Пропали посты

Решила в очередной раз посмотреть число просмотров предыдущих постов. Смотрю, мой блог разделился на две страницы. Хочу перейти на ту, где самые первые посты – ведь у них самое большое число просмотров. Кликаю по «1», по «2», по «предыдущая», по «следующая» - но всё время открывается только страница с более свежими постами.
Написала в «Неточности на сайте». Сначала никакой реакции. Думаю: а если они совсем пропали? Конечно, в жизни бывают потери гораздо хуже. Но всё равно очень жалко. Радовало, что всё это уже написано, висит и люди читают. Ведь число просмотров всё время увеличивалось. А кто здесь давно блог ведёт, у того через год уже такие хорошие цифры в просмотрах. И я думала – вот и у меня так же будет. А теперь нет первых двадцати постов из сорока.
В рекомендациях блогерам пишут: весь труд, который вы вкладываете в свой блог, не пропадёт. Утешаю себя: посты пропали, но опыт остался. И читателей благодаря тем первым постам приобрела. Но вот новые уже не смогут прочитать мои первые посты …
Самое интересное, что они у меня сохранились в Word. Но снова их в блог не повесишь. В одну реку два раза не войдёшь. Конечно, я ещё напишу. И, наверное, правильно говорят: чем больше вы будете писать, тем лучше это будет у вас получаться. А блог всё-таки стимул. Несмотря ни на что.
На следующий день вспомнила, что в двух доступных постах есть ссылки на посты с предыдущей страницы. Попробовала открыть – открываются! Значит, не совсем они пропали! Дала эти две ссылки в «Неточности». После этого мне ответили и стали исправлять. Через какое-то время со всех ссылок открывались только первые двадцать постов. Всё-таки живы они все. Но был поставлен диагноз: «Там плохо всё. Начиная от пропавших постов и заканчивая кривой пагинацией. Поэтому будем работать». Теперь в блоге опять доступны только более новые посты. Первых двадцати нет. Хотя они где-то есть.
А вы здесь блог ведёте? У вас такое было?
P.S.: Всё-таки у меня в компьютере идёт творческий процесс, я всё ещё иногда пишу посты про запас, потом что-то вешаю, а что-то уже не хочется. Но оказалось, там ссылки есть на ещё некоторые недоступные посты. Решила здесь собрать. Лучше, конечно, когда целая страница в блоге на сайте или ссылка у себя, когда уместно. Но хоть так пока. Пока совсем всё не растерялось.
P.P.S: Сейчас хотела этот пост повесить, авторизировалась – и опять страница с первыми постами появилась. А потом исчезла. Но я успела ещё кое-какие ссылки скопировать.
Про банки и деньги:
http://www.banki.ru/blog/kha/3661.php «Как это называется?»
http://www.banki.ru/blog/kha/3682.php «Идеальный банк»
http://www.banki.ru/blog/kha/3694.php «Идеальный клиент»
http://www.banki.ru/blog/kha/3820.php#comments «Родители и деньги»
Про ведение блога
http://www.banki.ru/blog/kha/3746.php «10 отличий блога на Банки.ру от дневника»
http://www.banki.ru/blog/kha/3789.php «Посты под подушкой»
http://www.banki.ru/blog/kha/3799.php «Блог - не Народный рейтинг»
http://www.banki.ru/blog/kha/3811.php «Легко ли быть блогом?»
http://www.banki.ru/blog/kha/3771.php «Блогомания»
Про путешествия
http://www.banki.ru/blog/kha/3753.php «Очень длинно» (во второй части)
http://www.banki.ru/blog/kha/3774.php «Берлин Потсдамерплац»
Про сайт Банки.ру:
http://www.banki.ru/blog/kha/3701.php «На Банки.ру уже 1 месяц»
http://www.banki.ru/blog/kha/3724.php «Ники на Банки.ру»
http://www.banki.ru/blog/kha/3767.php#comments «Жёлтая карточка»
Комментарии 13
Я просто помню, за что в прошлый раз забанили, поэтому с помощью смайликов общаюсь.
Я хоть по такому случаю по нишам рассортировала.
Но мне надо ещё "Разное" и что-нибудь типа "Работа, учёба" и ещё, может быть, "Литература".
Я в своих амбициях уже сильно сомневаюсь - но у кого свой сайт, так и сортируют. Но есть такие посты, что даже в одну нишу не впихнёшь. Особенно на доступной странице. Я тут последнее время с нишами не особенно заморачивалась
Вот есть планы опять делать с фотографиями - но как подумаю, опять на Яндекс грузить, в общем, откладываю удовольствие. Совсем обленилась.
Но всё-таки была одна противоположная. Типа не заморачивайтесь, сомневаться в себе тоже допускается! Во всяком случае, не стоит притворяться, что вы уверены в себе, если это не так. В Интернете люди всё равно это почувствуют … Другое дело, что не надо на этом зацикливаться. Вместо этого лучше, как и Вы говорите, учиться. Понять бы ещё, в чём ошибки и как их исправить …
По поводу стратегии. Был пост: обязательно нужно иметь долгосрочную стратегию, лет на 10. А я как подумаю, даже лет на пять: о чём же я пять лет писать-то буду! Хотя жизнь, конечно, сюжеты подбрасывает ...
Коллеги стараются решать проблемы быстро. Но, вероятно, то, что быстро для нас, - Вам кажется долгим.
Извините нас, пожалуйста, за эту ситуацию, и все-таки надеемся на Ваше понимание и терпение.
Большое спасибо, Ксения!