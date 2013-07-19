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Мелочь, а приятно

19.07.2013 18:22 19 1 745 просмотров
На Банки.ру пользуется популярностью тема о том, что делать с мелочью. На форуме есть ветка «Обмен мелочи на купюры». Там кто-то один раз написал, что насобирал пять килограммов пятикопеечных монет. Ещё была статья «Мелочь в банках». Я её даже комментировала. В качестве иллюстрации там были стеклянные банки с монетами. А ещё чей-то комментарий к этой статье был о рюкзаке с монетами на балконе.

Но сейчас мелочь – не деньги. А вот в советское время за копейку можно было купить коробок спичек. Или выпить стакан газированной воды без сиропа. За две копейки позвонить из телефона-автомата. За три выпить газированной воды с сиропом. За пять проехать в метро. И это только за медные деньги.

За 7 копеек можно было купить мороженое.

В детстве я иногда находила мелочь на улице. Мама ругала меня за то, что я собираю всякую грязь. Бабушка разрешала собирать мелочь, но следила, чтобы я потом хорошо мыла руки.

Чаще всего я находила одну копейку. Но иногда на земле лежали даже гривенники. Тогда можно было сразу купить мороженое. А копейки нужно было сначала накопить. Так во мне с детства стала развиваться страсть к накопительству.

Копейки хранились в банке. Не в том, который всегда рядом. А в банке из-под растворимого кофе. Дедушка сделал в крышке прорезь и припаял крышку к банке. Короче, сделали так, чтобы деньги были ребёнку недоступны. А то к ухо-горло-носу не насидишься.

Но гривенники всё-таки хоть редко, но попадались …


«Монеты моего детства» на Яндекс.Фотках

А вы любите мороженое?

Комментарии 19

XIIX  (XIIX)
#
Носталжи - вещь сильная, сам живу вечно сравнивая прошлое и настоящее... И прошлее мне нравится больше, хотя в те времена я был на 100% не выездной - работал в "ящике", так говорили про режимные предприятия. Сейчас же,чем старше становишься, тем меньше уверенности в дне будущем и самое главное, что собственное будущее уже как-то не сильно волнует. Вот такая вот петрушка... smile:(
А самое большее, что я находил из монет в молодые годы, так это РУБЛЬ! Юбилейный... smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Лучше чемодан с купюрами!))
XIIX  (XIIX)
#
Ага! Кто бы спорил?! Как у Корейки! Давай два! smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Корейко - был фингением!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Как приятно, когда в блоге идёт диалог между читателями! smile;) А я сегодня гривенник советский на земле видела. Но поднимать не стала – зачем он теперь нужен … smile:| В коллекции, по-моему, где-то есть, но я особо не увлекаюсь. Просто лежат где-то в кошельках советские или старые российские монеты. Или иностранные от поездок или тоже найденные. Вместо которых евро теперь. Украинские с трезубцем, которые попадаются, тоже откладываю. Мне у них монета в 25 копеек нравится. Прикольная. А рубли, помню, юбилейные с Лениным были. Нет, я больше по копейкам специализировалась. Но как-то, вспоминаю, были на море и там у берега много серебряных монет нашли. Они были все потемневшие, но в Москве их принимали автоматы для размена в метро, так что всё в дело пошло. smile:)
Нет, у меня ностальгии нет. По детству разве что. Это так, воспоминания. Опять финансовые. smile:D Хоть что-то в тему сайта написать. А то всё в другие ниши тянет … smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Как все дорого стало! А дальше про свое!))
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Хорошо в детстве кончились деньги-пошел нарезал пошел дальше играть smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, что наша жизнь - игра ... smile:D

Но мороженое на нарезанные не купишь ... smile:cry:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Можно вставить свои пять копеек?))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет! Сначала соберите их пять килограмм, а потом уже вставляйте! ))
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Вы уже второй раз меня вдохновляете smile:gramercy: и заставляете поковыряться в своем бессознательном smile:-X
Ольга Курочкина  (kha)
#
А Вы умеете ковыряться в своём бессознательном? smile:o

Именно в бессознательном, а не в памяти? Вы владеете самогипнозом или каким-то ещё методом? Вас на тренингах научили? smile;)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
почитайте труды З.Фрейда,а лучше послушайте и поймете что мир намного интереснее чем кажется smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Читала уже. То, что Фрейд умел в подсознании копаться, знаю. И что мир интереснее, чем кажется. smile:D Я спросила про ВАС. smile:)
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата
Читала уже. То, что Фрейд умел в подсознании копаться, знаю.

Речь была не о том что умел,а о том что книги интересный писал,уметь одно а донести до читателя другое smile:)
Цитата
Я спросила про ВАС. smile:)

Скажем так после прослушивания его аудиокниг мой мозг зашевелился со страшной силой от переизбытка информации smile:crazy:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
мой мозг зашевелился со страшной силой


Вот это очень хорошо! smile:)
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