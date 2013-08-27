Анонимки

Приходит мне на той неделе sms. «Срок действия вклада по договору №*4995 автоматически продлён до 21.02.2014». Тьфу ты, думаю, всё-таки забыла одну пролонгацию в Русском Стандарте отменить. Открыла на свою голову 8 вкладов, конечно, немудрено запутаться. Или это ошибка операциониста? Хотя в Интернет-банке было, что пролонгация у этого вклада отменена. Но кто-то на форуме писал про такие глюки. Даже с картинками. Типа, не верь глазам своим.



Стала думать, что теперь делать. Зачем мне вклад под 11%, если у меня есть под 12,5? Были планы переложить в Интернет-банке. А теперь что? Опять в отделение идти? Этот вклад был открыт в отделении, по нему пролонгацию в Интернете не отменишь. Сидеть в очереди? Или плюнуть, не такая уж там и сумма?



Сижу, смотрю в окно. И тут меня осеняет: это не от Русского Стандарта, а от Хоум Кредита! Там должны закончиться очередные «Хорошие новости». Хорошо, что я на днях к ним в ИБ заглядывала. А то у меня 6 вкладов «Хорошие новости» и все даты окончания в голове не удержишь. А sms от «Неизвестно». Я ещё удивилась, когда в предыдущем было написано. «Срок действия вклада по договору №*4995 истекает 21.08.2013». Вроде должен был 22. Но подумала: там в БРС пока эти деньги до карты доползут, пока в Интернет-банке отобразятся … Какая разница, днём раньше, днём позже.



Беру телефон: конечно, это хомячий вклад продлился на полгода! А не «Сказочный процент» на полтора. Значит, всё по плану. Настроение сразу улучшилось. Вспомнила, что на форуме писали: Хоум Кредит теперь на каждый чих смски шлёт. Ещё бы писал, что он Хоум Кредит. Вот у меня в телефоне ещё одно нестёртое смс есть – от Номоса. И тоже от «Неизвестно». Но там по тексту понятно, что это от него и ни от кого другого. Хотя если бы у меня ещё в каком-то банке был набор услуг, я бы тоже запуталась.



А вам сколько банков шлют от «Неизвестно»? Вы путаетесь?