев Мегрэ» Мегре посещает Монмартр. В 1998 году, когда я уже работала в Москве, я опять приезжала в Париж. Со своим начальником и ещё одной женщиной. Мы ходили в ресторан на Монмартре. Они потом удивлялись, что я не пьянею от большой дозы алкоголя. А я привыкла за год во Франции. Там принято пить красное вино на обед и на ужин. Всегда стоит на столе и пей сколько хочешь. И в Альпах тоже так.


«Станция метро "Монмартр"» на Яндекс.Фотках

В книге остался последний непрочитанный роман. «Мегрэ и виноторговец».

(Окончание следует)

Комментарии 6

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Приличный отельчик в Париже есть? Недорогой, но в людях!)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В центре города!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В пределах 50 евро с завтраком!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Пожалуйста, если кто знает такое, пишите мне сюда в каменты smile:oops: .
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