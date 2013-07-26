Вход
Профиль Блог Лента Активность

В поисках вдохновения

26.07.2013 20:57 16 891 просмотр
До сих пор все посты про путешествия писала, не заглядывая в свои дневники. А тут Марина Топтыгина предложила мне написать про Ладинию. Это в итальянских Альпах недалеко от границы с Австрией. А я отвечаю: фоток нет … smile:cry: Потом думаю: да ладно, можно было бы и без фоток. Но что-то вообще не за что зацепиться и нет вдохновения об этом писать. Так Марине и ответила. И отправилась на дачу.

Пока шла на платформу, появилась мысль: надо почитать дневник, который я там вела. Может, вдохновлюсь написать пост? smile:scratch: Так на англоязычных сайтах советуют. smile;) Вообще, там много чего советуют, чтобы вдохновиться.

В одном блоге был список из 101 источника вдохновения. В другом из 31. Они частично совпадали. А частично противоречили друг другу. Например, и там, и там было написано, что надо вести дневник и бегать по утрам. Но в одном посте было сказано, что не надо смотреть телевизор. Потому что это подавляет творческие способности. А в другом – что надо. Потому что сказанные кем-то по телевизору слова могут вдохновить вас написать пост в блог. smile:D

Приехав на дачу, решила, что надо ещё набрать в Интернете название места, где я была. Место называется по-итальянски Colfosco, по-немецки Calfosch и на местном ладинском наречии Kolfuschg.

Может быть, его вид меня тоже вдохновит?

Вид там такой.


«На этом балконе я стояла» на Яндекс.Фотках

Или это получится слишком мелко? smile:?:

Вот это, наверно, получится крупнее? smile:oops:


«Kolfuschg» на Яндекс.Фотках

Нашла дневник. Начала читать. Там были идеальные условия, чтобы его вести. Поэтому в дневнике много чего написано. И местами даже про это самое Кольфоско.


«Здесь оно начинается» на Яндекс.Фотках

Записи напомнили, что я провела в Ладинии 20 дней в июне 2003 года. Но сначала показалось, что сделать из этого пост в блог не получится. smile:( И написанное обречено остаться в жанре дневника и быть по-прежнему недоступным миру.

Но читать продолжила. Всё-таки через десять лет очень интересно себя почитать. smile:fool: И постепенно стала даже что-то сюда в пост добавлять. А потом решила, что для одного поста уже слишком много получается … smile:shuffle:

Комментарии 16

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А где море?)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Это верхний край сапога с правой стороны, какое море! smile:o Я бы сюда карту вставила, но ни итальянский, ни немецкий сайт не открываются ... smile:(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А гугл?
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
Красотища... smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Красотища - это не то слово!)))
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
А где это, точное место сможешь сказать? smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Церковь St. Johann находится в в предгорье Доломитовых Альп, Италия.
SapphireDreams  (SapphireDreams)
#
Спасибо большое smile:flowers:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Не за что!)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Оль, фотки симпатичные, а где вдохновение? Осталось на даче? smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, Марина, такое вдохновение, что до сих пор пишу! На даче вот наконец дневник дочитала. Сейчас буду ещё добавлять!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения