Приезжаю на дачу. Открываю дверь ключом – а внутри все двери не закрыты, как обычно. И раскрыты дверцы у всех шкафов. По дому разбросана кое-какая одежда. К нам и раньше залезали. Но я до сих пор только рассказы об этом слышала. А тут «повезло» первой приехать на место события.Иду на веранду. Там вообще дверь не на замок закрывается, а на палку, вставленную в дверную ручку. Вижу, одного стекла нет. И палка не вставлена. Значит, здесь залезли. Выхожу на крыльцо – а там внизу стоит целое стекло, прислонённое к стенке. Какие в этот раз аккуратные. Обычно просто бьют. Собирай потом осколки. А тут и новое не придётся покупать.Смотрю, что украли. Благо всё открыто и видно. Вижу нет трёхлитровой коробки с красным вином. Но там уже большая часть была выпита. Так что им немного досталось. Только мне теперь придётся хлебом всухомятку давиться. Христианской трапезы не получится. Думаю: интересно, а почему они бутылки с более крепкими напитками не взяли? Которые сзади стоят. Тоже, что ли, не любят? Или отравы боятся? Есть такой зверский способ бороться с ворьём.Потом смотрю: украли большую упаковку чая. А кофием побрезговали. Это хорошо. А то без кофе – это хуже, чем без вина. Как раз хотела сейчас кофе выпить. Иду на кухню поставить воды – а чайника нет … Тьфу ты, придётся на плите греть. А это дольше. И газом потом пахнет. Но что делать … И захотелось мне про всё это в блог написать. Полезла в ящик за ручкой – а там ничего нет. Надо же, ручки украли! Тоже, что ли, писатели?Ну вот, тетрадь есть – из Москвы беру – а ручки нет.Но вспомнила: в прошлый раз я в дедовых бумагах рылась и на дне коробки лежали простые карандаши. На бумаги воры не позарились. Там в основном протоколы заседаний общества охраны природы. Дед на пенсии общественной работой занимался. Фотографии ещё есть, газетные вырезки. Статья в газете «Двинская правда», как он памятник погибшим на войне односельчанам в родной деревне профинансировал.Выпила я кофе, стала всё это карандашом в тетради писать – а самой как-то неуютно. А вдруг эти воры не всё взяли и вернутся? А если они меня убьют? Но в Москву тоже не хочется раньше времени возвращаться. Ладно, решила, двум смертям не бывать. Две ночи переночевала. Осталась жива.А у вас дачу «грабили»? Или без кавычек?