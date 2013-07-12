Город Мегрэ (окончание)

Начало: http://www.banki.ru/blog/kha/3913.php
Продолжение: http://www.banki.ru/blog/kha/3935.php
Ещё одно продолжение: http://www.banki.ru/blog/kha/3955.php
В романе «Мегрэ и виноторговец» Мегрэ пытается поужинать тушёной капустой с пивом. Но оказывается не в состоянии ни есть, ни пить, потому что у него начинается грипп. В «Мегрэ у министра» он всё никак не может окончательно протрезветь после свидания с министром накануне. И тоже идёт выпить пива в бар. Я пиво в первый раз как раз в Париже попробовала. Русских студентов расселили в разных корпусах кампуса и мы ходили друг к другу в гости. И вот ко мне один раз пришли с пивом. Пиво во Франции тоже хорошее. Хотя они там больше по вину специализируются.
«Это слишком мало» на Яндекс.Фотках
Не знаю, какое пиво пил Мегрэ. На самом деле, никакого. Как может выдуманный персонаж пить пиво? Интересно, какое пиво пил Сименон? Или он пил вино или что-нибудь покрепче?
Мы в Париже по-разному свободное время проводили. Одна девушка привезла с собой кассеты с «Наутилус Помпилиус», купила магнитофон и всё время слушала. Как ни приду к ней, всё время их концерт. А у меня с собой музыки не было. Я вообще люблю тишину. Хотя под настроение могу и послушать. Не всё же время читать и писать. Или вообще ничего не делать. У «Наутилус Помпилиус» хорошие песни. Мне, например, нравится «Колёса любви».
http://masteroff.org/45067.html
И «Летучая мышь».
http://nautilus.
texty-pesen1.ru/Letuchaya_mish_29697.html
«Бульвар Сен-Жермен» на Яндекс.Фотках
Во времена Мегрэ послеполуденные газеты можно было купить на улице у продающего их мальчика. Например, на бульваре Сен-Жермен. В 90-е годы продавали только в киосках. Но я не покупала. Читала бесплатно в библиотеке. Там и русские газеты были. А Интернет тогда был большой редкостью даже во Франции.
Каждый получивший стипендию студент имел право купить компьютер и потом по предъявлении товарного чека делался возврат потраченных денег. Все деньги – стипендия, компенсации – приходили на счёт в банке. Я открыла счёт в BNP. Banque Nationale de Paris. «Национальный банк Парижа». Стала клиентом французского банка раньше, чем российского.
«Елисейские поля - улица длинная» на Яндекс.Фотках
Ещё один персонаж романа имеет привычку посещать бары на улице Елисейские поля. А мы ходили туда в кафе есть мороженое. Одна из наших девушек подцепила француза и он водил её везде, не обращая внимания на цены. Был простым рабочим. Работал на заводе. Его зарплата была в несколько раз больше нашей стипендии. Хотя и наша стипендия была не такая уж маленькая. В пересчёте на доллары около тысячи в месяц. В России в 90-е не каждый столько зарабатывал.
Мы иногда ходили втроём и он за меня тоже платил. А ещё водил нас в кино. Потом Наташа предложила пойти в театр. Пошли в Комеди Франсэз. Оказалось, что этот француз первый раз в жизни пошёл с нами в театр.
Вышеупомянутого персонажа «Мегрэ у министра» его привычки довели до того, что ему пришлось подрабатывать грузчиком на Центральном рынке. Может быть, даже вот так.
«Вот что это там в ящиках?» на Яндекс.Фотках
А убийца из романа «Мегрэ и виноторговец» тоже подрабатывал на этом рынке и ночевал в ночлежке рядом с ним. Сейчас на месте Центрального рынка современный торговый центр. Так что фотографию вставлять неинтересно.
Другой персонаж «Мегрэ и виноторговца» спал на Северном вокзале. Оттуда ходят поезда в Германию. Из Парижа я съездила на три дня в Германию. В один маленький город в восточной части страны. Но об этом в блог писать не стоит. Лучше написать ещё один пост про Берлин.
По этой ссылке есть красивые фотки Северного вокзала. Они не копируются. Кликните ещё внизу по «Suivant», там будет третье и чётвёртое фото.
http://www.paris-photo.eu/gare-nord/gare-nord1.htm
Да, прожила я год в Париже ещё в прошлом веке – но только сейчас осознала, что жила в городе Мегрэ ...
Комментарии 16
Может быть, я не знаю, прочла только 5 романов о Мегрэ - но такое впечателение, что Сименон не писал о смерти Мегрэ. Если ошибаюсь, поправьте кто-нибудь.
Есть писатели, которые уже просто не знают, что дальше делать с персонажами - и сами же их "убивают" в своих произведениях, соответственно построив сюжет.
В послесловии к "Признаниям Мегрэ" написано, что Сименон за несколько дней до своего семидесятилетия сообщил, что прекращает писать романы, а будет только диктовать мемуары. Но, по-моему, Мегрэ ему не мешал и он оставил его жить дальше.
Конечно, если Мегрэ жил в середине прошлого века, то он уже давно должен был умереть по естественным причинам. Но какая могила у литературного персонажа. Даже если бы Сименон его убил и похоронил в конкретном месте. Настоящая могила только у реального человека может быть.
По поводу могил. Хочу написать в блог про Тулузу. Стала смотреть, какие там жили знаменитости. В Википедии сказано: в Тулузе находится могила Фомы Аквинского. Теперь думаю: а здесь кто-нибудь из читателей знает, кто такой Фома Аквинский?
ЗЫ Могилу Эммануила Канта видел лично!
А что еще интересного в Тулузе есть?
«Даже сфоткать можно» на Яндекс.Фотках
Люди есть интересные. Французы. Католики. Живые.
«После мессы» на Яндекс.Фотках
«Во время мессы» на Яндекс.Фотках
Это помимо того, что у меня уже на несколько постов про Тулузу на осень заготовлено. Я писала уже в каментах к посту «Не о Париже», что там есть музей космоса и фотки вешала.
http://www.banki.ru/blog/kha/3889.php
И ещё просто посты про город сделаю. У меня там фотки осенние, так что где-то в октябре будет Вам в студию .
ЗЫ католики и в Италии есть!)) И тоже живые!))