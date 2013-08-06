Я приехала в Южный Тироль – так называют Ладинию немцы – из Берлина. На поезде и на автобусе. В Берлине была с немкой и русскими. Они поехали обратно в Москву, а я сюда.
«Ладиния или Южный Тироль» на Яндекс.Фотках
Я и раньше знала, что мне лучше путешествовать одной. А то кто-то в первый раз за границей. Кто-то не знает немецкого. Или даже знает, но стесняется говорить. А кто-то боится в Берлине заблудиться … Так что пришлось мне там тогда и гидом, и устным переводчиком отдуваться. Хотя это не моё призвание. В общем как сели они в автобус, у меня сразу гора с плеч.
Из-за таких поездок поневоле сравниваешь автобусы, которые ездят из Москвы в Европу (не работает смайл "только не это"?), с теми, которые уже там возят из крупных городов в альпийские деревни (не работает смайл "во!"?). При том, что на первых едешь два, а то и три дня – а на вторых час или два.
Обратно летела из Берлина на самолёте. После этого стала выбирать для путешествий маршруты, чтобы из Москвы тоже улетать самолётом. Желательно лоукостером. А по Европе мне нравилось на поездах ездить. А иногда было удобно и дёшево каким-то местным самолётом. Когда я получала шенгенскую визу, мне всегда хотелось объездить всё доступное пространство … (и смайл, который пальцем у виска крутит, тоже не отображается...)
Нет, я хотела писать про ту горную деревню, о которой шла речь в предыдущем посте.
http://www.banki.ru/blog/kha/4008.php#comments
Но начиталась своего дневника, и теперь пишу как там. Как идёт поток сознания, так и пишу.
Так что ещё пару слов о Берлине. Уехала моя компания назад в Москву – и я смогла наконец пообщаться с бывшими соотечественниками. Раньше жили и работали в Москве. А потом в начале перестройки случилась утечка мозгов и теперь у них немецкое гражданство.
Теперь всё-таки про Южный Тироль.
«Calfosch» на Яндекс.Фотках
В первые дни мне там в деревне очень понравилось. Но потом надоело. Да ещё читать было нечего. Кроме итальянских и немецких газет. И я написала у себя в тетради: «Не хочу больше смотреть на горы и луга с цветами. Хочу домой, лечь с книгой на диван и смотреть на цветы в горшках».
Но потом открылась местная библиотека и я взяла там роман Натальи Гинзбург. Мне очень нравится эта писательница из Турина. Обещала про неё и Чезаре Павезе отдельный пост написать. Вместо этого написала у Марины в комментариях.
http://www.banki.ru/blog/toptigina/3939.php
И в этом романе как раз описывались Альпы и то, как в сельской местности бывает скучно. Потом прочитала ещё рассказ Итало Звево. Тоже выдающийся итальянский писатель. Мне сейчас даже захотелось снова его перечитать. Дома есть один его роман на итальянском и ещё один в русском переводе.
У него среди предков были и немцы, и итальянцы. Сам он работал в банке, но ему не нравилось. У него была мечта стать профессиональным писателем. Первый его роман раскритиковали. Но один влиятельный критик всё-таки написал положительный отзыв. Это вдохновило его на второй роман. Второй роман был встречен молчанием. Это так его обескуражило, что он 25 лет не писал романов. Но третий роман принёс мировую славу. Звево даже обозвали итальянским Прустом. Хотя сам он с этим сравнением не согласился.
С книгами мне там стало как-то веселей. В дневнике написано: «Иногда мне хочется остаться здесь навсегда. И ездить отсюда в Берлин и в Милан». Но это так, настроение. Я когда бывала долго за границей, всегда скучала по Москве. Навсегда остаться у меня никогда желания не было. Так, поездить, даже пожить – но вернуться. Всё же там тоже не рай и свои проблемы.
Бегать по утрам было не очень удобно из-за перепада высот. Хотя воздух идеальный. Один раз после пробежки увидела в траве коричневого зайца. Но зайцы и в берлинских парках есть. И бегать в Берлине одно удовольствие. Местность ровная. Останавливалась каждый раз в разных местах – и всегда рядом был какой-то парк или зелёный массив. И воздух там тоже хороший. В качестве сувенира в Берлине продают банки с местным воздухом.
