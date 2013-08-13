Как они называются?

Вы знаете названия этих цветов? Я нет. Во всяком случае, не всех. Но они мне всё равно нравятся. Цветёт вся эта красота во французских Альпах в разное время года.
Вот эти весной.
«Но это, по-моему, не подорожник ...» на Яндекс.Фотках
«Это то же самое» на Яндекс.Фотках
А самыми первыми там зацветают крокусы. Это название даже я знаю. Их и в Москве на газонах сажают.
«Цветок в левом нижнем углу» на Яндекс.Фотках
«А здесь целый куст» на Яндекс.Фотках
Это где-то через месяц и на высоте пониже.
«Это там же недалеко» на Яндекс.Фотках
«Это, по-моему, мак?» на Яндекс.Фотках
«Французы говорили, что здесь пейзаж похож на Скандинавию» на Яндекс.Фотках
Но что мне ещё писать в этом посте в качестве текста?
Ехала на электричке на дачу. Напротив меня сидела женщина и читала глянцевый журнал про цветы. Мне было видно фотографии цветов и что там в журнале довольно много текста. Интересно, что там в том тексте было?
Наверняка, были названия цветов. А, может быть, там ещё были какие-то очень умные мысли?
«А вот это что?» на Яндекс.Фотках
«Эти цветы расцветают в начале августа» на Яндекс.Фотках
«Сейчас они как раз цветут» на Яндекс.Фотках
«Вот так» на Яндекс.Фотках
На самом деле этот пост - компенсация за отсутствие собственноручно сделанных фотографий в двух предыдущих. Там ведь тоже про Альпы. Хотя и итальянские.
http://www.banki.ru/blog/kha/4008.php
http://www.banki.ru/blog/kha/4050.php
Ну и поскольку в предыдущем посте было очень много текста – здесь можно и отдохнуть …
«Ещё во французских Альпах вот такой цветок растёт» на Яндекс.Фотках
«Он же» на Яндекс.Фотках
Но если Вы застанете там в горах ботаника-энтузиаста, он сможет провести для вас экскурсию и рассказать о каждом встретившемся цветке. Мне один раз повезло. Я узнала, что летом в некоторых местах может одновременно цвести до ста разных видов цветов.
В альпийских сувенирных магазинах всегда есть книги о цветах. И просто фотоальбомы, и специализированные издания по ботанике. С французскими названиями или латинскими. В лучшем случае английскими. Но обязательно ли вам знать, как они называются? Мне нет.
Комментарии 2
Цветы у него, когда высохнут, такие:
«Chardons secs» на Яндекс.Фотках
А что по-русски это чертополох, выяснила, только когда написала здесь в блоге пост про свой аватар. Хотя у меня на аватаре другая разновидность, которая повыше растёт.
А маки эти, по-моему, по всей Европе распространены. В Берлине, помню, видела …