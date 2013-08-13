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Как они называются?

13.08.2013 11:17 2 964 просмотра
Вы знаете названия этих цветов? Я нет. Во всяком случае, не всех. Но они мне всё равно нравятся. Цветёт вся эта красота во французских Альпах в разное время года.

Вот эти весной.


«Но это, по-моему, не подорожник ...» на Яндекс.Фотках


«Это то же самое» на Яндекс.Фотках

А самыми первыми там зацветают крокусы. Это название даже я знаю. Их и в Москве на газонах сажают.


«Цветок в левом нижнем углу» на Яндекс.Фотках


«А здесь целый куст» на Яндекс.Фотках

Это где-то через месяц и на высоте пониже.


«Это там же недалеко» на Яндекс.Фотках


«Это, по-моему, мак?» на Яндекс.Фотках


«Французы говорили, что здесь пейзаж похож на Скандинавию» на Яндекс.Фотках

Но что мне ещё писать в этом посте в качестве текста?

Ехала на электричке на дачу. Напротив меня сидела женщина и читала глянцевый журнал про цветы. Мне было видно фотографии цветов и что там в журнале довольно много текста. Интересно, что там в том тексте было?

Наверняка, были названия цветов. А, может быть, там ещё были какие-то очень умные мысли? smile:scratch:


«А вот это что?» на Яндекс.Фотках


«Эти цветы расцветают в начале августа» на Яндекс.Фотках


«Сейчас они как раз цветут» на Яндекс.Фотках


«Вот так» на Яндекс.Фотках

На самом деле этот пост - компенсация за отсутствие собственноручно сделанных фотографий в двух предыдущих. Там ведь тоже про Альпы. Хотя и итальянские.

http://www.banki.ru/blog/kha/4008.php

http://www.banki.ru/blog/kha/4050.php

Ну и поскольку в предыдущем посте было очень много текста – здесь можно и отдохнуть … smile:D


«Ещё во французских Альпах вот такой цветок растёт» на Яндекс.Фотках


«Он же» на Яндекс.Фотках

Но если Вы застанете там в горах ботаника-энтузиаста, он сможет провести для вас экскурсию и рассказать о каждом встретившемся цветке. Мне один раз повезло. Я узнала, что летом в некоторых местах может одновременно цвести до ста разных видов цветов.

В альпийских сувенирных магазинах всегда есть книги о цветах. И просто фотоальбомы, и специализированные издания по ботанике. С французскими названиями или латинскими. В лучшем случае английскими. Но обязательно ли вам знать, как они называются? Мне нет. smile:)

Комментарии 2

Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Цветы замечательные, но я тоже не знаю, как они называются. Только маки хорошо узнаваемы. Их в Италии море... smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Осенью, когда цветы уже засыхают, французы используют их в декоративных целях. Поскольку я люблю долго гулять в горах, меня как-то попросили собрать по дороге засохших цветов. Ну и соответственно было произнесено французское название, которое поставило меня в тупик. В общем, долго пришлось беседовать, пока я поняла, что это одна из разновидностей чертополоха.
Цветы у него, когда высохнут, такие:


«Chardons secs» на Яндекс.Фотках

А что по-русски это чертополох, выяснила, только когда написала здесь в блоге пост про свой аватар. smile:) Хотя у меня на аватаре другая разновидность, которая повыше растёт.
А маки эти, по-моему, по всей Европе распространены. В Берлине, помню, видела …
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