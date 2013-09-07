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Грабёж

07.09.2013 13:19 6 785 просмотров
Приезжаю на дачу. Открываю дверь ключом – а внутри все двери не закрыты, как обычно. И раскрыты дверцы у всех шкафов. По дому разбросана кое-какая одежда. К нам и раньше залезали. Но я до сих пор только рассказы об этом слышала. А тут «повезло» первой приехать на место события.

Иду на веранду. Там вообще дверь не на замок закрывается, а на палку, вставленную в дверную ручку. Вижу, одного стекла нет. И палка не вставлена. Значит, здесь залезли. Выхожу на крыльцо – а там внизу стоит целое стекло, прислонённое к стенке. Какие в этот раз аккуратные. Обычно просто бьют. Собирай потом осколки. А тут и новое не придётся покупать.

Смотрю, что украли. Благо всё открыто и видно. Вижу нет трёхлитровой коробки с красным вином. Но там уже большая часть была выпита. Так что им немного досталось. Только мне теперь придётся хлебом всухомятку давиться. Христианской трапезы не получится. Думаю: интересно, а почему они бутылки с более крепкими напитками не взяли? Которые сзади стоят. Тоже, что ли, не любят? Или отравы боятся? Есть такой зверский способ бороться с ворьём.

Потом смотрю: украли большую упаковку чая. А кофием побрезговали. Это хорошо. А то без кофе – это хуже, чем без вина. Как раз хотела сейчас кофе выпить. Иду на кухню поставить воды – а чайника нет … Тьфу ты, придётся на плите греть. А это дольше. И газом потом пахнет. Но что делать … И захотелось мне про всё это в блог написать. Полезла в ящик за ручкой – а там ничего нет. Надо же, ручки украли! Тоже, что ли, писатели?

Ну вот, тетрадь есть – из Москвы беру – а ручки нет. smile:( Но вспомнила: в прошлый раз я в дедовых бумагах рылась и на дне коробки лежали простые карандаши. На бумаги воры не позарились. Там в основном протоколы заседаний общества охраны природы. Дед на пенсии общественной работой занимался. Фотографии ещё есть, газетные вырезки. Статья в газете «Двинская правда», как он памятник погибшим на войне односельчанам в родной деревне профинансировал.

Выпила я кофе, стала всё это карандашом в тетради писать – а самой как-то неуютно. А вдруг эти воры не всё взяли и вернутся? А если они меня убьют? Но в Москву тоже не хочется раньше времени возвращаться. Ладно, решила, двум смертям не бывать. Две ночи переночевала. Осталась жива.

А у вас дачу «грабили»? Или без кавычек?

Комментарии 6

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
"Сборщики металла" проходили через все садовые участки, но брали тока цветмет. В домик не залезали.
Ольга Курочкина  (kha)
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Боятся, наверно. У вас же там всё близко. Не успеют залезть - а вы тут как тут. А мы пока доедем ...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Близко, относительно, 25 мин ходьбы все-таки. Но в садах есть люди, которые живут постоянно с весны до поздней осени, поэтому у нас мало лазят - тока если зимой.
Ольга Курочкина  (kha)
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Вспомнила: как раз в один из дней, когда на даче никого не было, мне приснился сон. Что я приезжаю туда, думая, что буду там одна. А там какие-то чужие люди. Один человек прямо у калитки стоит. А в доме полно народу. И они уже там обосновались и у них даже есть на дачу юридические права. А у меня нет. Ни во сне, ни наяву. Только связь на подсознательном уровне. smile:)

А после вышеописанной кражи имущества приснилось, что дед на участке облепиху собирает. Сейчас очень много ягод. Я рву самые крупные и самые вкусные и ем. В прошлый раз много съела. А дед как будто всё по одной ягодке с ближних деревьев собрал и дальше собирает. Он действительно так делал и семью мобилизовывал. Аж до сих пор в подсознании сидит.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Оля, какие-то нетипичные воры к Вам пришли. Крепкого не пьют. Кофе не берут. Падки до писчей бумаги. Видимо, слишком образованные, а потому дуиающие о здоровье. Я бы сказала: воры на диете. Жаль, что их диета на само вовровство не распространяется... smile:(
Ольга Курочкина  (kha)
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Было сделано предположение, что воры из гастарбайтеров. У нас там шастают. У них свои предпочтения в напитках. smile:D
Аккуратность, с которой было вынуто стекло, тоже какая-то нездешняя … smile:)
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