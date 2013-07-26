В поисках вдохновения

До сих пор все посты про путешествия писала, не заглядывая в свои дневники. А тут Марина Топтыгина предложила мне написать про Ладинию. Это в итальянских Альпах недалеко от границы с Австрией. А я отвечаю: фоток нет … Потом думаю: да ладно, можно было бы и без фоток. Но что-то вообще не за что зацепиться и нет вдохновения об этом писать. Так Марине и ответила. И отправилась на дачу.
Пока шла на платформу, появилась мысль: надо почитать дневник, который я там вела. Может, вдохновлюсь написать пост? Так на англоязычных сайтах советуют. Вообще, там много чего советуют, чтобы вдохновиться.
В одном блоге был список из 101 источника вдохновения. В другом из 31. Они частично совпадали. А частично противоречили друг другу. Например, и там, и там было написано, что надо вести дневник и бегать по утрам. Но в одном посте было сказано, что не надо смотреть телевизор. Потому что это подавляет творческие способности. А в другом – что надо. Потому что сказанные кем-то по телевизору слова могут вдохновить вас написать пост в блог.
Приехав на дачу, решила, что надо ещё набрать в Интернете название места, где я была. Место называется по-итальянски Colfosco, по-немецки Calfosch и на местном ладинском наречии Kolfuschg.
Может быть, его вид меня тоже вдохновит?
Вид там такой.
«На этом балконе я стояла» на Яндекс.Фотках
Или это получится слишком мелко?
Вот это, наверно, получится крупнее?
«Kolfuschg» на Яндекс.Фотках
Нашла дневник. Начала читать. Там были идеальные условия, чтобы его вести. Поэтому в дневнике много чего написано. И местами даже про это самое Кольфоско.
«Здесь оно начинается» на Яндекс.Фотках
Записи напомнили, что я провела в Ладинии 20 дней в июне 2003 года. Но сначала показалось, что сделать из этого пост в блог не получится. И написанное обречено остаться в жанре дневника и быть по-прежнему недоступным миру.
Но читать продолжила. Всё-таки через десять лет очень интересно себя почитать. И постепенно стала даже что-то сюда в пост добавлять. А потом решила, что для одного поста уже слишком много получается …
Комментарии 16
«Море оттуда далеко» на Яндекс.Фотках
Я потом оттуда в настоящую Италию поехала. Там уже и на море была. И ещё в тот раз Болонью посетила. А сначала столицу этой красной области - Больцано.
Но это не там. Там – это вот. Просто белая.
«Там была такая» на Яндекс.Фотках
«Она же» на Яндекс.Фотках