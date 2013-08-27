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Анонимки

27.08.2013 09:36 8 921 просмотр
Приходит мне на той неделе sms. «Срок действия вклада по договору №*4995 автоматически продлён до 21.02.2014». Тьфу ты, думаю, всё-таки забыла одну пролонгацию в Русском Стандарте отменить. Открыла на свою голову 8 вкладов, конечно, немудрено запутаться. Или это ошибка операциониста? Хотя в Интернет-банке было, что пролонгация у этого вклада отменена. Но кто-то на форуме писал про такие глюки. Даже с картинками. Типа, не верь глазам своим.

Стала думать, что теперь делать. Зачем мне вклад под 11%, если у меня есть под 12,5? Были планы переложить в Интернет-банке. А теперь что? Опять в отделение идти? Этот вклад был открыт в отделении, по нему пролонгацию в Интернете не отменишь. Сидеть в очереди? Или плюнуть, не такая уж там и сумма?

Сижу, смотрю в окно. И тут меня осеняет: это не от Русского Стандарта, а от Хоум Кредита! Там должны закончиться очередные «Хорошие новости». Хорошо, что я на днях к ним в ИБ заглядывала. А то у меня 6 вкладов «Хорошие новости» и все даты окончания в голове не удержишь. А sms от «Неизвестно». Я ещё удивилась, когда в предыдущем было написано. «Срок действия вклада по договору №*4995 истекает 21.08.2013». Вроде должен был 22. Но подумала: там в БРС пока эти деньги до карты доползут, пока в Интернет-банке отобразятся … Какая разница, днём раньше, днём позже.

Беру телефон: конечно, это хомячий вклад продлился на полгода! А не «Сказочный процент» на полтора. Значит, всё по плану. Настроение сразу улучшилось. Вспомнила, что на форуме писали: Хоум Кредит теперь на каждый чих смски шлёт. Ещё бы писал, что он Хоум Кредит. Вот у меня в телефоне ещё одно нестёртое смс есть – от Номоса. И тоже от «Неизвестно». Но там по тексту понятно, что это от него и ни от кого другого. Хотя если бы у меня ещё в каком-то банке был набор услуг, я бы тоже запуталась.

А вам сколько банков шлют от «Неизвестно»? Вы путаетесь?

Комментарии 8

Шарухин Антон  (toshik80)
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А отправитель СМС что не отображается?
Мне приходит куча СМС от "моих" банков, но в отправителе либо "Avangard", либо "Uniastrum", либо "VTB24"
И все понятно кто чего хотел сказать. Хотите сказать что русский стандарт "шифруется"?
А 12.5% это где такое? У меня как-то больше чем под 11.5 положить не получается
Ольга Курочкина  (kha)
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В качестве отправителя отображается "Неизвестно".
У меня должен был закончиться вклад в Русском Стандарте, поэтому я думала, что это от Русского Стандарта. Шифруется Хоум Кредит.
12.5% - это то, что было открыто на пике. Сейчас уже такого нет. smile:cry:
Был раньше у Хомяка "Только плюсы" и у Русского Стандарта "Сказочный процент".
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Я оставляю в банках только домашний телефон - пусть шлют смс - почитаю!)))
К  (shlomo_chavez)
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Jasper-Foter, к сожалению данная практика не везде применима((
Взять, к примеру, дистанционное обслуживание + карточное клиентство БРС, и его отсутствующие в населенном пункте офисы либо филиалы.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Понимаю, что не везде - но где возможно, только домашний!)))
Ольга Курочкина  (kha)
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Конечно, только домашний телефон давать - это радикальный вариант, чтобы избежать анонимок. smile;)
Но в смс и много полезной информации шлют. Например, о начисленных процентах. Мне Мастер-банк, Московский Кредитный банк и Балтика присылают. И молодцы, не шифруются. smile:D
Очень удобно, не надо брать выписки или лезть в Интернет-банк.
Я БРС давно клиент, давала оба телефона - и когда звоню им с домашнего, они меня без проблем без мобильного идентифицируют, потому что домашний номер тоже в базе есть. smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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СМС о начисленных процентах? Хорошая наводка для "любознательных" людей!(
Ольга Курочкина  (kha)
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Не успела стереть эти анонимки, как прислали новую в тему. smile:)
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