А в горах лучше не бегать, а совершать пешие прогулки. Можно гулять, как я, по 4-5 часов в день. Там тоже есть свои маршруты и достопримечательности. Например, водопад.
«Cascate Pischiadu» на Яндекс.Фотках
Один раз во время прогулки увидела местную корову. Лежит такая на траве, вся серая, красивая. На шее колокольчик, в ушах жёлтые бирки. На футболке сувенирной, там купленной – сейчас уже вся рваная и изношенная – тоже корова вышита.
Среди местных были такие, кто вообще никогда никуда не ездил и не хочет. Им и там хорошо. И их можно понять. Но отец хозяйки пансиона, восьмидесятилетний ладинец, был в Москве. Как-то осенью. И она показалась ему очень красивой. Мы с ним вместе завтракали, потому что он тоже рано вставал. Он жил там рядом со своими, но всё же отдельно, в пристройке к дому для туристов и у него была своя кухня.
А сестра этой хозяйки, тоже его дочка, усыновила двух русских детей-инвалидов. Одну девочку с синдромом Дауна и мальчика, у которого в Москве вместо одного уха было вообще неизвестно что. А когда они приехали туда в деревню после операции, ухо стало похоже на ухо.
«Меня приютила ладинская семья Деклара» на Яндекс.Фотках
Все местные жители говорят на трёх языках. По-итальянски, правда, лучше, чем по-немецки. Но поскольку среди туристов больше немцев, то приходится им говорить и по-немецки. С акцентом или кто как может. Это территория Италии, но итальянцами ладинцы себя не считают. Говорят фразы типа: «Вы, итальянцы, недостаточно хитрые …» А между собой говорят на своём языке, чтобы никто не понял.
Ещё там было интересное вино. Бутылка с немецкой этикеткой. А на вкус вино итальянское. Пиво местное тоже неплохое. (Здесь можно было бы кружки вставить ...) Кухня скорее итальянская. Мяса мало едят, даже молодёжь.
В деревне было отделение банка. Называлось Cassa Raiffeisen. Тоже первое слово итальянское, второе немецкое.
Телевизор можно было на разных языках смотреть. Но мне больше нравилось смотреть, например, на грозу или на закат или радугу.
Речушки там узенькие, мелкие, быстрые, с очень холодной водой. Можно вброд перейти по камням или просто перешагнуть.
«Эта ещё достаточно широкая» на Яндекс.Фотках
Для купания, если кто хочет, есть искусственное озеро. Но в июне там было совсем не жарко. +17 или около того.
Через 20 дней я была рада уехать оттуда в южном направлении в настоящую Италию. Хотя когда +38, это ещё хуже. Особенно в городах. Зато все говорят только по-итальянски. И никаких больше надписей на немецком, а тем более ладинском языке. Потом вернулась в Берлин. Но там немецкий гораздо больше к месту.
Когда надо было уезжать, меня просто довезли до автобусной остановки и там оставили, а сами уехали. В указанное в расписании время автобус не пришёл. Больше согласно расписанию в тот день автобусов быть не должно было. Как-то мне было не очень уютно среди гор на этой остановке одной стоять …
Потом пришёл какой-то автобус, который ехал не туда, куда мне надо. Спрашиваю водителя, будет ли сегодня в Больцано. Он любезно вышел, посмотрел расписание, подумал и сказал, что сегодня в виде исключения туда будет автобус примерно через час. Они там ходят, как им нравится. Личным транспортом, конечно, лучше. Но не всегда есть тот, кто готов довезти до самого места назначения.
На вокзале в Больцано взяла бесплатный план города. Названия улиц там интересные. Например, есть улица сберегательной кассы. Там похоже на Турин или Гренобль. Такие не очень большие города в предгорьях Альп. Турин называют маленьким Парижем – а Больцано, наверно, можно назвать маленьким Берлином? Там тоже ещё всё на немецком продублировано.
Ну я и написала. То про Берлин, то про автобусы. Или про литературу … Да ещё так длинно. Нет чтобы только про Ладинию написать. И покороче. Но в дневнике тоже так. Длинно и обо всём.
Кто не полезет в каменты к предыдущему посту, ещё раз, где эта деревня, Colfosco.
«Жалко, что такой сапог только один» на Яндекс.Фотках
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