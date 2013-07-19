Мелочь, а приятно

На Банки.ру пользуется популярностью тема о том, что делать с мелочью. На форуме есть ветка «Обмен мелочи на купюры». Там кто-то один раз написал, что насобирал пять килограммов пятикопеечных монет. Ещё была статья «Мелочь в банках». Я её даже комментировала. В качестве иллюстрации там были стеклянные банки с монетами. А ещё чей-то комментарий к этой статье был о рюкзаке с монетами на балконе.
Но сейчас мелочь – не деньги. А вот в советское время за копейку можно было купить коробок спичек. Или выпить стакан газированной воды без сиропа. За две копейки позвонить из телефона-автомата. За три выпить газированной воды с сиропом. За пять проехать в метро. И это только за медные деньги.
За 7 копеек можно было купить мороженое.
В детстве я иногда находила мелочь на улице. Мама ругала меня за то, что я собираю всякую грязь. Бабушка разрешала собирать мелочь, но следила, чтобы я потом хорошо мыла руки.
Чаще всего я находила одну копейку. Но иногда на земле лежали даже гривенники. Тогда можно было сразу купить мороженое. А копейки нужно было сначала накопить. Так во мне с детства стала развиваться страсть к накопительству.
Копейки хранились в банке. Не в том, который всегда рядом. А в банке из-под растворимого кофе. Дедушка сделал в крышке прорезь и припаял крышку к банке. Короче, сделали так, чтобы деньги были ребёнку недоступны. А то к ухо-горло-носу не насидишься.
Но гривенники всё-таки хоть редко, но попадались …
«Монеты моего детства» на Яндекс.Фотках
А вы любите мороженое?
Комментарии 19
А самое большее, что я находил из монет в молодые годы, так это РУБЛЬ! Юбилейный...
Нет, у меня ностальгии нет. По детству разве что. Это так, воспоминания. Опять финансовые. Хоть что-то в тему сайта написать. А то всё в другие ниши тянет …
Нет, теперь уже про ваше. Про юбилейные рубли. Ещё вот такие были, помню. Меня ещё не было, а они уже были.
«Юбилейный рубль» на Яндекс.Фотках
Но мороженое на нарезанные не купишь ...
«Монета» на Яндекс.Фотках
Зато есть вот такие монеты :
«Тоже 10 копеек» на Яндекс.Фотках
Именно в бессознательном, а не в памяти? Вы владеете самогипнозом или каким-то ещё методом? Вас на тренингах научили?
Речь была не о том что умел,а о том что книги интересный писал,уметь одно а донести до читателя другое
Скажем так после прослушивания его аудиокниг мой мозг зашевелился со страшной силой от переизбытка информации
Вот это очень хорошо!